Один план – никаких планов: что принес нам год 2020

Колумнист Sputnik Грузия рассуждает о том, как изменилась наша жизнь в 2020 году и почему всем нам пришлось выкинуть свои ежедневники с планами

Хочешь рассмешить Бога - расскажи ему о своих планах. Но в 2020 году, кажется, что Ему уже не до смеха.

Эта расхожая фраза, авторство которой доподлинно не известно, и ее приписывают то именитому режиссеру Вуди Аллену, то народному достоянию испанцев, в этом году актуальна как никогда. Часто в соцсетях я встречаю вопрос: "Каким блюдом мог бы быть 2020 год?", и если здесь мнения расходятся в зависимости от вкусов и предпочтений, то на вопрос о том, каким известным выражением вы бы его охарактеризовали, думаю, многие в первую очередь вспомнили бы именно эту крылатую фразу.

Мы привыкли жить планируя, современная жизнь к этому обязывает. Путешествия, командировки, встречи, деловые и личные, покупки – все это было расписано в наших ежедневниках. И как писал знаменитый Бегбедер в романе "99 франков": "Смерть — единственная встреча, не записанная в вашем органайзере". Но 2020 год и его верный спутник коронавирус COVID-19 сделали все для того, чтобы мы выбросили свои ежедневники и начали жить здесь и сейчас.

В сентябре 2019 года у меня родилась дочь в Тбилиси, в январе 2020 года - у моего родного брата родилась дочь в Москве. Всего 1800 км друг от друга, а мы до сих пор не виделись. И если кто-нибудь когда-нибудь сказал бы мне, что такое возможно, я бы просто не поверила. Любая попытка встретиться опасна и осложнена последствиями, связанными с пандемией. Проблематичный въезд или выезд из одной страны в другую, да еще и риск заразиться – не лучшие условия для путешествий с детьми. А сколько подобных историй? Тысячи? Миллионы? Сколько семей разлучила "корона"!

Но даже если говорить не о столь судьбоносных моментах, а о ежедневных, бытовых, то и здесь планировать все сложнее, особенно учитывая прирост зафиксированных случаев инфицирования в Тбилиси.

Вот, например, перед сном я планировала на следующий день поехать поработать вне дома, как вдруг мне пишет мой муж, что у его друга, с которым он вчера виделся, пусть на улице и с соблюдением дистанции, подтвердился коронавирус. Прощай план посидеть с ноутбуком в красивом месте. Естественно, мы всей семьей перешли на самоизоляцию и теперь живем в ожидании проявления симптомов, периодически сами себе их надумывая, чтобы понять, оно это или не оно.

Конечно, это все мелочи жизни и из-за этого не стоит расстраиваться, особенно, учитывая, что в соседних странах только-только завершилась война, а политическая обстановка в Грузии после парламентских выборов накалена почти до предела, но не из этих ли мелочей и состоит наша жизнь? Жизнь, которую так неудачно "короновали".

Вступим ли мы в касту пост-ковидных свободных людей, если перенесем легко и непринужденно эту инфекцию, столкнемся ли с проблемами или вовсе не заразимся – станет известно в ближайшие дни. А сейчас лишь остается уговаривать себя не гуглить все подряд о симптомах и последствиях коронавируса, чтобы не поставить себе диагноз без ПЦР-теста и КТ. В общем, план один – ничего не планировать.

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Но все-таки кое-что планировать можно: следить за своим здоровьем, заниматься саморазвитием, соблюдать рекомендации эпидемиологов. Чего и вам советую.

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