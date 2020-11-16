Будет ли в Грузии полный локдаун? Ответ эпидемиолога

ТБИЛИСИ, 16 ноя — Sputnik. Ограничения, введенные в Грузии в связи с эпидемиологической ситуацией, будут ужесточены, но полного "локдауна" в стране не будет, заявил глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе.

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"В стране уже введены определенные ограничения и еще больше ужесточатся. Об этом и сегодня была беседа во время заседания координационного совета. Дополнительные консультации пройдут сегодня вечером, еще завтра. Целый ряд ограничений будет ужесточен еще больше, но какие именно - заранее сказать не могу", - заявил Гамкрелидзе на брифинге в понедельник.

При этом он подчеркнул, что только введения ограничений недостаточно, важно и их исполнение.

Грузия переживает вторую волну коронавируса, пик ожидается во второй ноября. Ежедневно фиксируется более трех тысяч новых случаев. С начала пандемии выявлено более 80 тысяч инфицирования, скончались более 700 человек. В стране действует ряд ограничений: маски обязательны в помещениях, в транспорте и на улицах, в крупных городах школы переведены на дистанционное обучение, закрыты детсады, запрещен выход из дома в ночное время.

Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля.