Живая коллекция Давида Якобашвили - московский музей с грузинским акцентом

Когда музей становится страстью, это чувствуется в каждом экспонате. И каждая его тайна - это маленькая часть большой истории. О московском музее с грузинским акцентом рассказывает колумнист Sputnik

Этот московский музей не так известен, как расположенные неподалеку Оружейная палата и Третьяковка. Он огорожен высоким забором, и даже когда нет ограничений на посещение музеев, как сейчас, вход в него – только по предварительной записи.

photo: courtesy of Alexander Obolonkov Указатель московского музея Собрание

Но попасть в это уникальное место стоит – и сделать это гораздо проще, чем может показаться на первый взгляд. Корреспондент Sputnik Грузия успела побывать в московском музее "Собрание" до введения ограничений и узнала, кто и что хранит в необычном здании на пересечении Солянки и Яузского бульвара.

Все началось с шарманки

Несколько лет Давид Якобашвили – российский бизнесмен, когда-то сооснователь компании "Вимм-Билль-Данн" и создатель первого московского казино, а сегодня частный инвестор и вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей – строил в самом сердце столицы здание для своего музея. Нет, не так – он строил дом для своей коллекции. Место, где экспонаты будут не просто храниться, а где они будут жить.

photo: courtesy of Museum Collection Основатель музея Собрание Давид Якобашвили

Первые 460 музыкальных аппаратов он купил у партнера и друга шведского бизнесмена Билла Линдвалла. Будучи состоятельным человеком, Линдвалл сам с удовольствием выходил на улицу с шарманкой, чтобы дать возможность услышать ее звучание всем желающим.

photo: courtesy of Alexander Obolonkov Экспонаты московского музея Собрание

Он собирал свою коллекцию сорок лет и очень ценил. Но понимая, что жизнь конечна, искал для нее нового любящего хозяина, готового приобрести ее в целостности и полноте. В 90-е он помогал российско-грузинскому предпринимателю с поставкой игровых автоматов, а в 2000-м предложил купить уникальные экспонаты.

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"Идея мне понравилась. Вот и все", - говорит теперь Якобашвили о том, как стал коллекционером. И, наверное, вспоминает, как в детстве слушал шарманщика в переулках старого Тбилиси…

photo: courtesy of Alexander Obolonkov Экспонаты московского музея Собрание

Сегодня галерея шарманок со всего мира, среди которых, кстати, есть инструменты, сделанные Тифлисской династией мастеров Китесовых ("Как они звучат, как они расписаны..." – подчеркивает владелец), занимает лишь небольшую часть экспозиции. А все собрание насчитывает более двадцати тысяч предметов, среди которых музыкальные шкафы, органы, музыкальные автоматы, куклы-автоматоны, предметы искусства.

photo: courtesy of Alexander Obolonkov Экспонаты московского музея Собрание

А еще – часы. Самые разные: напольные, настольные, карманные, каретные, с боем, с музыкой и даже с секретом – французского часовщика, "отца всех иллюзионистов" Робер-Удена. И все они напоминают, что, как любит повторять бизнесмен, "время – самый дорогой ресурс".

Фаберже есть, яиц – нет

Впрочем, ни времени, ни сил Давид Якобашвили на свою коллекцию не жалеет. "Он все выбирает сам, – рассказывают сотрудники музея. – Причем помнит, какой предмет где и как был приобретен, про каждый знает массу интересных деталей".

photo: courtesy of Museum Collection Основатель музея Собрание Давид Якобашвили

"Важны и настойчивость, и любопытство… и ресурсы. И это не только финансы, – признается бизнесмен. – Желание искать и находить. У каждого коллекционера свои мотивы, свой ритм и стиль".

photo: courtesy of Alexander Obolonkov Экспонаты московского музея Собрание

И у музея "Собрание" свой ярко выраженный стиль. Коллекция "довольно сложная для экспонирования, – говорит арт-директор музея Светлана Чураева. – У нас находятся предметы разных эпох, географии, жанров, но их удалось "подружить". Попадая к нам, зритель практически проносится на машине времени сразу через несколько веков, не фокусируясь на чем-то одном, а получая своего рода мультипоказ".

photo: courtesy of Alexander Obolonkov Экспонаты московского музея Собрание

Движущиеся механизмы уживаются под одной крышей со статикой бронзовой скульптуры. В отдельных залах собраны шедевры из камня – в основном западных авторов, редчайшие предметы из стекла и металла – в большинстве своем работы российских мастеров.

photo: courtesy of Alexander Obolonkov Экспонаты московского музея Собрание

"Часто гости спрашивают: "А у вас есть Фаберже?" – рассказывает Светлана. – Мы отвечаем: "Да". – "А яйца?" – Говорим: "Нет, яиц нет". Нисколько не умаляю гений Фаберже – как прекрасного менеджера, в первую очередь. Но это раскрученный бренд. А у нас здесь, помимо него, целая плеяда имен – Овчинников, Постников, Курлюков, Сазиков, Лорие, Тарабров и другие. Они менее известны массовому зрителю, но когда приходят специалисты, им даже говорить ничего не надо, они сами покажут, где кто".

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Еще одна особенность коллекции – в ней достаточно много парных предметов. "Предметы, созданные как пара, – поясняет арт-директор. – В двадцатом бурном веке часто оказывались не то что в разных городах или странах, а на разных континентах… И для коллекционера это своего рода челлендж – собрать их снова вместе".

photo: courtesy of Alexander Obolonkov Экспонаты московского музея Собрание

Азарт и чутье унаследовал от отца и сын бизнесмена Михаил Якобашвили. "Он рос вместе с коллекцией. Все было на его глазах. Помню, – рассказывает Давид Михайлович, – как на одном аукционе покупали музыкальный шкаф, и сын очень переживал – вдруг перебьет кто-то. Этот экспонат сейчас один из самых больших любимцев у наших посетителей".

Неравнодушная команда

Посещение "Собрания" возможно только в составе группы, и, казалось бы, между экскурсиями, а тем более, когда музей закрыт для посещений, жизнь здесь должна замирать. Но все наоборот.

photo: courtesy of Alexander Obolonkov Экспонаты московского музея Собрание

Когда гостей нет, сотрудники начинают что-то поправлять, обновлять, менять. По залам музея разносятся неповторимые звуки филармонического органа Welte – идет настройка. В глубине музейного здания скрыты реставрационные мастерские, где всегда кипит работа, чтобы все можно было увидеть в действии.

photo: courtesy of Alexander Obolonkov Экспонаты московского музея Собрание

Помимо основной коллекции здесь собраны 20000 звуковых носителей для удивительных механизмов (от деревянных валов, перфорированных лент, картонных и металлических дисков до пластинок, изданных в начале ХХ века). В библиотеке звука есть даже перфолента с Гимном Грузии, услышать исполнение которого можно на большом – в два этажа – танцевальном органе Mortier.

Все это систематизируется, звук оцифровывается, мельчайшие детали уникальных экспонатов фотографируются, работа автоматов снимается на видео – чтобы зритель мог максимально глубоко проникнуть в секреты удивительных предметов без ущерба для них и лишнего износа. И все это нуждается в умелых и аккуратных руках профессионалов.

"Мы не можем постоянно куда-то возить предметы, а некоторые вывезти просто невозможно, – рассказывает Светлана Чураева. – Поэтому все – от оборудования внутри витрин и ремонтных работ до дизайна – делается прямо здесь, инхаус. По музейным меркам у нас небольшой штат, но это универсальная команда".

"Здесь нет равнодушных людей, – соглашается владелец коллекции Давид Якобашвили. – Самое страшное – равнодушие. Если люди не любят свою работу, ни толку, ни результата не будет. Я вижу, когда у человека горят глаза, когда ему интересно делать что-то новое для музея. Таких не нужно подталкивать, заставлять, жестко контролировать. Мои ребята уже много лет живут музеем. Это же как ребенок... Он растет, развивается, и мы растем вместе с ним, учимся, придумываем какие-то новые форматы".

Доступно каждому

"Сейчас много частных музеев – и всегда это подвижнический труд, но объем нашей коллекции не знает равных. И уникальность этого проекта в том, что все программы у нас проходят на бесплатной основе, благодаря чему люди могут все это видеть. Таково исключительное решение Давида Михайловича. Это полностью меценатский проект", – подчеркивает арт-директор.

photo: courtesy of Alexander Obolonkov Экспонаты московского музея Собрание

Недаром у нее самой одной из любимых в музее стала витрина, посвященная Марии Тенишевой – художнице-эмальеру, коллекционеру, педагогу, создавшей до революции в своем имении Талашкино центр искусства.

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"Это такой тип людей, – говорит Светлана, глядя на старинную фотографию и проводя параллели с современностью, – которые не жалеют ни времени, ни душевных сил для того, чтобы сохранить прекрасное и дать возможность другим его изучать".

photo: courtesy of Alexander Obolonkov Экспонаты московского музея Собрание

У музея "Собрание" большие планы. Помимо временно отмененных экскурсий – обзорных (взрослой и детской) и тематических (в залах камнерезного искусства и художественного стекла), а также лектория, в связи с эпидемиологической обстановкой перешедшего в онлайн, ожидает презентации музыкальная программа-ретроспектива от Баха до Pink Floyd для органа.

photo: courtesy of Alexander Obolonkov Экспонаты московского музея Собрание

Музей всегда отрыт для специалистов из сферы искусства, а экспонаты предоставляются на лучшие тематические выставки государственных учреждений культуры. В планах – пул программ для студентов профессиональных учебных музыкальных и художественных заведений.

photo: courtesy of Alexander Obolonkov Экспонаты московского музея Собрание

"Мы всем рады, – говорит Чураева, – мы бы хотели давать возможность слышать и видеть эти уникальные предметы, учащимся проходить практику, будущим художникам рисовать с натуры… Но пандемия пока, к сожалению, приостановила эти планы".

photo: courtesy of Alexander Obolonkov Экспонаты московского музея Собрание

Раньше, до карантина, запись на экскурсии была на месяц вперед, а сейчас – все программы только в интернете. Зато еще активнее стал развиваться виртуальный музей. Здесь посетитель не ограничен во времени (оффлайн-экскурсии длятся обычно около часа) и, переходя со страницы на страницу, разглядывая необычные вещи, изучая их историю и судьбы их создателей, может провести целый день.

Таким образом, редчайшие шедевры и уникальные изобретения становятся доступны всем. Конечно, увидеть в интернете и увидеть вживую – это большая разница, но как человек сегодня привык к двум форматам – оффлайн и онлайн, так и эта коллекция предметов из прошлого живет по законам современного мира.

"Приходите к нам еще, – обязательно говорят экскурсоводы на прощание, – в следующий раз здесь будет по-другому: что-то будет на реставрации, зато что-то вернется с выставки и заработает что-то, что не работало сегодня…" Остается дождаться, когда музей вновь начнет принимать посетителей – хотя бы маленькими группами.

О сложностях и планах

Музейная команда прошла сложный процесс строительства и согласований, создала уникальные условия для сохранения бесценного наследия и возможности познакомиться с ним.

photo: courtesy of Alexander Obolonkov Экспонаты московского музея Собрание

"Все должно работать четко, как в часовом механизме, – говорит Давид Якобашвили о своем детище. – Но это только одна сторона, внутренняя работа. А есть еще внешняя. И здесь музей сталкивается со всеми теми же обстоятельствами и сложностями, что и любой бизнес-проект здесь и сейчас. Никаких льгот или преференций у нас нет, даже несмотря на то, что музей полностью бесплатный для посетителей".

Сам Якобашвили ведет свой бизнес в разных странах, а предметы для коллекции собирает по всему миру. Но московский музей "Собрание" - первый и главный его культурный проект. Потому что именно здесь, в российской столице, прошли "важные и интересные годы жизни, здесь создавались первые бизнес-проекты".

"В планах, – признается он, – создание музея на европейской площадке. Да и про Грузию тоже подумываю, но не хочется ввязываться в строительство, это тяжелый процесс. Если будет хорошее помещение там – есть мысли и проект, и даже экспонаты".

photo: courtesy of Alexander Obolonkov Экспонаты московского музея Собрание

А пока часть коллекции Давида Якобашвили выставлена в московских залах, а часть – хранится в запасниках. Например, большая коллекции работ одного из первых русских фотографов Дмитрия Ермакова, много снимавшего Кавказ и запечатлевшего на своих карточках дореволюционный Тифлис, Кутаиси, старые города, пейзажи, типажи, костюмы и лица. Отдельной фотоэкспозиции в музее сейчас нет, но в планах проведение тематической выставки и, конечно, публикация на сайте.