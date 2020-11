Живая коллекция Давида Якобашвили - московский музей с грузинским акцентом

Этот московский музей не так известен, как расположенные неподалеку Оружейная палата и Третьяковка. Он огорожен высоким забором, и даже когда нет ограничений на посещение музеев, как сейчас, вход в него – только по предварительной записи.

Но попасть в это уникальное место стоит – и сделать это гораздо проще, чем может показаться на первый взгляд. Корреспондент Sputnik Грузия успела побывать в московском музее "Собрание" до введения ограничений и узнала, кто и что хранит в необычном здании на пересечении Солянки и Яузского бульвара.

Несколько лет Давид Якобашвили – российский бизнесмен, когда-то сооснователь компании "Вимм-Билль-Данн" и создатель первого московского казино, а сегодня частный инвестор и вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей – строил в самом сердце столицы здание для своего музея. Нет, не так – он строил дом для своей коллекции. Место, где экспонаты будут не просто храниться, а где они будут жить.

Первые 460 музыкальных аппаратов он купил у партнера и друга шведского бизнесмена Билла Линдвалла. Будучи состоятельным человеком, Линдвалл сам с удовольствием выходил на улицу с шарманкой, чтобы дать возможность услышать ее звучание всем желающим.

Он собирал свою коллекцию сорок лет и очень ценил. Но понимая, что жизнь конечна, искал для нее нового любящего хозяина, готового приобрести ее в целостности и полноте. В 90-е он помогал российско-грузинскому предпринимателю с поставкой игровых автоматов, а в 2000-м предложил купить уникальные экспонаты.

"Идея мне понравилась. Вот и все", - говорит теперь Якобашвили о том, как стал коллекционером. И, наверное, вспоминает, как в детстве слушал шарманщика в переулках старого Тбилиси…

Сегодня галерея шарманок со всего мира, среди которых, кстати, есть инструменты, сделанные Тифлисской династией мастеров Китесовых ("Как они звучат, как они расписаны..." – подчеркивает владелец), занимает лишь небольшую часть экспозиции. А все собрание насчитывает более двадцати тысяч предметов, среди которых музыкальные шкафы, органы, музыкальные автоматы, куклы-автоматоны, предметы искусства.

А еще – часы. Самые разные: напольные, настольные, карманные, каретные, с боем, с музыкой и даже с секретом – французского часовщика, "отца всех иллюзионистов" Робер-Удена. И все они напоминают, что, как любит повторять бизнесмен, "время – самый дорогой ресурс".

Впрочем, ни времени, ни сил Давид Якобашвили на свою коллекцию не жалеет. "Он все выбирает сам, – рассказывают сотрудники музея. – Причем помнит, какой предмет где и как был приобретен, про каждый знает массу интересных деталей".

"Важны и настойчивость, и любопытство… и ресурсы. И это не только финансы, – признается бизнесмен. – Желание искать и находить. У каждого коллекционера свои мотивы, свой ритм и стиль".

И у музея "Собрание" свой ярко выраженный стиль. Коллекция "довольно сложная для экспонирования, – говорит арт-директор музея Светлана Чураева. – У нас находятся предметы разных эпох, географии, жанров, но их удалось "подружить". Попадая к нам, зритель практически проносится на машине времени сразу через несколько веков, не фокусируясь на чем-то одном, а получая своего рода мультипоказ".

Движущиеся механизмы уживаются под одной крышей со статикой бронзовой скульптуры. В отдельных залах собраны шедевры из камня – в основном западных авторов, редчайшие предметы из стекла и металла – в большинстве своем работы российских мастеров.

"Часто гости спрашивают: "А у вас есть Фаберже?" – рассказывает Светлана. – Мы отвечаем: "Да". – "А яйца?" – Говорим: "Нет, яиц нет". Нисколько не умаляю гений Фаберже – как прекрасного менеджера, в первую очередь. Но это раскрученный бренд. А у нас здесь, помимо него, целая плеяда имен – Овчинников, Постников, Курлюков, Сазиков, Лорие, Тарабров и другие. Они менее известны массовому зрителю, но когда приходят специалисты, им даже говорить ничего не надо, они сами покажут, где кто".

Еще одна особенность коллекции – в ней достаточно много парных предметов. "Предметы, созданные как пара, – поясняет арт-директор. – В двадцатом бурном веке часто оказывались не то что в разных городах или странах, а на разных континентах… И для коллекционера это своего рода челлендж – собрать их снова вместе".

Азарт и чутье унаследовал от отца и сын бизнесмена Михаил Якобашвили. "Он рос вместе с коллекцией. Все было на его глазах. Помню, – рассказывает Давид Михайлович, – как на одном аукционе покупали музыкальный шкаф, и сын очень переживал – вдруг перебьет кто-то. Этот экспонат сейчас один из самых больших любимцев у наших посетителей".

Посещение "Собрания" возможно только в составе группы, и, казалось бы, между экскурсиями, а тем более, когда музей закрыт для посещений, жизнь здесь должна замирать. Но все наоборот.

Когда гостей нет, сотрудники начинают что-то поправлять, обновлять, менять. По залам музея разносятся неповторимые звуки филармонического органа Welte – идет настройка. В глубине музейного здания скрыты реставрационные мастерские, где всегда кипит работа, чтобы все можно было увидеть в действии.

Помимо основной коллекции здесь собраны 20000 звуковых носителей для удивительных механизмов (от деревянных валов, перфорированных лент, картонных и металлических дисков до пластинок, изданных в начале ХХ века). В библиотеке звука есть даже перфолента с Гимном Грузии, услышать исполнение которого можно на большом – в два этажа – танцевальном органе Mortier.

Все это систематизируется, звук оцифровывается, мельчайшие детали уникальных экспонатов фотографируются, работа автоматов снимается на видео – чтобы зритель мог максимально глубоко проникнуть в секреты удивительных предметов без ущерба для них и лишнего износа. И все это нуждается в умелых и аккуратных руках профессионалов.