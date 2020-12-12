Настоящие истории – три сказания о грузинах недюжинной силы

О храбрости, чести и достоинстве представителей сильной половины человечества из Грузии рассказывает историк и колумнист Sputnik Вано Сулори

Предлагаем несколько историй, которые рассказывают о грузинах, обладавших необычными физическими данными.

Беткил Наскани

В милиции города Сухуми работал оперсотрудник, обладавший удивительной силой – Беткил Наскани, который мог пробить стену кулаком.

В знойный июньский день 1980 года в одном из ресторанов сотрудники милиции отмечали день рождения коллеги. За их столом присутствовали и женщины. Через какое-то время в ресторан вошли шестеро иностранцев, которые заняли соседний стол. В какой-то момент Беткил покинул зал, и вдруг трое "соседей" подошли к подвыпившим милиционерам и непочтительно обратились к дамам. Стражи порядка собрались защитить последних, но иностранцы, орудуя кулаками, вмиг буквально раскидали их в разные стороны.

Именно в это время в зал вернулся Беткил Наскани. Увидев коллег в позорном положении, он сокрушительными ударами сначала моментально отключил троих обидчиков, а затем расправился с их друзьями. Сам Беткил "заработал" лишь синяк под глазом, которого очень стеснялся и как мог скрывал.

Как выяснилось позднее, те шестеро были кубинские боксеры, члены олимпийской сборной, проходившие в Сухуми подготовку к московской Олимпиаде. Отправленные Беткилом в нокаут кубинцы были госпитализированы. У двоих диагностировали сотрясение мозга, еще у двоих были раздроблены челюсти, у остальных выявлены трещины ребер и ключичных костей.

В результате, двое кубинских спортсменов так и не смогли продолжать тренировки и вернулись домой. Трое же из остальных четырех стали олимпийскими чемпионами.

Коста Маисурадзе

Коста Масурадзе, уроженец рачинского села Цхмора, уже с детства отличался недюжинной силой. Как рассказывали сельчане, он, словно мячики, подбрасывал в воздух и ловил на затылок 32-килограммовые гири, при этом ничуть не чувствуя усталости.

Из-за финансовых проблем Коста пришлось покинуть родной край и переселиться в Тбилиси, где он начал работать хлебопеком. А свободное время посвящал тренировкам. Однажды он взял для тренировки огромный камень, лежавший во дворе духана и служивший столом. Хозяин духана, не обнаруживший на месте этот камень, сразу же заподозрил Коста, поскольку только последний был единственным в Тбилиси, кому по силу было сдвинуть с места такую глыбу… Коста был вынужден вернуть "спортивный снаряд" на место.

Вскоре молодой рачинец завоевал авторитет непобедимого борца. В его активе были победы над многими прославленными спортсменами, в том числе – Григорием Камышевым, Тедо Лилоэли, Митуа Касаби, Иосебом Церадзе, Клеменсом Бул и другими. Особенно поразительным выдался бой с осетином, прозванным "горой Казбег". Коста одолел борца, который был почти на голову выше него.

По рассказам, Коста Маисурадзе носил десятикилограммовый позолоченный борцовский пояс, который ему передала супруга российского императора в ознаменование одной из славных побед над сильным противником. Рачинский силач так и ушел из жизни, что никто не сумел снять с него этот пояс, то есть, его одолеть.

Непобедимого рачинца победила безжалостная хворь – тиф, которым он заболел в Баку, где участвовал в одном из турниров. Коста Маисурадзе умер в Тбилиси в возрасте 37 лет.

Важа Пшавела

Согласно рассказам, Важа Пшавела сумел "побить" прославленного в то время американского боксера-тяжеловеса, неоднократного чемпиона своей страны Джона Салливана. О тяжелом кулаке "горного орла" ходили легенды, но победа над Салливаном воспринималась как чудо.

© photo: Sputnik Грузинский писатель и поэт Важа-Пшавела - Лука Разикашвили

Говорят, что в 1883-1884 годы Джон Салливан приезжал в Петербург на турниры. Американец ирландского происхождения, он на всем американском континенте считался непобедимым атлетом и вместе с импресарио путешествовал по Европе, чтобы "пробовать силы".

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Петербургское турне выдалось для Салливана довольно успешным, и он вместе с другими боксерами отмечал это в ресторане. Но грузины ему "испортили праздник". Уверенные в своих силах боксеры, оказывается, проявили грубость в отношении студентов Луки Разикашвили (Важа Пшавела) и его брата Бачаны, находившихся поблизости.

© photo: Sputnik / РИА Новости Грузинский писатель и поэт Важа-Пшавела

А самолюбивые юноши не простили заокеанским наглецам оскорбления и кулаками защитили свою честь, серьезно расправившись с Салливаном и другими участниками застолья.

Под конец братья Разикашвили увидели, что никто уже не мог оказывать им сопротивление, и не стали бить лежащих. Они покинули ресторан, оставив именитых спортсменов посрамленными.