Как Франция пыталась втянуть Георгия Блистательного в авантюру – малоизвестные факты

Мудрость, дипломатия и самые благородные стремления правителей – колумнист Sputnik, историк Вано Сулори рассказывает о самых интересных и малоизвестных фактах из истории Грузии

По поводу одного из выдающихся царей в истории Грузии Георгия Блистательного Вахушти Багратиони писал:

"Периоду царствования Георгия V предшествовали большие сдвиги в огромной империи илханских монголов, растянувшейся от Амударьи до Египта. С севера ее границу нарушил хан "Золотой орды", а с запада подошел египетский султан. Вместе с тем в Хорасане вспыхнуло восстание, царевич Ясавур потребовал независимости. Ко всему этому добавилось довольно неприятное известие: малолетнему хану доложили, что в Грузии восстал командир монгольского гарнизона Курмиш, сын Аликана.

Как раз в этой сложной ситуации молодой царевич Георгий появился в Султании и, в соответствии с введенным монголами правилом, потребовал утвердить его на грузинский трон.

Молодой царь сложившееся положение использовал для того, чтобы поставить Грузию на ноги и сделать ее сильнее. Он буквально ходил по лезвию ножа. Однако, будучи человеком умным, действовал без эмоций, с филигранной точностью и предпринимал такие шаги, благодаря которым грузинам удалось покончить с монгольским игом и добиться полной независимости.

Между тем, у кое-кого не раз были попытки втянуть Георгия Блистательного в большую авантюру. К примеру, в 1332-1333 годы грузинскому царю прислал письмо правитель Франции Филипп VI Валуа. Он предложил грузинскому монарху начать новый крестовый поход. Георгий Блистательный отправил европейским авантюристам замечательный ответ:

"Божественные государи Франции часто призывают правителей Востока к войне против сарацинов, но затем оставляют их одних в этой мучительной войне.

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Так что прошу вас сначала решить, когда и где вы пересечете море (имеется в виду Средиземное море), и я тотчас появлюсь там, в соответствии с вашей доброй волей и в сопровождении тридцатитысячного войска".

Но у Европы не было ресурса для начала нового крестового похода, и, разумеется, никакого похода она не начала, несмотря на вразумления Папы Римского и "готовность" европейских монархов.

Кстати, с блистательным грузинским царем был в тесной связи и сам Папа Римский, который не раз обращался к нему за спасением католических миссий. Папа Римский Иоанн XXII в 1321 году впервые обратился к грузинскому царю с письмом, а в 1329 году перенес в Тбилиси форпост католической веры на востоке – Смирнскую епископскую кафедру.

Тут же отметим, что по данным европейских путешественников, первый католический храм в Тбилиси был построен в 1240 году. В 1318 году католическая кафедра была основана и в Цхуми, кормчим которой в 1330 году назначили Петрэ Геральда, этнического англичанина.

Царь Георгий был настоящим мастером политики балансирования. До определенного времени ему удавалось сохранять хорошие отношения при дворе монгольского хана, а когда в империи илханов начались беспорядки, он без крови освободил страну.

Георгий Блистательный, сохраняя тесные связи с европейскими монархами, параллельно отправил дипломатическую миссию в Египет и попросил султана вернуть грузинам ключи от присвоенных Иерусалимского Крестового монастыря и церкви Гроба Господня. И действительно, посольство исполнило желание царя.

Помимо избавления от ярма монголов и объединения страны, Георгий V заботился и о духовном возрождении страны, на котором вековое господство монголов оставило тяжелый след. В эпоху Георгия Блистательного было восстановлено и возведено множество церквей и монастырей. В частности, восстановили купол храма в Самтавро и Светицховели, построили Самеба в Гергети, Цаишский храм, церковь Дата, новую церковь в Иерусалиме и другие.

По сведениям Вахушти, в 30-е годы XIV века Георгий Блистательный даже созвал церковный собор, на котором от церкви были отлучены недостойные.

Однако страну, стоящую на пути возрождения, беда все же постигла. В 1346 году мир охватила чума, появившаяся в Средней Азии. Этого несчастья не избежала и Грузия. Два года свирепствовала в стране смертельная болезнь, унеся десятки тысяч жизней. Предположительно, жертвой чумы стал и 60-летний Георгий V, грузинский царь после смерти оставивший государство, с которым считались страны как Восточной, так и Западной Европы.