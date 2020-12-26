Нет худа без добра, или Как жестокость врага пробудила в грузинах боевой дух

Быть грузином – тяжелый крест, дорога на Голгофу, которую прошли наши предки. Порой мы уставали, поддавались безнадежности, но быстро приходили в себя и снова крепко становились на ноги

Иоанэ Сабанисдзе писал, что "нас не раз одолевал враг – мощью, обманом, коварством", но мы тем не менее выстояли перед многими испытаниями. Иногда нам в этом помогали сами враги, в результате коварства и жестокости которых грузинский боевой дух возрождался, как птица Феникс.

Наглядный пример – эпоха господства арабов. Арабы, обратившиеся в новую веру – ислам, всего за каких-то полвека завоевали чуть ли не половину мира. Соседние страны подчинили силой оружия, в дальних государствах "очаровали" местное население дипломатией и "льготными условиями".

В 654 году "охранная грамота", составленная для грузин арабским полководцем Хабибом Ибн Масламой, едва ли не оказалась роковой для нашей страны и христианской веры. Согласно этой "грамоте", арабы никого не вынуждали принимать ислам, но тот, кто обращался в "истинную веру", получал личную свободу, становился братом арабов и освобождался от всех налогообложений. И этот фактор подталкивал мало верующие низкие слои – крепостных крестьян, слуг, мелких торговцев, мастеровых – к отрешению от христианства. Тысячи христиан отказывались от веры предков и принимали мусульманство.

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Процесс исламизации приобрел в Закавказье катастрофический характер. Мусульманский мир "заглотил" христианскую Албанию, притеснил армянские государства, в печальном положении оказались грузины. И кто знает, возможно, мы бы даже разделили участь албанцев, если бы не подоспел поход Мурвана Кру ("Глухой").

Двоюродный брат халифа и впоследствии халиф Мирван Ибн Мухаммед напал на Грузию в 735 году, потопив ее в крови. Тысячи сел и поселений были превращены в пепелище. Особенно пострадала Южная Грузия, которая после похода Мурвана почти век оставалась необитаемой.

Именно жестокость Мурвана Кру показала грузинам истинное лицо арабских завоевателей. Тогда они, наконец, взялись за оружие и вступили в бой с врагом. Враг, который попытался запугать грузин путем террора, получил противоположный результат – грузины сплотились и дали захватчикам достойный отпор. Разом проснулся грузинский боевой дух, и в народе, который, казалось, был на пути к исчезновению, появились герои, на поле боя отстаивавшие свободу страны и христианскую веру.

Непобедимые ранее арабы первое крупное поражение потерпели именно в Грузии, у стен Анакопии, и были вынуждены вернуться восвояси ни с чем. На арабского полководца, которому удалось уйти от гнева грузин, во время отступления обрушился гнев Божий –тысячи его воинов погибли в потоках рек Цхенискали и Абашисцкали, которые вышли из берегов.

Правда, Мурван в 738 году создал на грузинской земле арабский эмират, но проснувшийся грузинский боевой дух уже было не остановить. Грузин и православный стало единым понятием, а примеры святых, принявших мучения от арабов – указанием на то, что грузинской нации исчезнуть не суждено.

Арабы господствовали в Грузии почти 400 лет, однако безжалостное время не оставило от них даже следа, а свободная Грузия по-прежнему существует.