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Пожилой мужчина и молодая девушка стоящая спиной

Дед и внучка, или Как в 65 лет найти свою любовь

© Sputnik / Alexander Imedashvili
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Как искать жизненного спутника, если сам не молод, да и вторые половины боятся и становятся на дыбы. Шалва Луарсабович ввязался в эту авантюру по наставлению домработницы и очень пожалел

Лет 20 назад моя подруга Тамта устроилась по объявлению домработницей в одну семью. Ее обязанности были такие: готовка, легкая уборка и мелкая помощь дедушке и внучке по ситуации.

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© Sputnik / Alex Shlamov
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Дедушка, Шалва Луарсабович, 65 лет от роду, прожил долгую и плодотворную жизнь научного работника при каком–то НИИ. Имел единственного сына тоже недюжинного ума и многогранных способностей.

Сын в 18 лет захотел жениться, и вскоре Шалва Луарсабович стал дедушкой очаровательной Эленико. Дальше что-то пошло не так. Сын с невесткой разругались в пух и прах. Капитально и бесповоротно. И надо же было так совпасть, что у новоиспеченного дедушки с этим периодом совпал семейный кризис. Его супруга Нана подала на развод. Причины и подробности драмы я знать не могла, но по факту в конечном итоге все разбежались в разные стороны.

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Сын вскоре счастливо женился вторично. Невестка тоже подсуетилась и вышла замуж. Видимо, все мудро учли прежние ошибки, так как на момент описываемых событий у сына было двое детей и столько же примерно у его первой жены. Нана тоже не растерялась и заключила семейные узы с начальником своего мужа.

Шалва Луарсабович героически нес крест вынужденного родительства. Придирчиво выбирал внучке платьица, вникал в проблемы частных садов, потом ломал голову над школьными задачками и по сто раз в день восклицал: "В наше время все было по-другому".

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© Sputnik / Alex Shlamov
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Тамта моментально влилась в описываемую ситуацию, между готовкой и уборкой наладила отношения с Эленико и помогала ей по старой памяти решать задачки и разряжать нервные всплески дедушки.

Все шло прекрасно. Потом Тамту осенила гениальная идея. Она предложила своему работодателю гениальную комбинацию.

- Вам надо жениться на тихой, интеллигентной женщине из своего круга. Она будет делать домашнюю работу, создавать уют, заниматься с Эленико. И так решит ваши проблемы. А мне другую работу предложили.

Луарсабович вначале запротестовал.

- Делать мне нечего, искать жену на старости лет.

Но потом, спустив пар, все же задумался. Неделю созревал и в итоге под руководством Тамты написал в "Ситква да сакме" (газета рекламных объявлений "Слово и дело" - примеч. ред.) объявление такого содержания:

"Ищу симпатичную женщину, жительницу Тбилиси (из районов просьба не беспокоить), без вредных привычек, умеющую хорошо готовить блюда грузинской кухни, ухаживающую за собой, с высшим образованием, приятной внешности, материально независимую, не старше 50 лет. Мне 65 лет, нахожусь в прекрасной физической форме, самодостаточный мужчина, с чувством юмора и приятным характером".

Луарсабович психологически настроился на тип школьной учительницы по грузинскому языку и литературы, тихой, с ухоженными руками и плавными движениями. Чтоб не особенно раздражала во время курсирования по квартире.

Каково же было его удивление, когда по номеру стали звонить дамы совсем другого полета.

А именно:

  • Парикмахер Инга, веселая, русскоязычная, в меру курящая, с крайне запутанной биографией;
  • Света, немного улучшенный вариант той же Инги, но до запланированных стандартов все равно не дотягивала;
  • Марго, владелица продуктового магазина, недавно приехавшая из Кутаиси, говорящая с таким прононсом, что жених бросил трубку недослушав.

После беседы еще с тремя кандидатками Луарсабович психанул и убрал объявление. Решил попытать счастья "через-через" у друзей и родственников.

Подходящие дамы нашлись быстро в количестве нескольких штук, но при опросе общих знакомых выяснилось, что они не только не хотят выходить замуж, но и даже знакомиться.

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© photo: Sputnik / Alexander Gal'perin
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Логика была такая:

- Это неприлично выходить замуж в таком возрасте.

- Что скажут соседи, когда узнают, что я никогда не была замужем и вдруг вышла в 50 лет.

- Хороших мужей никто не бросает. Может быть, он тайный маньяк.

Словом, Шалва Луарсабович натолкнулся на непробиваемую глыбу менталитета, расколоть которую были не в силах ни он, ни его друзья – болельщики.

Тамта ушла с того места в лучшие условия. А Луарсабович так и не женился до сих пор. Цените законных жен, господа. Откуда знать, какая головная боль вас ждет в старости.

Теги:
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