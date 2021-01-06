Как в Рождество соединяются сердца – праздничная история из Грузии

Колумнист Sputnik, писательница Мариам Сараджишвили рассказывает о том, как новорожденный Богомладенец, в очередной раз придя в этот грешный мир, может соединить то, что казалось навсегда разбитым

- … Все! Никаких отговорок! Мне наплевать на твою депрессию! Шестого утром будь готова, я за тобой заеду! - неслось из недавно купленного Хуавея, который Кетино держала в 30 сантиметрах от уха. Она методично следовала совету, как избежать излучения, которое нелучшим образом сказываются на мыслительных способностях дам предпенсионного возраста.

В трубке пошли гудки отбоя. Было ясно, раз ее старая одноклассница Нино решила вытащить известную домоседку Кети из своей покрытой мхом ракушки, то это так и будет. На сей раз Нино решила предпринять вылазку в Бакуриани – встретить Рождество на лоне природы и ощутить настоящий снег, потому как в Тбилиси его по всей видимости не дождешься.

Нино и Кети пронесли свою дружбу сквозь – страшно подумать – 45 лет, как сели за одну парту в нулевом классе 54 школы, так и шли по жизни, держась за руки. Только Кети флегма неисправимая, а Нино – живчик всем смертям назло.

В 90-е Нино ухитрилась наладить бизнес – ездила в Баку и привозила оттуда разное галантерейно-текстильное, и ради дружбы припахала Кети продавать все привезенное по соседям. Флегма ныла, что она не создана для меркантильно-мелочных расчетов и бизнес, прямо скажем, буксовал.

Нино подала ей другую идею – печь пирожные и сдавать в местные магазинчики. И даже дала ей стартовый капитал – 200 лари. Нино за что ни бралась, все у нее выходило по высшему разряду, а у Кети, наоборот, была цепь неудач.

С замужеством у подруг тоже получилось по-разному. Обе сходили по первому разу в загс и относительно в одно и то же время таким же путем обратно, но уже с заявлениями на развод. Кети заламывала руки:

- Жизнь кончена! Кому я нужна с ребенком. Аааааа...

Нино, наоборот, вышла с полученным разводом в прекрасном настроении:

- Все только начинается. Мне обязательно повезет!

Жизнь показала старую истину в случае с двумя подружками: "Как вы яхту назовете, так она и поплывет". Кетино с превеликим трудом подняла своего Мерабика и везла великовозрастного сына на хрупких плечах, а Нино вскоре вышла замуж за турка и родила вторую девочку.

Турок Айдин, с точки зрения Кетино, абсолютно бесперспективный, под конец все-таки раскочегарился и недавно открыл свой магазин под чутким руководством своей взрывной женушки. Нино испытывала взлеты и падения, но уверенно держалась на плаву.

Обоих дочерей удачно выдала замуж и на данном этапе повествования наслаждалась свободным временем исключительно для саморазвития. При этом еще периодически звонила своей подруге, чтобы влить порцию оптимизма.

- Не вздумай ныть! Ты еще не исчерпала все варианты. Я нашла для тебя фантастическую майку. И для тебя есть один очень видный мужчина. Вот увидишь, он на тебя клюнет!

Кети вспыхивала, но тут же гасла, как зажженная спичка на ветру, от собственного неистребимого пессимизма.

- Ээээ, будет опять все мимооооо. Как в прошлый раз. Вай, вай, почему все против меня?

- О, как ты меня достала! Быстро подойди к зеркалу, улыбнись и скажи: " У меня все получится!"

Годы пробежали, как вода сквозь пальцы. У обоих подруг характер не изменился, а значит и вытекающая ситуация вокруг них тоже.

Кети отложила мобильник и устало вздохнула. Вот что за неуемная подруга. Ведь если Нино что-то решила, то это все, без обходных вариантов. Придется идти собирать вещи.

Раз в десять лет у Нино начиналось бакурианское обострение. Она вспоминала, о дедовской развалюшке и отправлялась навестить родные пенаты, захватив с собой вечно ноющую подругу "подышать свежим воздухом". Более часто выбираться не получалось в виду бурных, моментально меняющихся планов хозяйки фазенды.

Кетино пошла готовиться к предстоящей поездки.

… Утром, в назначенное время, Нино заехала за подругой и еще не проснувшийся город замелькал в окнах крошечного "Смарта".

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Бакуриани встретил двух подруг роскошным искристым снегом. Кетино с восторгом смотрела вокруг. Нет, не зря они сюда ехали.

- Помнишь, Нино, точно как в нашем детстве. Вот время было! И люди были золотые, и снег в Тбилиси выпадал, как по заказу. И коронавируса никакого не было.

- Просто мы были молодые.

Пол дня убили на уборку в старом, закрытом доме. Кое-как разогнали пыль и паутину по закоулкам. Устали так, будто вагон песка разгрузили.

Встретили они Рождество вдвоем за накрытым столом. Запасливая Нино даже поставила на стол планшетик с только что заправленным мобильным Интернетом. Немного посидели, выпили за все хорошее и пошли спать.

Утром Кетино проснулась первой и пошла прогуляться по свежему нетронутому снегу. Восходящее солнце играло и искрилось в каждой малюсенькой снежинке, создавая впечатление тонкого алмазного ковра. Деревья, покрытые снегом, дополняли ощущение сказки.

"Интересно, сколько мне еще осталось любоваться этой красотой?" – думала Кетино, вдыхая чистый воздух полной грудью.

И пришло на память недавнее грустное – на прошлой неделе умер от ковида их одноклассник Гоча. Он так и не успел стать дедушкой. А вчера пришла СМСка о смерти еще одного хорошего знакомого. И опять эта проклятая неизученная напасть – корона.

Сам собой всплыл в памяти ее бывший муж Важа. Они не виделись лет десять, а может и больше. Узнать бы, как он. Жив или уже нет. При его-то непонятном образе жизни. Еще десять лет назад это был спившийся, давно съехавший в кювет жизни несуразный человек. Он причинил Кетино много боли в свое время, не заботился о их сыне.

И, странное дело, сейчас, вспоминая прошлое, куда-то сама собой исчезла огромная обида, душившая Кетино многие годы. Осталась только щемящая жалость к Важе, который так беспутно прожил отмеренное ему время.

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Кетино достала мобильный и поискала бывшего мужа в списке контактов. Нигде ничего. Потом еле вспомнила. Он же у нее в черном списке. Лет пять назад звонил ей нагло и просил дать ему сто лари на лекарства. Тогда Кетино ужасно разозлилась и заблокировала приставучего прилипалу.

Сейчас набрала его без труда с внутренней просьбой.

- Хоть бы Важа был жив!

Звонок долго шел без результатов. Потом в ухе раздался глухой надтреснутый голос.

- Кто это?

- С Рождеством, Важа! – выдавила из себя Кетино прерывающимся голосом.

На том конце последовала пауза. Потом вопрос.

- Кети, неужели это ты? С Рождеством! Ва! Как я рад тебя слышать! Думал, уже никогда не простишь меня. Если бы ты знала, как я хочу тебя видеть! И Мераба.

- Как ты?

- Лежу, болею. Не знаю, что со мной. Я так хотел увидеть вас напоследок…

… Выезжая из Бакуриани, Кетино попросила подругу подкинуть ее прямо домой к Важа. Нино, любительница съязвить, почему-то не стала задавать лишних вопросов. Уверенно крутила руль, следя за местами обледенелой дорогой.

Новорожденный Богомладенец, в очередной раз придя в этот грешный мир, может соединить то, что казалось навсегда разбитым.