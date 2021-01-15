В последний вагон: США опять взялись за "Северный поток — 2"

Датскую компанию Ramboll, участвовавшую в "Северном потоке — 2", напугали санкции Вашингтона, сообщают СМИ. Действительно, с 1 января США усилили меры против тех, кто связан с проектом. Однако строительство продолжается. В Европе же опять кипят страсти по этому поводу: пока немцы готовят фонд для защиты от санкций, британцы хотят последовать примеру американцев, а шведы опасаются начала "газовой войны". Что будет в итоге с трубопроводом — в материале Наталье Дембинской, РИА Новости.

За старое

Зарубежную сухопутную часть СП-2 благополучно достроили. Сейчас укладывают трубы в водах Германии, потом — Дания. Проект вышел на финишную прямую. Но в Вашингтоне отказываются это признавать. С 1 января действует новый закон об оборонном бюджете, включающий в себя дополнительные санкции против российского газопровода.

В частности, речь идет об организациях, предоставляющих услуги тестирования, инспекции или сертификации. Норвежская компания DNV GL уже заявила, что прекращает все действия по проверке газопровода и не сможет его сертифицировать.

Как сказал ранее лидер республиканского большинства в сенате США Митч Макконнелл, закон об оборонном бюджете имеет решающее значение для государственной безопасности и "сдерживания таких сверхдержав-соперников, как Китай и Россия". Этот документ закрепит преимущество США "на море, суше, в воздухе, киберпространстве и космосе"

"Газпрому" осталось уложить около 150 километров труб: 120 — в Дании и чуть более 30 — в Германии. Газопровод готов на 94%.

Несмотря на попытки Вашингтона помешать завершению проекта, финансируемого пятью крупнейшими энергетическими компаниями Европы, 11 января работы в территориальных водах Германии возобновились — после годового перерыва. С 15 января трубы начнут укладывать и у берегов Дании.

Трубоукладчику "Фортуна" помогут "Мурман" и "Балтийский исследователь" Морской спасательной службы России, а также другие суда обеспечения. В море создадут временную запретную зону шириной 200 метров по обе стороны от линии прокладки трубы.

Как уточнила ранее гендиректор "Газпром экспорта" Елена Бурмистрова, срок окончания строительства морского участка зависит от ряда обстоятельств, в частности от погоды.

Защитный механизм

В США тем временем вновь грозят европейским компаниям, которые, по мнению Вашингтона, помогают России с СП-2.

"Мы пытаемся уведомить их о риске и призвать отказаться от сотрудничества, пока не слишком поздно", — цитирует Reuters источник в Госдепе. В ближайшие дни Белый дом, по информации этого агентства, опубликует список неугодных организаций.

В российском МИД, впрочем, подчеркивают: Москва не сомневается в успехе СП-2, как бы Вашингтон ни давил на западноевропейских партнеров "Газпрома".

В Германии продолжают считать "Северный поток — 2" экономическим проектом и не приемлют экстерриториальные санкции США. Об этом напомнила на днях заместитель официального представителя кабмина ФРГ Ульрике Деммер. Более того, в начале января парламент германской федеральной земли Мекленбург — Передняя Померания большинством голосов поддержал инициативу регионального правительства по созданию экологического фонда "Защита климата и окружающей среды MV".

Этот фонд придумали для обхода американских санкций. Организация сможет закупать оборудование, необходимое для строительства. И первым делом признает трубопровод важным для экологии.

Как уточняет немецкая Bild, это позволит классифицировать "Северный поток — 2" "принципиальным элементом защиты окружающей среды".

Фонд намерен зарегистрировать коммерческое предприятие, занимающееся исключительно СП-2. Компании, которым угрожают санкции, будут взаимодействовать с российской стороной посредством экономических инструментов, предоставляемых этим предприятием.

Упустят время

Успеют ли немцы обезопасить себя от санкций? Наблюдатели разошлись во мнениях. С одной стороны, фонд получил инвестиции и полномочия, достаточные для того, чтобы свести усилия Вашингтона на нет, отмечает директор компании ТМТ Даниил Ростовцев.

"Однако инициатива с фондом вызвала недовольство в обществе, особенно среди "зеленых". Экологи считают неэтичным и возмутительным способствовать таким образом проекту, который, по их мнению, вовсе не "зеленый", а опасный для окружающей среды", — указывает аналитик. Теперь все зависит от того, смогут ли сторонники СП-2 договориться с общественностью.

В то же время, уверяет независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов, Берлин в любом случае не пойдет на уступки Вашингтону: Германии нужно российское голубое топливо, более дешевое, чем американский СПГ. И тем более необходимо сохранение экономических отношений с Россией: этот рынок — стратегический для немецких компаний.

Конечно, фонд попадет под санкции, но они не дадут эффекта. А против его подрядчиков придется готовить новый законопроект, проводить его через конгресс, ждать, пока подпишет президент. Это может занять до полугода, за которые "Северный поток — 2" достроят", — рассуждает эксперт. Однако он не исключает сложностей на этапе ввода в эксплуатацию — как раз из-за санкций, зашитых в оборонный бюджет США.

Страх и ненависть

Примеру американцев хотят последовать англичане. Как заявил британский парламентарий-консерватор Дэниел Кочински, российский газопровод "чрезвычайно опасен" — тем, что ведет "напрямую в Россию" в обход всех газовых и нефтяных сетей, расположенных на территории стран НАТО. По его словам, британцев больше не сдерживает членство в Евросоюзе, а потому "надо следовать за американскими друзьями и вводить санкции против любой компании, вовлеченной в строительство "Северного потока — 2".

В Швеции тем временем опасаются, что президентство Джо Байдена положит начало "газовой войне" в непосредственной близости от страны из-за трубопровода. Как отмечает Svenska Dagbladet, американский демократ скорее "даже более жесткий его противник, чем Дональд Трамп". А для скандинавского королевства вопрос уже решен: правительство одобрило прокладку труб через шведскую экономическую зону.

Негативным для "Газпрома" аспектом президентства Байдена считают его энергетическую политику, так называемый зеленый курс. Демократы планируют потратить два триллиона долларов, чтобы перейти на экологически чистую энергетику к 2035 году. А к 2050-му — к нулевым выбросам. Однако и зеленая энергетика России на руку: по "Северному потоку — 2" можно качать не только природный газ, но и водород. В Европе спрос на водородное топливо потенциально очень высокий.

В самих США сомневаются в осуществимости всего того, что Белый дом наобещал "потоку". Как уверяет бывший сенатор от штата Виргиния Ричард Блэк, договориться с Москвой о завершении строительства Байден предпочтет по-тихому. А взамен попытается выторговать какие-то выгоды для Вашингтона.

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