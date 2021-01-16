Религиозный конфликт в Гурии – единичный случай или проблема?

Влияние Турции в Аджарии действительно велико не только в экономической, но и в духовной сфере, так как вопросу популяризации ислама в регионе Анкара пытается уделять значительное внимание, пишет колумнист РИА Новости

Спор между представителями христианской и мусульманской общин в гурийской деревне Букнари перерос в конфликт с пострадавшими, потребовавший вмешательства полиции. Поводом для недовольства христиан послужило желание местных мусульман обустроить в частном доме молельню. Дополнительно ситуацию осложнил приезд в деревню нескольких десятков жителей из соседнего региона – Аджарии, выступивших в поддержку единоверцев. Sputnik попытался разобраться, данный эпизод – единичный случай? Или в Грузии все же есть трения на религиозной почве?

Приезд в Гурию исповедующих ислам жителей Аджарии неслучаен. В села Гурии переселялись экомигранты – семьи из высокогорных регионов автономии, пострадавшие в результате стихийных бедствий. Жители горных сел автономии известным высокой мобилизацией и религиозностью.

Помимо этого, для мусульманских общин в обоих регионах актуальна тема строительства мечетей. Всего в Грузии их около 250. Но с 2013 года аджарские мусульмане добивается строительства второй мечети в центре Батуми, однако сталкиваются с противодействием горожан, опасающихся роста турецкого влияния.

Впрочем, назвать необоснованными эти опасения трудно. Влияние Турции в регионе действительно велико не только в экономической, но и в духовной сфере. Вопросу популяризации ислама в регионе Анкара пытается уделять значительное внимание. Для аджарской молодежи действуют специальные программы обучения в турецких образовательных учреждениях.

Широкий резонанс получила история, связанная с проектом грузино-турецкого соглашения о восстановлении ряда мечетей в Грузии. В том числе речь шла о мечети Азизе в столице Аджарии, утерянной в середине 20-го века. Со своей стороны, Турция предлагала отреставрировать несколько христианских церквей на своей территории, сохранив запрет на их религиозное функционирование. Проект пришлось свернуть после того, как в Батуми прошли масштабные протестные акции.

Однако, как замечают в грузинском экспертном сообществе, влияние Турции остается серьезным. Показателен пример батумского аэропорта, построенного на турецкие деньги и работавшего в том числе и в режиме внутреннего для пограничного города Хопа. Граждан Турции, прилетевших в Батуми, у трапа встречает отдельный автобус, который затем отвозит их на родину, минуя таможенный пункт.

А в 2016 году, выступая перед согражданами, президент Турции Реджеп Эрдоган фактически включил Батуми в сферу интересов Анкары.

"Наши физические границы отличаются от границ в нашем сердце. Разве можно отличить Ризе от Батуми?" – риторически спрашивал он.

Действительно, турецкий бизнес широко представлен в автономии в самых разных сферах. Граждане Турции владеют недвижимостью в Батуми.

При этом интересы Анкары распространяются гораздо дальше Аджарии. С попыткой влияния в определенной степени сталкиваются регионы Самцхе-Джавахетия, Квемо-Картли и Кахетия. В двух последних используется азербайджанская община. Так, еще в 2002 году в Марнеульском районе при финансовой поддержке Турции было открыто медресе.

Одной из иллюстраций проблемы стал допрос главы высшего управления мусульман Миртага Асадова по делу о разжигании этнической розни между грузинами и азербайджанцами, инициированный СГБ Грузии в прошлом году.

Многие годы беспокойство у властей вызывает и Панкисское ущелье. До 200 чеченцев-кистинцев выехало из этого региона на Ближний Восток, где они приняли участие в боевых действиях на стороне террористических организаций исламистского толка.

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