Изображая жертвы: куда заведут поиски "зверски убитых режимом"

Все они, как один, были фейковыми, но до того, как их успевали удалить, они набирали тысячи перепостов, десятки тысяч лайков и сотни тысяч просмотров, рассуждает колумнист РИА Новости.

Это информационная война, которая из обычных, "взрослых" соцсетей теперь переместилась в TikTok, в котором сидят миллионы наших подростков. Кто и зачем их обрабатывает? Что хотят им внушить?

Авантюризм при пандемии: россиян призвали не участвовать в несанкционированных акциях>>

Понятно, что те, кто хочет раскачать ситуацию в России, не гнушаются ничем, для них все это — компьютерная игра, в ходе которой они будут проверять на прочность защиту (в первую очередь — самозащиту) русского массового сознания.

Дети тоже часть общества — и если третьеклассницы показывают друг другу видео со страшными картинками "убитых Путиным", это невозможно просто игнорировать.

Причем появление подобных страшилок было запрограммировано еще до 23 января — это было понятно по той подготовке, которая велась в том же ТiкТок.

Там разгонялись не только призывы выйти на митинг за Навального, но и рассказы о том, что "Царь дал команду стрелять по митингующим" и вообще "Путин подписал закон, разрешающий стрелять в протестующих против него".

То есть все готовилось к тому, чтобы в следующей серии показать уже реальные "жертвы", в том числе и среди самих детей.

Понятно, что жертвы могли бы быть только в результате откровенной провокации — например, если бы предварительно взвинченная часть толпы пошла на столкновения с силовиками, а в ходе разгона в панике затоптала кого-нибудь.

Все это просчитывалось, и никаких жертв в итоге, слава Богу, не было — и тогда пошли в ход фейки.

Все эти "убитые ОМОНом", которых кто-то из детей легко может принять за правду, ведь о них рассказывают такие же, как они, школьники, а "взрослые все скрывают".

Взрослые, конечно, будут защищать детей от лжи, от такой примитивной наглой лжи, но как защитить детей от того, что им внушают те, кто зовет "выйти на площадь"? То есть их собственные родители — профессиональные офисные революционеры.

Нет, они не зовут детей на митинги — многие из них даже возмущаются подобными призывами. Многие из них и сами никуда не ходят, ограничиваясь агитацией в соцсетях.