Дороги, которые мы выбираем, или Открытые двери, куда войти невозможно

Грузия в состоянии "расконсервировать" как старые автомобильные и железнодорожные маршруты, связывающие ее с РФ через Абхазию и ЮО, так и благоустроить действующую магистраль Степанцминда – Верхний Ларс – Владикавказ или открыть новую трассу Шатили – Итум-Кали – Грозный

Но как это может отразиться на стране, стремящейся в НАТО и Евросоюз? Об этом размышляет грузинский политолог и публицист, главный редактор ГРУЗИНФОРМ Арно Хидирбегишвили.

Грузия в НАТО – незваный гость

Начнем с желания Грузии попасть в Евросоюз. Заявку в ЕС Грузия подала только на 2024 год, хотя с тем же успехом могла подать и сегодня – все равно откажут. Но 2024 год выбран не случайно – это продиктовано желанием приурочить "европейскую мечту" к парламентским выборам, которые пройдут полностью по пропорциональной системе. Нетрудно предугадать, что симпатии Запада во время выборов будут на стороне партии власти, подавшей заявку на окончательную "прописку" Грузии в европейском сообществе.

Что касается открытия дорог из России в Грузию через Абхазию, Цхинвальский и Мцхета-Мтианетский регионы, то это лишь весомый аргумент для принятия Грузии в Евросоюз, так как полностью соответствует самой идее Восточного партнерства – расширения связей со странами Востока. Да и в Вашингтоне будут рады, если Грузия самостоятельно постарается урегулировать отношения с Россией.

Теперь что касается НАТО: Грузии много раз на все лады объяснили, что в НАТО ее не примут без ПДПЧ и в обход 5-й статьи Устава Организации Североатлантического договора "О коллективной безопасности". То есть Грузии не предоставят "План действий по членству" вместо действующего сегодня "Расширенного Существенного пакета по сотрудничеству НАТО-Грузия" (SNGP), пока Грузия не решит свои территориальные проблемы, что невозможно без восстановления дипломатических и дружественных отношений с Российской Федерацией. Но страны-лидеры стран Североатлантического блока прекрасно понимают, что ждать от нынешней власти Грузии полномасштабного политического диалога и партнерства с Россией нереально, поэтому вопрос о приеме Грузии не стоит, впрочем, и никогда не стоял в повестке дня НАТО.

Поможет ли Грузии Белый дом?

В 2018 году, на саммите НАТО в Брюсселе, 45-й президент США Дональд Трамп на вопрос журналиста Первого канала ОВГ "Когда Грузия станет членом НАТО?", ответил предельно ясно: "Шанс появится, но не сейчас". Да, Джозеф Байден отменил многие решения Трампа, но, как мне видится, новый президент США в отношении Грузии будет консервативным последователем своего предшественника, и вот самое свежее тому подтверждение.

"Если такая страна как Грузия, сможет удовлетворить требованиям для вступления, и если она будет вносить вклад в нашу коллективную безопасность, то да, дверь в НАТО должна оставаться открытой", – заявил на слушаниях в Комитете по иностранным делам Сената США кандидат в госсекретари Энтони Блинкен. Всего одно предложение, но зато какое красноречивое! Рассмотрим его детально и обратите внимание на каждое сказанное Блинкеном слово:

- "Если такая страна как Грузия", а не страна, которая подписала с США Хартию о стратегическом партнерстве, высшие руководители власти которой за последний год тысячу раз повторили, что "отношения Грузии с США – со стратегическим союзником №1 – еще никогда не были на столь высоком уровне, как сегодня";

Ротация грузинских миротворцев в Афганистане завершена >>>

- "сможет удовлетворить требованиям для вступления" – значит, Грузия не удовлетворяет требованиям НАТО для вступления, несмотря на то, что тратит на военные нужды более 2% ВВП, как требуют стандарты НАТО; несмотря на два международных учения НАТО в год – "Agile Spirit" и "Noble Partner" – близ Тбилиси; несмотря на открытые в пригородах Тбилиси центры – "Совместный центр тренировок и оценок НАТО-Грузия" (JTEC), "Центр боевой подготовки США-Грузия" (CTC); несмотря на то, что Грузия со своими морскими портами Батуми и Поти – ведущая страна в "Стратегической концепции черноморской региональной безопасности" и единственный форпост НАТО и США на Южном Кавказе; несмотря на то, что в Грузии давно открыта Школа горной подготовки НАТО и строится аэродром НАТО в Вазиани – в будущем логистическом Центре НАТО на Южном Кавказе. А может, Грузия не удовлетворяет требованиям по вступлению в НАТО потому, что ее центральная власть не контролирует всю территорию страны?

- "если она будет вносить вклад в нашу коллективную безопасность" – интересно, когда десятки грузинских военнослужащих погибают в Ираке и Афганистане, а сотни возвращаются калеками в результате ранений, Грузия удовлетворяет требованиям по вступлению в НАТО? Когда Грузия – самый большой дистрибьютор в операциях НАТО среди стран-не членов альянса, она удовлетворяет требованиям по вступлению в НАТО? А может Грузия удовлетворяет требованиям по вступлению в НАТО, когда грузинские военнослужащие охраняют американские военные базы в Афганистане в рамках операций ISAF-RSM? Значит, Грузия опять должна посылать на смерть своих сыновей, чтобы "вносить вклад в коллективную безопасность"?! Но даже после этого Грузию не примут в Альянс и даже не дадут МАР, а как завершает свою мысль Энтони Блинкен, просто "оставят дверь НАТО открытой"…

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