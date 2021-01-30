Лучше прыгай с моста, или Грозные воины – гурджи

О терпимости и жестокости грузинских царей, а также силе и храбрости правителей Грузии в разные века рассказывает колумнист Sputnik, историк Вано Сулори

Грузины всегда были очень терпеливыми и спокойными, но когда чаша терпения переполнялась, становились настолько страшными и безжалостными, что жестоко расправлялись даже с самым сильным врагом. Не зря говорили афганские пуштуны: если доведется на мосту лицом к лицу встретиться с гурджи, лучше прыгай с этого моста…

Разгневанный грузин – для врага действительно ужасающее зрелище. Именно такая несгибаемость духа и огромная жажда отомстить за родину помогла выжить нашему народу. Вот несколько примеров из истории.

1583 год. Доведенный до неистовства бесчинством османов, потопивших страну в крови, царь Свимон неожиданно исчез из поля зрения врага. Осмелевшие от этого османы, занимавшие Тбилиси, начали громить картлийские села.

Тбилисскому паше Булгарбег Асану неожиданно доложили, что грузинский царь подошел к Табахмела и там расположился со своим войском. Асан-паша немедленно собрал многочисленную рать и направился к Табахмела. Конечно, грузины его уже поджидали, и как рассказывает летописец, "в большом сражении Господь ниспослал грузинам победу".

В то день от меча грузин пали 500 османов, а те, кому удалось выжить, повернули к Тбилиси. Их нагнали грузины, которые беспощадно уничтожая врага, взяли городские крепости.

Для османского гарнизона этот день выдался черным. Грузинский царь заставил врага жестоко поплатиться за пролитую кровь соотечественников. По его приказу грузины не пощадили тогда ни одного турецкого воина – все до единого были уничтожены.

Греческий историк писал: "Лазы – сильное и храброе племя, по мужеству они превосходят других, гордятся древним именем колхов".

Своим боевым искусством и традициями лазы славились издревле. Примечателен метод ведения боев, к которому они прибегли в V веке, а затем не раз использовали в сражениях.

В 486 году многочисленное войско римлян вторглось в страну, чтобы захватить Эгриси. Лазы предусмотрели это заранее и во всеоружии встретили врага. В открытом поле они вырыли глубокие ямы, установили в них копья, которые закамуфлировали – засыпали землей, на которой посеяли пшеницу.

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Вскоре появились всходы, благодаря чему никаких подозрений по поводу уловки у врага возникнуть не должно было. Так и случилось. Эгрисцы без труда заманили неприятеля на это поле. В результате византийские войны, напоровшись на копья, исчезали в ямах. Враг в ужасе бежал.

Картлийский царь Георгий XI, будучи главнокомандующим персидских войск, по приказу шаха Персии, отправился в поход на Афганистан. С самого же начала успех был на его стороне, но со временем афганцы в сражениях добились преимущества. Они жестоко расправились с картлийским царем и сопровождавшими его грузинами.

Вскоре после этих событий, чтобы отомстить за убитого брата и проучить афганцев, Леван повел в поход войско, укомплектованное грузинами и кызылбашами. Приблизившись к территории белуджев, они получили от противника послание с угрозами и насмешками, а также напоминание о сражениях, в которых белуджи истребили их армию. Тогда кызылбаши отправили ответ, в котором предупредили, что "Леван – это им кара Божья, и войско грузин будет беспощадно".

Не на шутку испугавшись, белужди начали серьезно готовиться к войне, но все их старания были напрасны. В том сражении от меча грузин пало множество вражеских воинов, немало их позорно бежало с поля боя. Грузины до самой ночи их преследовали, безжалостно уничтожая на протяжении всей погони.

В марте 1784 года имеретинский царь Соломон II, у которого к тому времени сильно пошатнулось здоровье, решил полностью очистить от турок многострадальную Нижнюю Гурию и Аджарию и снова ввести их в состав царства.

Царь был в тяжелом положении. Смерть сына еще больше усугубила проблемы со здоровьем, и временами ему даже было трудно вставать. Однако, как только появлялась необходимость, он ради родины по-прежнему, словно юноша, седлал коня и возглавлял походы на врага…

И в этот раз, собрав несколько тысяч имеретинцев, царь направился к Гурии и Аджарии, и довольно успешно очистил территории от османов. На пятый день царская армия заняла и Кобулети, предав огню дома и поместья иноземных захватчиков.

Однако Соломон не стал довольствоваться и этим. Его воины отправились в погоню за бежавшими османами и жестоко отомстили за все бесчинства и жестокость, творимые ими на грузинской земле.