Когда Грузия подключится к "Дороге жизни"?

Запуск железной дороги Баку-Тбилиси-Карс – прорыв для торгово-экономического партнерства целого ряда стран. Но почему страна, по которой проходит самый короткий маршрут, объединяющий Европу, Центральную Азию и Китай не до конца понимает свою роль в проекте?

Об этом размышляет грузинский политолог и публицист, главный редактор ГРУЗИНФОРМ Арно Хидирбегишвили.

Я уже не раз подчеркивал, что Грузия не должна оставаться только транзитным коридором для железной дороги Баку-Тбилиси-Карс, по частям возвращающей Азербайджану 775 млн долларов (кредит, взятый на строительство грузинского участка пути). Страна должна стать полноценным участником самого короткого транспортного маршрута между Европой, Центральной Азией (Туркменистан, Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан, Таджикистан, Афганистан) и Китаем через Турцию, Грузию и Азербайджан, а также между Турцией, через Грузию и Азербайджан, с Россией.

С тем, что новая железная дорога – наглядный пример того, как прагматизм и экономические интересы перекрывают политическую составляющую и вчерашние враги налаживают сначала дружбу с Россией, а потом с помощью посредника в лице России становятся партнерами, согласны многие эксперты. В результате проекта Турция подключается к сети железных дорог стран бывшего СССР, в том числе к Российской железной дороге, и грузы из этих стран через Турцию быстро и дешево начинают поступать в Европу, а обратно, этим же маршрутом, в Ирак, Китай, Южную Корею и другие страны Востока и Азии, где рельсы уложены по советскому стандарту – на ширине 1 520 мм. Таким образом, железная дорога Карс-Ахалкалаки-Баку подключится к крупнейшему проекту XXI века – маршруту "Один пояс – один путь", а Грузия со своими морскими портами может стать связующим звеном на перекрестке этих двух проектов...

Все бы хорошо, но при таком раскладе отношения у Грузии с Россией должны быть не хуже, чем у участников проекта: Азербайджана, Турции и Китая, заинтересованных в экономическом развитии и благосостоянии своих граждан... © Sputnik / STRINGER Дороги, которые мы выбираем, или Открытые двери, куда войти невозможно

В публикации для Sputnik Грузия "Дороги, которые мы выбираем, или Открытые двери, куда войти невозможно", я уже говорил, что после разблокировки автомобильных и железнодорожных коридоров, связывающих Азербайджан, через Сюникский район Армении, с Нахичеванской АО и Турцией; Армению, через тот же Сюникский район, с Ираном и Россией, а в дальнейшем – с Турцией; а Россию, через Азербайджан и Иран – с Арменией и Турцией, Грузия перестанет быть единственным коридором, связывающим Армению с Россией, а Азербайджан с Турцией. Грузия может потерять и транспортную транзитную функцию, а вместе с ней и преимущества от своего геостратегического расположения.

Для того, чтобы это не произошло, Грузия должна срочно расконсервировать как старые автомобильные и железнодорожные маршруты, связывающие ее с РФ через Абхазию и ЮО, так и благоустроить действующую магистраль Степанцминда-Верхний Ларс-Владикавказ или открыть новую трассу Шатили–Итум-Кали–Грозный.

Если страна желает развиваться, нельзя оставаться в стороне, стоять особняком от соседних стран, настроенных на углубление партнерских и экономических отношений с Россией...

Итак, дорога БТК была открыта в октябре 2017 года, в ноябре 2020 года было подписано мирное Соглашение по Карабаху, а в декабре прошлого года первый поезд из Турции по этой дороге проследовал в Китай. А 29 января 2021 года поезд из Турции отправился в Россию (Анкара-Тбилиси-Баку-Москва). Где это видано, где это слыхано?! Турция – торговый партнер №1 для Грузии, и Россия – торговый партнер №2, совмещающая еще статус "враг №1 для Грузии" – делают бизнес на территории Грузии, но без Грузии... Пока Грузия за компанию с Украиной жалуется на Россию в ПАСЕ, ООН и в "Спортлото", пока не утихли сомнительные страсти по Страсбургу, бегут экспортные поезда с миллионами тонн грузов, текут миллиардные прибыли, но Грузия стоит в сторонке... Вы спросите, а как же транзитные пошлины? Отвечу – это мелочь по сравнению с миллионами долларов азербайджанского кредита, который надо вернуть… Возможно, для грузин уже настало время выбрать для себя правильные приоритеты? Чтобы это было выгодно стране, ее жителям, а не "старшему брату" который наблюдает издалека за положением дел на Южном Кавказе...

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