"Оставьте буйволов и жирафов в покое" - очень транспортная история из Тбилиси

Об одном обычном, но безумно добром дне в грузинской столице рассказывает писательница и колумнист Sputnik Грузия Мариам Сараджишвили

Желтая маршрутка, на трафарете которой значилась цифра 126, ехала по своему обычному рейсу из Ваке в ТЕМКА. Февральское утро радовало солнцем и безоблачным небом. В салоне было относительно тихо. Пассажиров было человек шесть, причем большинство из них уткнулись в свои айфоны, лишь одна дама с красивой укладкой на заднем сиденье с кем-то болтала по телефону.

- ...Уй, что ты мне сказала?.. Бедная Кето... Передай ей, что Никуша спрашивает, когда она приедет к нам из Телави. Ау, какое время мы провели там прошлым летом... Поцелуй ее от меня. Как я? Ты же знаешь, все так же... Ноги болят... Пошла на прошлой неделе к врачу в поликлинику. Только зря время потеряла.

Маршрутка на Абашидзе затормозила, и в нее зашла новая пассажирка средней тяжести с миниатюрной черной сумочкой. Она мгновенно оценила всю ситуацию и громко фыркнула:

- Уй ме. Далеко нам до Европы. Когда люди поймут, что разговаривать по телефону в общественном транспорте – дурной тон..

-...Выписали кучу лекарств... – слышалось с заднего сидения. - Клянусь тебе, это мафия. Списывают деньги. У них договоренность с аптеками, чтоб поставлять им клиентов. Нет, что я с ума сошла, все это покупать. Какой рецепт? Вай, что ты сказала?! Конечно, я помню, Нази-бебо... Да, диктуй рецепт, пока не забыла!

Дама оторвалась от телефона и бросила клич:

- Люди, у кого есть ручка и бумага? Очень срочно. Вопрос жизни и смерти.

К ней обернулись сразу трое.

- Зачем ручка? Я вам свой рецепт скажу! – влез мужчина с квадратными плечами, перегнувшись через первое кресло. – Моей матери помогло. А то суставы замучили.

- У меня есть ручка, - откликнулась студентка наискосок через проход.

- А у меня целая тетрадь. Сейчас вырву лист! – отозвался парень у окна.

- Лучше мой рецепт запишите, я плохого не посоветую, – усердствовал обладатель кожанки.

Хозяйка черной сумочки окатила его взглядом, полным нескрываемого презрения.

- Вот вам это надо? Сидите спокойно. Человек сам разберется и с рецептом, и с Нази-бебо.

- Э, можно подумать, у вас ничего не болит в ваши годы... – стал заводиться облитый презрением.

- В какие такие годы???

- Колбатоно, да мы с вами ровесники.

- Я в твоей деревне не жила!

- Вы в 51 школе учились, а я был на класс ниже.

- Вай ме, не шумите так, я ничего не слышу! – донеслось с заднего сидения. Потом громко в трубку. – Дали, подожди, я включу на максимум. Здесь очень шумно.

Шофер обернулся назад.

- Эй, мне тоже запишите рецепт. У отца с ногами совсем плохо.

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- Пишите сразу в трех экземплярах! – распорядился парень, пожертвовавший лист. – Хуже не будет.

- Дайте, я запишу вам свой рецепт! У меня почерк красивый, – откликнулась мама с дочкой-школьницей.

- Пиши, генацвале! Пусть обрадует тебя Господь!

Мать школьницы стала писать под диктовку. Парень протянул ей всю тетрадь.

- Полкило деревенского творога... Подождите, не так быстро... А какого творога? Коровьего или буйволиного? Моя мацонщица приносит буйволиное молока, это что-то фантастическое.

- Умоляю, оставьте буйволов и жирафов в покое, пишите как есть и быстрее! – отрезала нервозная дама с миниатюрной сумочкой. – И так голова болит.

- Вот видите, - торжествующе подсек ее слабину мужчина в кожанке. – А говорите, "какие мои годы".

- Я с вами вообще не разговариваю! – разозлилась дама.

-... Добавить мед на глаз... – медленно выводит добровольный писарь. – Стойте, мед разный бывает, тяжелый и жидкий. Как на глаз?

Шофер опять обернулся назад.

- Пиши, как есть, там разберем. Только красиво. Некоторые пишут, как гусь лапой. Врачи особенно.

- Я не врач.

- Слава Богу. Пропали б мы тогда.

- Смотрите за рулем! – дама с сумочкой сделала замечание. - Смешать мед и творог и прикладывать компрессы к ногам на ночь.... – медленно диктует сама себе мама школьницы. – Подождите, а завернуть во что? В целлофан или в тряпку?

Такой логичный вопрос вызвал ступор на заднем сидении.

- Подождите, Дали перезвонит соседке Нази и все уточнит.

- Умоляю, не сходите никто, пока толком не запишите мне рецепт! – опять обернулся шофер к салону.

- Смотрите за рулем! – рассердилась кляузная дама и пригрозила. – Я в мэрию на горячую линию позвоню! Пассажиры заволновались.

- На нее смотри!

- У человека отец больной! Святое дело помочь!

- Есть же противные люди на свете. Хлебом не корми, дай куда–то пожаловаться!

- Калбатоно, вы в каком поколении житель Тбилиси? Сразу видно - приезжая.

Дама попросила затормозить и вышла, зло хлопнув дверью.

По салону прокатился вздох облегчения.

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Мужчина в кожанке на всякий случай продиктовал и свой рецепт. Там главным компонентом была молодая капуста.

- Так и напиши. Рецепт от Нугзара. Чтоб не перепутать! - подчеркнул он.

Невидимая Дали сработала оперативно. Перезвонила и быстро продиктовала уточнения на счет тряпки.

- Пишите, марля тоже пойдет.

- Нет, лучше лен, – отозвался молчавший до сих пор старик у окна слева.

- Где сейчас его взять, ваш лен?! – не поняла мама школьницы. – Я запишу: хлопковая ткань....

Разговор перекинулся на проблемы убитой в 90-х годах легкой промышленности Грузии и недостижимость хорошего хлопка на данный исторический момент.

До Руставели доехали уже родными людьми. Двое успели обменяться телефонами. У метро попросила остановить мама школьницы.

- Сходи так, денег не надо! – просиял шофер, принимая свой рецепт в мозолистую руку.

- Нет, как можно?! - засмущалась мама и дала два лари. – Сдачи не надо.

Дверь захлопнулась. Парень с тетрадью помахал маме и дочке рукой из окна. И маршрутка поехала дальше.

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