Когда дело касается только тебя - история украденного счастья

Как не навредить, когда любишь, и не сомневаться, когда выбираешь - особенно, когда тебе преграждают дорогу к личному счастью самые близкие и родные люди

Полгода назад сногсшибательная новость провела водораздел среди одного ничем не примечательного корпуса в тбилисском районе - Вазисубани. Женская и мужская часть жителей по-разному восприняли новый матримониальный статус 69-летнего Гиви Шалвовича.

- Старый хрыч совсем совесть потерял! Женился в таком возрасте!

- Хоть бы людей постеснялся! Не успел похоронить бедную Нуцу, и вот, пожалуйста, по ее кухне уже ходит другая.

- Кстати, а ты помнишь, какие Нуца делала тарталетки? Я так и не записала ее рецепт. Царство небесное. И сациви у нее выходило лучше моего. Ты не помнишь, в каком году она умерла?

- Года три тому назад.

- Нет, точно пять лет прошло с тех пор. Мой внук в первый класс пошел. Бессовестный Гиви! Променять Нуцу на эту драную кошку!

- Не мог спокойно и культурно дожить до собственных похорон. Развратник!

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Мужская половина корпуса проявила ажиотаж не меньший, но совсем с другим вектором.

- Молодец Гиви! Сагол (азерб. молодец - примеч. ред.)!

- Показал всем нам пример!

- Говорят, привел девушку!

- Что ты говоришь? Какая девушка в 62?

- Слишком порядочная оказалась. Никогда не была замужем.

- Повезло Шалвовичу!

- Всем нам сделал один!

Гиви Шалвовича любили все за его отзывчивое, безотказное сердце и добродушный нрав. Всю жизнь он таксовал, вырастил двух детей хорошими людьми и теперь помогал внукам занять свое место в жизни. Проще говоря, оплачивал репетиторов и надеялся на то, что скоро все четверо внуков постепенно станут студентами.

Пять лет назад от сердечного приступа скончалась его Нуца. Гиви плакал на похоронах и не стеснялся своих слез. Они поженились по большой любви и прожили долгую жизнь в полном согласии и единомыслии.

Дети его давно жили отдельно, потому что родители в свое время разменяли большую квартиру, оставив себе на старость однушку, а большую часть площади отдали подрастающим поколениям. После похорон Гиви остался в пустом доме. Пугающая тишина давила ему на нервы хуже могильной плиты, и он стал выпивать, хотя всегда знал меру в этом достойном занятии.

Общительный и любящий уют Гиви страдал от одиночества. До маразма было еще далеко, а ему было что выплескивать от полноты сердца и от нового чтения, до коего был всегда большой охотник.

В итоге он залез в сайты знакомств и после нескольких неудачных попыток нашел себе даму сердца Дали. По профилю значилось, что ей 50, в реале выяснилось, что немногим больше. Но кто смотрит в паспорт, когда люди совпадают по всем параметрам.

Дали обладала вполне миловидной внешностью, искрометным чувством юмора и для старой девы умела вполне сносно готовить. При этом разбиралась в политике, могла процитировать к месту что-то поэтическое и имела однокомнатную квартиру в районе Глдани. Словом, Гиви и Дали поладили и решили пожениться, но без свадьбы с размахом на триста человек.

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Дети Гиви встретили эту новость в штыки.

- Папа, какое время тебе жениться?! У тебя скоро внук Саба женится. Выше меня уже, - пытался отговорить отца сын Тенго и загибал пальцы для убедительности.

- Пусть женится, - парировал помолодевший Гиви. - А я хочу пожить своей жизнью.

- А вдруг твоя Дали квартирная аферистка, - напирала с другой стороны дочка Тина.

- У нее есть своя квартира! - защищал Гиви свое только что найденное счастье.

В итоге Дали воцарилась в кухне Гиви и стала осваиваться на новом месте.

Гиви в день десять раз являлся на кухню и зависал над холодильником, выуживая оттуда очередную вкусность, и не скупился на похвалу.

В их зале появились новые занавески, и в воздухе витал уже забытый запах мастики. На подоконнике распустились посаженные Дали розовые и сиреневые фиалки. Гиви даже позвал своих ребят, с которыми относительно не так давно бегал в школу и в институт покушать Далино чахохбили и вспомнить старые времена.

Седые "мальчики" посидели от души, потом, прощаясь, галантно целовали Дали руки и от души поздравляли друга с удачным выбором второй половины. Дали смущалась и просила заходить еще. Словом, все были счастливы.

Но когда все хорошо, темные силы лопаются от злости и стараются напакостить через самых близких людей.

Их мишенью стала Тина. Она заходила к отцу по поводу и без, придирчиво инспектируя кухню. Со своей мачехой она держалась подчеркнуто официально и на "ты".

- И почему ты так крупно лук папе порезала? Вот мама всегда резала тонко и мелко. Это намного эстетичнее. И зачем дзиру (груз. тмин - примеч. ред.) кладешь столько в плов? Надо на кончике ножа только для вкуса. И что за жуткие занавески на окнах? Никакого шарма.

Дали, будучи по характеру невредной, терялась и не могла дать достойный отпор. Гиви вздыхал и крутил лысой головой, бормоча:

- Вах, эти женщины всегда найдут причину испортить настроение.

Ее брат Тенго тоже почему-то зачастил к папе – счастливому молодожену, и стал проявлять неожиданную заботу.

- Папа, что за лекарство ты пьешь?

- Это сердечное. Дали в аптеке купила.

- А рецепт где? Ты проверил, что это действительно сердечное? И зачем тебе лекарство? Раньше при маме ты на сердце не жаловался.

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- Тенго, раньше я был моложе. Возраст свое берет.

- Папа, ты там поосторожнее. Береги себя, умоляю. Как мы без тебя...

Потом Тенго шел к Дали и начинал с высоты своего роста и объема качать права.

- Мне не нравится, как вы смотрите за моим отцом. Вот другие женщины на вашем месте...

Дальше шел подробный перечень услуг широкого профиля, что сделали бы другие женщины на месте Дали, если бы их Гиви осчастливил своим выбором в законные супруги. Дали терялась и не могла найти нужные слова, чтоб посадить пасынка на его габаритную пятую точку. Гиви начинал нервничать и тянулся к лекарству, тому самому, купленному Дали в аптеке.

Тенго коршуном кидался наперерез выхватить злосчастный пузырек.

- Папа, я бы на твоем месте сдал эти таблетки в лабораторию. А вдруг это подмена. Вот я вчера детектив видел французский.

Вода, как известно, камень точит. Прожив в таком режиме месяца три, Дали собрала свои вещи и вернулась к себе в Глдани, сказав Гиви:

- Я не могу так жить. У меня давление повышается, когда твои дети приходят с проверкой. У меня, знаешь, тоже возраст.

Гиви путано объяснял, что попробует утрясти ситуацию. Дали украдкой вытирала глаза. Ведь долгожданное счастье было так близко. Так что сложилась, прямо скажем, патовая комбинация, куда ни кинь, всюду клин.