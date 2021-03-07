Энергетические нарды из тбилисского детства - история одного удаленного поста

Сто раз подумай и один удали - именно такой необычный случай произошел с обычным грузинским мужчиной во время локдауна

Гоча, вконец окосев от второго локдауна, решил заняться полезным и, возможно, хоть минимально прибыльным делом – разгрести подвал и продать более или менее функциональные образчики ретро в Интернете. Хоть на пару-тройку литров пива, если что, в итоге накапает, и то неплохо.

Встал относительно рано, часов в одиннадцать, соорудил себе холостяцкий завтрак и, надев старье, спустился в подвал. Последний раз он видел его недра лет 30 назад, когда тоже искал, что можно загнать. Кажется, тогда, в 90-ые, он выгреб все по максимуму.

И все же после пары часов рытья в хламе Гоча все же нашел кое-что. Улов был таким: старая швейная машинка наполовину в раскуроченном состоянии, кофемолка без ручки, часы настенные без стрелок, стабилизатор, нарды с облупившимся покрытием и еще мелочи типа ножниц, машинки для закрутки и прочее позорно-барахольское, не стоящее упоминания.

Из всего перечисленного Гоча сделал ставку на нарды. Набрал скромный такой текст, на который логически должен был клюнуть возможный клиент:

"Продаются антикварные нарды, имеющие позитивную энергетику от многих поколений коренных тбилисцев. Спешите успокоить свои еще не до конца покалеченные нервы и купите их за чисто символическую цену – 20 лари. Самовывоз Дидубе".

Сфоткал раритет и запостил в одной из групп по продажам без ограничений. Участники тут имели заранее обговоренное право продавать все подряд: от недвижимости, старого хлама до породистых котят и банок с вареньем собственного производства.

Буквально через пять минут под постом стали появляться первые комменты:

- Ауф, какие нарды! А сбавить нельзя? 20 лари – это чересчур!

- И как вам не стыдно продавать такую облезлую гадость!

- Я б за такое и пять лари бы не дала.

- Не давайте и идите мимо!

- Вай ме, какие нарды!!! Точно из моего детства! Помню, мой дед сидел часами под инжировым деревом во дворе и то проигрывал, то выигрывал. Один раз проиграл свои сапоги и босиком пришел домой. А какие потрясающие у него были сапоги! Настоящая кожа! Кроил Самвел. Вы помните на Авлабаре сапожника Самвела?

Эта маленькая зарисовка тут же собирает сердечки и крошечные лайки.

- Идите в баню со своим Самвелом и сапогами! Не пишите чушь. Здесь продают нарды. Не флудьте пост!

- Вот что за люди! Понаедут и потом портят коренным тбилисцам настроение своими замечаниями. Нету у вас настоящего понятия. Рожденный ползать летать не может!

"Оставьте буйволов и жирафов в покое" - очень транспортная история из Тбилиси >>>

Участник, невзлюбивший Самвела и плоды его рук, впадает в истерику.

- Админ! Админ! Тут наезд на национальной почве!

Параллельно растет другая ветка заинтересовавшихся старыми нардами.

- Автор поста, я беру не глядя ваши нарды. Просто шикарная вещь. И еще там сбоку гравировка имеется. Вот чувствую, девятнадцатый век, не меньше.

Гоча остановился читать множащиеся комменты и бросился к нардам. Ничего себе, и правда, гравировка. А что он знает про них? Может и действительно, старинная вещь. Покрутил туда – сюда. Не пойми что. Прямо скажем, нарды не юного возраста. Тогда надо цену поднимать. Что такое 20 лари за нашу историю. Отредактировал пост. Приписал нолик к изначальной цене. Потому как известное дело: чем больше цена, тем загадочней содержание.

Не успел запостить по новой, комменты стали множиться в геометрической прогрессии, как наскипидаренные.

- Автор поста, полегче на поворотах. Наглость – второе счастье. Только что цена была другая!

- А что такое в этих нардах? Они что, из слоновой кости?

Когда дело касается только тебя - история украденного счастья >>>

- Имейте совесть, прибавьте фоток. Аж интересно стало, что изменилось в нардах за пять минут.

- У моего соседа такие же нарды. Один в один. Ничего особенного. Это развод для лохов.

- Оставьте мне ваш антиквар. Только чуть сбавьте цену.

- Я вам в личку написала выгодное предложение. Можете попробовать свои силы в Орифлейме.

Гоча отошел от компа на треньканье мобильного. Звонил его друг Лаша.

- … Хорошо, что я успел! Мне скинули твой пост. Нарды продаешь. Как тебе не стыдно? Почему мимо меня это прошло. Ты не первый раз ведешь двойную игру. Давай, по-братски, уступи их мне. Я всегда хотел их иметь. Помнишь, как наши отцы играли, а мы смотрели. Это память о нашем детстве.

Гоча растерялся. Вот уж бы никогда не подумал, что Лаше небезразличны такие мелочи жизни.

- … Давай, не тормози, - наседал друг розового детства. - Помнишь, мой отец твоему сто рублей проиграл. Еще от наших матерей это дело спрятали, чтоб скандала не было.

Гоча уплыл мыслями в прошлое. Увидел загорелого, смеющегося отца, улыбающуюся маму, возившуюся на шушабанде, старый ковер, перекинутый через резные деревянные перила. И раскрытые нарды на низенькой трехногой табуретке.

- Только не продавай никому! Слышишь! - кричал динамик мобильника. - Убери пост!

- Да, хорошо! - успокоил он друга и вернулся к экрану.

В глаза бросилось 45 новых комментариев. Страсти вскипели нешуточные, и бились стенка об стенку. Каким-то образом прения переместились в политическую плоскость, начали теориями заговоров, вакцинацией и потом все участники плавно перешли на плюсы и минусы оппозиционера Мелия и премьер-министра Гарибашвили. Пять человек оказались в бане друг у друга. Кто-то с профилем летящего ангела капслоком кричал: АДМИН!!!!

Гоча написал извиняющийся коммент:

- Люди, я передумал продавать.

И сразу получил штук пять рассвирепевших бурых смайликов.

- Что за безобразие?

- На него смотри, скольким людям нервы потрепал!

- Я уже настроился на эти нарды. Они прямо под стиль моего рояля. Просто один колор.

- Это чисто местное: забаламутить пост и потом не продавать! Мы тут их уже час обсуждаем. Вот в других странах так не поступают.

- Чемодан, вокзал, прямой наводкой домой, раз вам тут не нравится!!!

Тот самый летящий ангел на аватарке требовал индивидуальной экзекуции опять-таки своим излюбленным капслоком:

- ГНАТЬ ЕГО ИЗ ГРУППЫ И БАН НА ВЕЧНЫЕ ВРЕМЕНА!!!

Гоча дрожащей рукой нажал на кнопку "Удалить пост". Еще раз внимательно осмотрел нарды. Пусть лежат, места не просят. Может, лет через десять их еще дороже с руками оторвут. А пиво и так не проблема.

Гоча поводил пальцем по экрану мобильнику.

- Лаша, по–братски, возьми двухлитровку минералки "Натахтари". Надо посидеть, вспомнить старые времена. А то, понимаешь, с этим коронавирусом вообще весь тбилисский дух выветрится. Надо снять стресс. С утра на нервах.