Лжепатриотизм и русофобия, или Почему Грузия пренебрегает "Спутником V"

Последняя неделя для грузинской медицинской отрасли выдалась непростой. Платформа "COVAX" отказалась завозить в страну обещанную вакцину... Правда, спустя несколько дней "смилостивились", но вместо обещанного "Pfizer" собираются дать другую вакцину.

После назначения премьер-министром Ираклия Гарибашвили, который начал восстановление конституционного порядка в Грузии, некоторые западные "друзья" "возмутились" и начали нас поучать, хотя рассудить грузин может только Католикос-Патриарх. Гарибашвили – не чета Саакашвили, который во всех грехах публично обвинял своего предшественника Шеварднадзе. Но наши "друзья" должны знать, что противостояние между грузинами часто вызвано не отношением к "евроатлантическим ценностям" и "российским влиянием", а борьбой за власть и обогащение.

Политика в Грузии по сей день остается сверхприбыльным бизнесом, а лжепатриотизм и русофобия служат ширмой для элитарной коррупции. Колоссальные гранты от западных правительственных и неправительственных организаций получают грузинские оппозиционные партии, НКО и медиа, скрывающие русофобию под маской лжепатриотизма. Но гораздо опасней, когда под маской лжепатриотизма и "евроатлантизма" скрывается элитарная коррупция государственных менеджеров. В связи с этим как нельзя более показателен скандал с провалившейся вакцинацией в Грузии.

Главный инфекционист США похвалил российскую вакцину от коронавируса >>>

Уже давно даже на Западе не отрицают, что российская вакцина "Спутник V" – одна из лучших (если не лучшая) в мире. Ее зарегистрировали десятки стран, многие из которых имеют противоположную с Россией внешнеполитическую ориентацию, которая не превыше здоровья нации. Тогда почему "Спутник V" не приобрела Грузия? Разве позволительно ставить вопросы политической конъюнктуры выше гуманитарных проблем, особенно во время пандемии? Разве Грузия не сотрудничает с Россией по вопросам трансграничной преступности, разве не поставляет ей стратегическое сырье – ферросплавы? Разве не получает из России зерно, денежные переводы и инвестиции на миллиарды долларов? Так в чем же логика отказа от российской вакцины?

Назову лишь несколько преимуществ "Спутник V" перед существующими вакцинами:

1. "Спутник V" не содержит вирус (SARS-CoV-2), на чем основан механизм действия других вакцин, поэтому заболеть коронавирусом от "Спутник V" невозможно;

2. "Спутник V" изготовлен из аденовируса (генов) человека, поэтому, в отличие от других вакцин, не вызывает аллергию и пока неизученные осложнения;

3. Эффективность "Спутник V" – до 91,6%, подтверждают "The Lancet" и другие авторитетные западные источники;

4. "Спутник V", в отличие от других вакцин, эффективен против британской и африканской мутаций вируса;

5. "Спутник V" хранится при температуре от +2 до +8 градусов, поэтому не требует специальных холодильников с температурным режимом -80 градусов;

6. "Спутник V" дешевле, чем другие вакцины, а для Грузии цена была бы льготной;

7. Производитель "Спутник V" – сосед Грузии, поэтому Россия поделилась бы с Грузией опытом вакцинации, а может и технологией, которую в Грузии могут освоить работающие на экспорт профильные предприятия. Кроме "Спутник V" Россия выпускает уже четвертую по счету вакцину, две последние не требуют второй прививки и при необходимости они тоже стали бы доступны Грузии.

Но любого, кто в Грузии посмел бы заикнуться о российской вакцине, оппозиционные партии и телеканалы, в том числе официальный цензор пользователей – Facebook, объявили бы "кремлевским агентом-пропагандистом", а профильные государственные менеджеры и специалисты с этим бы молча согласились, имея свой расчет.

"AstraZeneca" возвращали производителю целыми партиями, которые оказались то ли просроченными, то ли сфальсифицированными. Были случаи, когда государство, закупившее вакцину "AstraZeneca", бесплатно передавало ее бедствующим странам. Многие отказались от "AstraZeneca", а главной категории риска – свыше 75 лет – она категорически противопоказана. Если Грузия с населением 3,5 миллиона получит "AstraZeneca", это будет количество доз для вакцинации лишь 60 тысяч граждан, поэтому коллективный иммунитет – 70% населения – достигнут не будет, а через шесть месяцев исчезнет иммунитет и у привившихся 60 тысяч. Хотя вряд ли кто-нибудь в Грузии согласится на вакцинацию "AstraZeneca", разве что крайне бедные и беспризорные...

Вакцинация по-грузински

Прошёл всего лишь год, как после первого случая коронавируса в Грузии нам ежедневно показывают телесериал, первые серии которого назывались: "Спасибо Гахария, который закрыл границы и объявил комендантский час", "Слава трём мушкетёрам, которые спасли Грузию от эпидемии коронавируса" ("три мушкетёра" - это генеральный директор Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе, его заместитель, директор Лаборатории им. Р. Лугара Паата Имнадзе, и руководитель Центра инфекционных заболеваний и СПИДа Тенгиз Церцвадзе.) Прошёл ровно год, как нам сообщили – мол, Грузия уже перечислила платформе "COVAX" 17 млн. долларов в качестве предоплаты за вакцину "Pfizer", которую Грузия получит одной из первых, потому что является "давним добрым партнёром" платформы "COVAX". Нам прямо намекали на "авторитет и личные связи" Гамкрелидзе и Церцвадзе среди менеджмента "COVAX", которые, якобы, постоянно туда звонят. Причём речь шла о партиях не меньше 1,5 млн доз, которые Грузия должна была получить ещё прошлым летом. Также муссировалась информация, что во время своего визита в Грузию перед президентскими выборами в США госсекретарь Помпео подарил нам то ли 3, то ли 4 млн. долларов, которые тоже были перечислены платформе "COVAX" за вакцину "Pfizer".

Комедия эта продолжалась до осени, именно тогда из-за открытия границы в Сарпи появился "батумский кластер". И оказалось, что Грузию от пандемии хранили не "три мушкетёра", а Господь Бог и закрытая граница с Турцией, после открытия которой количество заболевших взлетело более чем на 5 тысяч в день. На этом трогательной гармонии между главными героями "болливудского" сериала пришёл конец: начались обещания - вакцина будет в феврале/ в марте/ не понятно, когда будет...

Когда ждать вакцину в Грузии?

А в это время в мировых СМИ появилась информация, что несколько небольших стран перечисляли деньги не напрямую платформе "COVAX", а через компании аферистов–посредников, которые эти деньги присвоили и исчезли... В результате неизвестно - какая судьба постигла перечисленные Грузией 17 млн долларов? Кто получил или планировал получить "откат" - то ли от платформы "COVAX", то ли от компании – "посредника"? Случайно, не те, кто нажился на завезённой в конце прошлого года вакцине для гриппа, которой в Грузии никто так и не привился?! А также - на вакцинах от эпидемий птичьего и свиного гриппа в предыдущие годы, которых в Грузии не было? Правда ли, что эти вакцины уже перепродали "третьим" странам? И почему Запад оставил на произвол судьбы ассоциированную с ЕС Грузию - лучшего кандидата в НАТО и стратегического партнёра США?

Вот в чём загадка "неожиданной" отставки премьера Гахария, а Мелия (председатель партии Саакашвили), который отказался вносить залог, был только причиной! Вот - яркий пример, когда политическая конъюнктура ("Нет - вакцине из России!") используется коррумпированными комбинаторами... Ещё хуже, если грузинский народ обрекли на риск в результате вопиющего непрофессионализма и халатного отношения к служебным обязанностям, ведь "COVAX" на прошлой неделе обвинил грузинскую сторону в неправильно заполненной заявке… Но если там не имел место коррупционный сговор, то Грузия должна подать на "COVAX" в суд за невыполнение условий договора и получить колоссальную компенсацию...

В итоге вместо "Спутник V" Грузия сегодня безуспешно надеется получить "AstraZeneca", вакцину южнокорейского производства, изготовленную на базе аденовируса (генов) шимпанзе, эффективность которой не превышает 60%.