19:22 06 Марта 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.9640
  • 100 RUB4.4518
  • USD3.3202
Поиск

Главный инфекционист США похвалил российскую вакцину от коронавируса

© photo: Sputnik / Alexey Kudenko
В мире
Получить короткую ссылку
6920
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/01/0f/250620626.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/world/20210306/251092594/Glavnyy-infektsionist-SShA-pokhvalil-rossiyskuyu-vaktsinu-ot-koronavirusa.html

Российский препарат "Спутник V" находится на втором месте среди вакцин против коронавируса по количеству одобривших его стран

ТБИЛИСИ, 6 мар — Sputnik. Главный инфекционист США Энтони Фаучи в интервью греческому телеканалу Skai похвалил российскую вакцину от COVID "Спутник V", сообщает РИА Новости.

Ампула на фоне логотипа Спутник V
© photo: Sputnik / Владимир Трефилов
Российская вакцина от COVID-19 стала второй в мире по числу одобривших ее стран

Журналист спросил советника президента США Джо Байдена, сделал бы он прививку российским "Спутником" или китайской вакциной.

"Данные, которые я знаю о "Спутнике", достаточно хорошие. У меня недостаточно информации о китайской вакцине, потому что у них есть две или три разные вакцины. Так что я не следил внимательно за их эффективностью, но российские данные выглядят неплохо", – ответил Фаучи, которого канал называет ведущим ученым США.

Фаучи сказал также, что его не беспокоят разговоры о возможных побочных эффектах вакцин.

"Мое беспокойство минимально. Я говорю это потому, что тесты, проведенные в США с М-РНК вакцинами Pfizer и Moderna, показали их эффективность от 94 до 95% и минимальную реактивность. После первой дозы появляется некоторая боль в руке, которая длится около 24 часов. Во второй дозе реактивность выше. Появляется через 21 день для Pfizer и 28 – для Moderna. После второй дозы появляются симптомы усталости, боли, озноба и возможна небольшая температура", – сказал эпидемиолог.

По его словам, у большинства людей это длится около 24 часов, хотя у некоторых может длиться немного больше времени.

Арно Хидирбегишвили
© Sputnik / Vladimir Umikashvili
Хидирбегишвили рассказал о преимуществах российской вакцины "Спутник V"

Минздрав России зарегистрировал вакцину "Спутник V" в августе 2020 года, ее разработал НИЦЭМ имени Гамалеи. Эта вакцина стала первой в мире по профилактике COVID-19

Научный журнал Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований "Спутник V", подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. В ходе фазы III клинических исследований "Спутник V" продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности. Эффективность вакцины составила 91,6%. Вакцина предоставляет полную защиту от тяжелых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Матч между сборными Грузии и Армении по футзалу в рамках отбора к Евро-2022
Победа на фоне пандемии: Грузия выиграла 5:0 у Армении в футзал - фото
Анти-коменданти: акция против ковид-ограничений в центре столицы Грузии - видео
Анти-коменданти: акция против ковид-ограничений в центре Тбилиси - видео
Коронавирус на Южном Кавказе – февраль 2021
Коронавирус на Южном Кавказе – февраль 2021
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться