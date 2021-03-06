Главный инфекционист США похвалил российскую вакцину от коронавируса

Российский препарат "Спутник V" находится на втором месте среди вакцин против коронавируса по количеству одобривших его стран

ТБИЛИСИ, 6 мар — Sputnik. Главный инфекционист США Энтони Фаучи в интервью греческому телеканалу Skai похвалил российскую вакцину от COVID "Спутник V", сообщает РИА Новости.

Журналист спросил советника президента США Джо Байдена, сделал бы он прививку российским "Спутником" или китайской вакциной.

"Данные, которые я знаю о "Спутнике", достаточно хорошие. У меня недостаточно информации о китайской вакцине, потому что у них есть две или три разные вакцины. Так что я не следил внимательно за их эффективностью, но российские данные выглядят неплохо", – ответил Фаучи, которого канал называет ведущим ученым США.

Фаучи сказал также, что его не беспокоят разговоры о возможных побочных эффектах вакцин.

"Мое беспокойство минимально. Я говорю это потому, что тесты, проведенные в США с М-РНК вакцинами Pfizer и Moderna, показали их эффективность от 94 до 95% и минимальную реактивность. После первой дозы появляется некоторая боль в руке, которая длится около 24 часов. Во второй дозе реактивность выше. Появляется через 21 день для Pfizer и 28 – для Moderna. После второй дозы появляются симптомы усталости, боли, озноба и возможна небольшая температура", – сказал эпидемиолог.

По его словам, у большинства людей это длится около 24 часов, хотя у некоторых может длиться немного больше времени.

Минздрав России зарегистрировал вакцину "Спутник V" в августе 2020 года, ее разработал НИЦЭМ имени Гамалеи. Эта вакцина стала первой в мире по профилактике COVID-19

Научный журнал Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований "Спутник V", подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. В ходе фазы III клинических исследований "Спутник V" продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности. Эффективность вакцины составила 91,6%. Вакцина предоставляет полную защиту от тяжелых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.