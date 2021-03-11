Кто пишет тексты Маниже и Меган

Что общего у певицы Манижи и герцогини Сассекской, в девичестве Меган Маркл? Кроме того, что на этой неделе их все обсуждают?

Одну обсуждают из-за того, что она будет представлять Россию на конкурсе Евровидение, а вторую — из-за интервью с рассказом о том, как, выйдя замуж за принца, она стала думать о самоубийстве?

Кого ждем? Меган Маркл и принц Гарри узнали пол ребенка>>

Может быть, их объединяет то, что обе какое-то время жили в Великобритании, но уехали, потому что им не понравились условия, которые им там предлагали?

Рабский контракт с продюсером, как говорит Манижа, или ограничения из-за обязанностей члена королевской семьи и чувство незащищенности, как говорит Меган, пишет автор РИА Новости.

Манижа не захотела стать марионеткой акул шоу-бизнеса, а бывшая кинозвезда Меган не вынесла унижений со стороны династии Виндзоров?

Нет, объединяет их миссия — они становятся проводниками "прогрессивной повестки". Всего того, что так дорого "лучшим людям", — борьбы за права женщин и ЛГБТ, против ксенофобии и расизма. За все хорошее — против всего ужасного. Но есть ли это ужасное?

Конечно есть — вы только послушайте, как страдала во дворце Меган, какое ужасное психологическое давление ей пришлось вынести! У нее интересовались цветом кожи ее будущего ребенка! Это же расизм, это все потому, что ее мать чернокожая! Ее сыну не хотели давать титул принца! Это тоже расизм! Ее доводили до слез, ей отказывали в психологической помощи!

Все это уже несколько дней обсуждают во всем мире — хотя если внимательно послушать интервью Меган, то останется только чувство недоумения. Никаких примеров издевательств и унижений в нем нет — от слова вообще. Слезы перед свадьбой после каких-то слов невестки?

Да, невесты ведь никогда не плачут перед свадьбой. Отказ в титуле ее ребенку? Но правнуки королевы, не принадлежащие к прямой линии престолонаследия, и не получают "принца" автоматически. Ну а интересоваться цветом кожи будущего ребенка — это, вообще-то, нормально (хотя в русле "прогрессивных" идей скоро будет считаться возмутительным спрашивать даже про пол).

К тому же на самом деле никто не спрашивал у Меган во время ее беременности о том, насколько черненьким будет ее ребенок, — это тоже понятно из интервью. Кто-то из членов королевской семьи спросил у принца Гарри об этом, но спросил еще тогда, когда пара даже не была жената, а Меган не была беременна.

То есть все страдания герцогини-актрисы надуманны — и разыграны ей в паре с бравшей интервью Опрой Уинфри, чернокожей телезвездой и миллиардершей, показательно ужасавшейся услышанному.

Зачем? Нанести еще один удар по британской монархии? Но она оправилась после истории с принцессой Дианой, куда более талантливо изображавшей жертву династии.

Нет, тут скорее речь идет о продвижении правильных тем — тяжкая женская доля, помноженная на расовый вопрос. Для англосаксонского мира эпохи BLM тема покаяния белых перед цветными становится все более важной — конечно, вовсе не из-за заботы о правах негров, а для перехода на новый уровень управления атомизированным и расколотым обществом.

В Великобритании, правда, тема покаяния заходит куда хуже, чем в Штатах, — ну так британцы и в самом деле куда большие расисты, чем американцы.

Но в истории с Меган никакого расизма не было — Гарри разрешили жениться на разведенной американской мулатке-актрисе, чего еще требовать от королевской династии?

Виндзоры пытались подстроиться под каток глобализма — но, как выясняется, безуспешно. Их не сметет, однако история о том, как "английская королевская династия унижала несчастную черную женщину", станет частью глобальной мифологии. Очень помогающей построению сначала безрасового, а потом и бесполого общества — ведь гендерно-нейтральное воспитание детей уже практикуется некоторыми коллегами Меган по Голливуду.

Вернувшись в Америку со своим принцем, Маркл станет служить другой "фирме": ее будут использовать для агитации и пропаганды куда более изощренные в этом деле силы, чем Виндзоры.

Певица Манижа куда честнее Меган, но у нее та же самая проблема: ее используют. В отличие от американки российская певица не изображает из себя жертву — да и не является ей.

Да, она вспоминает, как в раннем детстве ее вывезли из Таджикистана, в котором бушевала гражданская война, как росла в Москве, стесняясь своего плохого русского и слушая истории про тяжкую жизнь мигрантов, как была изгоем в школе (скорее из-за характера и внешнего вида, чем в силу национальности), как комплексовала в отношениях с мальчиками.

Но Манижа не обвиняет в своих проблемах общество и Россию в целом — наоборот, говорит о том, что любит Россию, да и сама порой считает себя русской. Вот только многих в России разозлило то, что на Евровидении Манижа выступит с "Русской женщиной" — не потому, что этническая таджичка не может петь про русских, а из-за того, о чем поется в этой песне.

А там вполне феминистские посылы — неуместные и смешные в стране, которая предоставила женщинам равные права куда раньше большинства западных стран.

Но это же были неправильные права — в советские годы и работающая женщина оставалась прекрасным слабым полом, даже когда работала укладчиком рельсов.

А теперь нужна другая женщина — независимая и свободная. В первую очередь, конечно, от семьи и детей — потому что весь опыт западной эмансипации (да и нашего следования по этому пути) показывает, что именно этим все и заканчивается.

Нет, конечно, Манижа ничего такого не подразумевает — но те, кто ее раскручивает, и те, кто будет раскручивать на Западе, именно это и имеют в виду.

Иначе зачем бы для нее снимали клипы про семейное насилие, заканчивающиеся лживыми цифрами про 14 тысяч женщин, ежегодно погибающих от него в России?

Притом что у нас общее число погибших по любой причине (от ДТП до несчастных случаев) женщин меньше этой выдуманной цифры. Нужно напугать русских девочек — чтобы они считали семью опасной, а государство враждебным, стоящим на страже мужских привилегий (это уже вчерашняя западная повестка).

Именно поэтому Манижу подписывают на всякие акции в поддержку прав ЛГБТ — при всей ее личной традиционности и правильности. Неважно, что сама она считает пропаганду гомосексуализма среди несовершеннолетних неправильной, — эти слова в одном из интервью мало кто увидит, зато подростковая аудитория заметит ее в роликах в защиту ЛГБТ.

И кому, как не ей, заниматься правами беженцев и мигрантов — вот она и стала недавно первым российским послом доброй воли управления верховного комиссара ООН по делам беженцев.

Тут и правда есть чем заняться, да и ей самой это близко. Манижа рассказывает о том, как сложно в России получить статус беженца, — и это правда. Говорит и о бесправии трудовых мигрантов — и это тоже так.

Но при этом никто не учитывает того, что Россия приняла миллионы беженцев и десятки миллионов трудовых мигрантов, причем благодаря как русской сверхтерпимости, так и кризису, множество из них заняли более чем заметные позиции — и это вызывает в обществе очень серьезное напряжение.

Россия не отказывается от своей роли на постсоветском пространстве — наоборот, она всеми силами старается не только сохранить его в своей орбите, но и сделать так, чтобы жизнь в бывших советских республиках стала лучше, что сократило бы поток мигрантов в нашу страну.

Те, кто живет в России, вполне способны ассимилироваться и стать русскими — если не по крови в будущих поколениях, то по духу. Но чтобы стать русским, нужно не только говорить и думать по-русски, как это делает Манижа, — нужно разделять русские ценности, русское отношение к мужчине и женщине, к семье.

Да, они сейчас тоже в кризисе, но идеалы и ориентиры остаются неизменными — а это значит, что народ не утратил умения различать добро и зло и есть надежда на возрождение.

А если не разделяешь или если тебя хотят использовать в пропаганде совсем не русской "Рашн вумен" что на Западе, что в России, то не надо раздражать приютившую тебя страну и ее народ.

И не предлагать его женщинам "проломить стену" — у них ее нет. Кроме той, которую им нарисовали кукловоды Манижи и Меган.

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