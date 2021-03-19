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Матч между сборными Грузии и России по регби 7 февраля 2021 года

Матч Грузии и России по регби: на кону стоит много чего

© Sputnik / STRINGER
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Новости грузинского регби (183)
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Спортивный обозреватель Sputnik Грузия рассматривает ситуацию, сложившуюся перед матчем в субботу, 20 марта, который пройдет в Калининграде

Почему игра состоится в Калининграде? Ведь все прошедшие годы, если "Медведи" принимали "Лелос" в России, то это происходило либо в Краснодаре, либо Красноярске.

По всей видимости, руководство российского регби такими путями пытается повысить популярность игры с мячом, похожим на дыню, в регионе, который не является "регбийным" и который засветился как место проведения чемпионата Европы для 18-летних, который, в свою очередь, в прошлом году не состоялся по причине пандемии коронавируса.

Сборная Грузии по регби, матч с Испанией
photo: Georgian Rugby / FB
Победа за победой, а качества все нет, или Как грузинские регбисты победили Испанию

Калининград так Калининград, тем более, что люди знающие говорят об отличном регбийном стадионе в этом прибалтийском городе.

Предыдущая встреча этих старых и традиционных, можно сказать, принципиальных соперников состоялась полтора месяца назад. То был заключительный матч чемпионата Rugby Europe-2020, результат которого ничего не менял в итоговой таблице, однако был важен для обеих сторон по указанным выше причинам.

В Тбилиси Грузия победила со счетом 16:7, и это была 22-я победа "Лелос" в 24-ой встрече этих команд. Однако следует отметить, что, в отличие от февральского матча, предстоящая игра несёт тройную нагрузку – понятно, что это принципиальные соперники, но кроме того субботний матч идет в зачет ЧЕ-2021, где распределение мест еще окутано туманом, к тому же результат встречи будет учтен в двухлетнем (2021-2022) цикле отбора на Кубок мира 2023 года.

Поэтому в калининградском матче на кону стоит много чего.

Кадровые проблемы грузин

Сборная Грузии – самая титулованная национальная команда второго европейского уровня, и понятно, что в каждом матче ЧЕ от нее ждут только победы. В текущем сезоне может создаться впечатление, что грузинам победы даются труднее, чем раньше, но по мнению специалистов, превосходство "Лелос" в классе настолько велико, что окончательный итог проведенных ими матчей пусть, казалось бы, по ходу игры был под вопросом, но на самом деле сомнения не вызывал.

Сборная Грузии по регби
photo: Georgian Rugby / FB
Сборная Грузии по регби несет потери перед матчем с Россией

С другой стороны, Грузия играет без своих главных звезд. По разным причинам в команде нет Нариашвили, Чилачава, Микаутадзе, Горгадзе, Цуцкиридзе, Гиоргадзе, Каркадзе, теперь уже и Лобжанидзе с Сагинадзе! А ведь все они – цвет сегодняшнего грузинского регби...

В таких условиях в любой сборной возник бы кризис, однако за исключением двух последних из этого впечатляющего списка в расширенном составе грузинской сборной на текущий турнир и так никого не было.

Это значит, что на данном уровне вполне достаточно наполовину второго состава, тем более, что ближайшему резерву основы если где и удается повысить свой уровень, то это как раз тот самый случай. Это повышает конкуренцию и создает глубину в составе, без которой сборная Грузии никогда не исполнит свою мечту – победить какую-нибудь элитную сборную.

Мечта "Медведей"

А вот у российской сборной мечты поскромнее, и на данном этапе главная из них – победа именно над грузинами. Причем эта мечта не сбывается после победы в Сопоте в далеком 1993 году. С тех пор Россия не проиграла лишь раз – в 2002-м свела матч к ничьей. После этого, т.е. 19 раз подряд, выигрывали "Лелос".

Капитан сборной России по регби Василий Артемьев
© Sputnik / Denis Aslanov
Василий Артемьев: по своему уровню мы приблизились к сборной Грузии

Стоит отметить, что с приходом на пост руководителя российского регби Игоря Артемьева ситуация несколько улучшилась – явно усилился чемпионат России, и 20 марта в стартовом составе той же сборной Грузии два регбиста из российских клубов: хукер Гиорги Чкоидзе из "Локомотива-Пензы" и Михеил Гачечиладзе из красноярского "Енисея".

Сборную России возглавил валлийский специалист Линн Джонс – личность неординарная и нравящаяся не всем поклонникам российского регби. Но факт пока что налицо – 7 февраля "Медведи" оказали упорное сопротивление "Лелос", по ходу матча доставив немало хлопот грозному сопернику. А через месяц, в Сочи, сборная России обыграла Румынию (18:13), что случается не так уж и часто.

То, что россияне на полном серьезе планируют дать бой Грузии, видно и из того, что, в отличие от февральской встречи, на этот раз в составе "Медведей" присутствуют их главные звезды – левый столб английского "Сейл Шаркс" Валерий Морозов и замок французского "Гренобля" Андрей Остриков.

Матч по регби между сборными Грузии и России 7 февраля 2021 года
© Sputnik / STRINGER
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Россию и Грузию рассудит итальянская бригада: рефери Андреа Пьярди, лайнсмены Мануэл Ботино и Маттео Франко.

Матч на "Калининград Арене" начнется в 15:00 по тбилисскому времени.

Состав сборной Грузии на матч против сборной России:

1. Бека Гигашвили ("Тулон", 21 матч, 5 очков), 2. Гиорги Чкоидзе ("Локомотив-Пенза", 14, 5), 3. Гиорги Меликидзе ("Стад Франсе", 25, 15), 4. Лаша Джаиани ("Уоспс", 9, 0), 5. Давит Гигаури ("Тарб", 9, 5), 6. Михеил Гачечиладзе ("Енисей-СТМ", 14, 10), 7. Гиорги Тхилаишвили ("Батуми", 63, 60), 8. Торнике Джалагониа ("Биарриц", 7, 10), 9. Гела Апрасидзе ("Монпелье", 32, 24), 10. Тедо Абжандадзе ("Брив", 22, 139), 11. Сандро Тодуа ("Батуми", 91, 65), 12. Мераб Шарикадзе (капитан, без клуба, 74, 60), 13. Гиорги Квеселадзе ("Глостер", 31, 25), 14. Акаки Табуцадзе (9, 35), 15. Давит Ниниашвили (4, 0).

Запасные: 16. Джаба Брегвадзе (без клуба, 64, 25), 17. Гурам Гогичашвили ("Расинг-92", 20, 5), 18. Гиа Хараишвили ("Расинг-92", 2, 0), 19. Нодар Чеишвили ("Аиа", 28, 0), 20. Иракли Цхададзе ("Брив", 2, 0), 21. Михеил Аланиа ("Орийак", 3, 0), 22. Гиорги Бабунашвили ("Аиа", 0), 23. Сосо Матиашвили ("Академиа", 31, 156).

Матч между сборными Грузии и России по регби 7 февраля 2021 года
© Sputnik / STRINGER
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Состав сборной России на матч против сборной Грузии:

1. Валерий Морозов, 2. Станислав Сельский, 3. Владимир Подрезов, 4. Андрей Остриков, 5. Богдан Федотко, 6. Герман Силенко, 7. Никита Вавилин, 8. Виктор Гресев (капитан), 9. Константин Узунов, 10. Рамиль Гайсин, 11. Василий Артемьев, 12. Кирилл Голосницкий, 13. Герман Давыдов, 14. Андрей Карзанов, 15. Александр Будыченко.

Запасные: 16. Шамиль Магомедов, 17. Евгений Мишечкин, 18. Степан Серяков, 19. Александр Ильин, 20. Антон Сычев, 21. Денис Барабанцев, 22. Юрий Кушнарев, 23. Хетаг Дзобелов.

Темы:
Новости грузинского регби (183)
Теги:
Кубок Европейских наций по регби, Сборная Грузии по регби, регби

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