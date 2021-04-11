"Буду пылинки сдувать и кофе в постель подавать" - история одной "любимой" невестки

Только родительское сердце знает, сколько тебе стоит терпеть, кого любить и прощать, правда, пока мы это поймем, может утечь много-много воды и столько же ценных лет

-… Легкому ветерку не дадим коснуться твоей дочки, дорогая Нана! - заливалась соловьем новоиспеченная свекровь Хатуна за свадебным столом. - Я лично буду пылинки сдувать и кофе в постель подавать. А если мой Вепхво только посмеет посмотреть направо–налево, я, слышишь меня, я лично вот этими вот руками придушу его.

Ее сватья Нана с плохо скрытым испугом посмотрела на внушительные бицепсы богоданной родственницы, и ей стало заранее жалко зятя, не спускавшего влюбленных глаз с ее дочки Эки. Живое воображение тут же нарисовало жуткую картину. Вепхво, и так не хилого телосложения, задыхается в душащих объятиях его дэвоподобной мамаши и не может освободиться.

Скажем прямо, утонченной интеллигентной Нане эта Хатуна не понравилась никак. Громкий раздражающий смех, красная помада на губах, давно утративших природную эластичность, и анекдоты, которые то и дело выдавались на широкую публику. Ох, лучше бы они оставались в недрах ее мозгов. Слишком уж того, не для общего пользования.

Нана как-то всегда обходила стороной представителей народных масс, ярким представителем которых как раз и являлась эта самая Хатуна, торгующая на базаре без малого четверть века. Вепхво был ее седьмым ребенком. Непонятно, что именно нашла в нем Эка с ее начитанностью и музыкальным образованием, но факт оставался фактом.

Эка, прожив год в Батуми без родителей и находясь впервые в жизни в свободном плавании по взрослой жизни, месяц назад позвонила и сказала: "Я выхожу замуж за Вепхво. Это не обсуждается. Приезжайте с папой на свадьбу". Потом продиктовала дату и место для свадебного торжества.

Нана и Рамаз срочно выехали из Тбилиси в Батуми, чтобы познакомиться с новыми родственниками. Покупая квартиру дочери в столице Аджарии, они никак не могли предположить, что Экуна захочет здесь пустить корни. У нее был без пяти минут официальный, очень перспективный жених Гела в Тбилиси. И вдруг такой резкий поворот.

Огни, музыка, танцы. От Наны не укрылась одна странная деталь. В самый разгар празднества Хатуна протиснулась к молодым и что-то зашептала на ухо Экуне. Потом они обе вышли и быстро вернулись. Эка спрятала в сумочку банковскую карту.

- Что-то не так? - встрепенулась Нана.

- Нет, все нормально, - Эка поспешила закрыть тему. - Непредвиденные обстоятельства. Уже все уладили.

Через пару дней после свадьбы родители Эки уехали домой, пытаясь разобраться со странными впечатлениями от ближайшего знакомства с семьей зятя. Что-то там было неуловимо подозрительное. Но вот что именно, пока сказать было затруднительно.

Слишком уж много патоки лилось с уст Хатуны на тему, что она всю предшествующую жизнь ждала именно такую невестку, как Экуна.

"Оставьте буйволов и жирафов в покое" - очень транспортная история из Тбилиси >>>

... Через месяц после свадьбы.

- Эка, ты же знаешь, как мы тебя любим. Просто положение безвыходное. Кто же знал, что холодильник и стиралка так быстро у нас испортятся. Как будто договор между собой заключили. На тебя вся надежда. Внеси в кредит новые. Только ты у нас на официальной работе. Нам никто в банке ничего не даст... - Хатуна умоляюще смотрела на невестку.

- Хорошо, внесу, мама... - Экуна слегка тормозила с произношением этого слова.

... Через два месяца после свадьбы.

- Эка, генацвале, на нас точно кто-то плохим глазом посмотрел. Вот бывает же такое. В деревне родственник умер. Бедный Джемали. Тоже, знаешь, по жизни невезучий. Жена плохая попалась. В тюрьму его упекла. Подумаешь, большое дело, держал человек в доме оружие. С кем не бывает. А она в полицию настучала. Бывают же такие подлые жены. Тьфу-тьфу, подальше от нас. И пусть глаза ее ослепнут, и в жизни радости не видать. Я только деньги приготовила за кредит, и все туда пришлось отправить. А не послать нельзя. Он и мой Мераби вместе выросли. Просто с одной тарелки ели. Короче, в этом месяце ты заплати. Только, умоляю, своим не говори про наши приключения. Не так поймут.

- Хорошо, заплачу… Мама.

- Вай, как люблю тебя, Экуна! Дай поцелую мою жизнь!

В воздухе пять минут плавали смачные поцелуи.

… Третий месяц после свадьбы.

- Экуна, ты же знаешь, как я тебя люблю, и дня нет, чтоб я не благославляла день и час, когда ты появилась в нашей семье.

- Что случилось?

- Вот ты девочка современная, культурная. Но поверь мне, есть на свете джадо (груз. "порча" - здесь и далее примеч. ред.). Столько завистников и мерзких людей кругом. Просто нет слов, и чтоб им было пусто и нехорошо на всю оставшуюся жизнь… Вепхво стесняется тебе сказать… Но я мать… Кому, как не мне, сообщить тебе правду. У вас скоро будет ребенок. А ребенку нужен отец…

- Говорите же, что случилось??? - не выдержала Эка такой долгой прелюдии.

- Прямо не знаю, с чего начать. Как не лопнет мое бедное сердце?! Три тонны лекарств пью каждый день… Давление 170 на 90. Сердце вот этими вот руками держу, боюсь выронить.

- Вай ме, мама, в чем дело??? Мне уже плохо.

- Вепхво точно кто-то джадо сделал на успех.

- В смысле?

- Понимаешь, мальчик молодой, горячий. Сел в карты играть с этим бессовестным Лашей, сыном Ламзиры, толстая такая уродина, от меня на другой стороне картошкой торгует…

- И???

- Проиграл тысячу лари.

Хатуна вытаскивает одноразовый платок и плачет, размазывая тушь по дряблым векам.

- Если не отдаст, убьют его… Аааа, мой бедный мальчик! Как жить??? - потом резко прекращает плакать и судорожно стискивает руки невестки.

- На тебя вся надежда. Ты же не хочешь, чтоб убили моего мальчика. Мое золото, мою жизнь... Только ты можешь достать деньги у своих подружек. Я же видела, какие у тебя хорошие девочки. Тако, Лали, Шорена и эта, как ее, с розовыми волосами. У вас же семья...

- Хорошо, я постараюсь достать.

- Я знала, что ты меня поймешь, моя радость. Дай поцелую тебя.

… Еще месяц спустя.

- ... Эка, шен шемогевле (аналог выражения "моя хорошая"), как ты не понимаешь элементарных вещей? Что значит, "надоело, что Вепхво дома сидит"? Аба, потерпи немного. Вот я соберу денег, как с долгами разберусь, и отправлю его в Германию. И ты увидишь, на что способен мой мальчик. Все твои подруги лопнут от зависти.

Я понимаю, ты беременная и у тебя нервы брейк-данс танцуют, когда хотят. Надо валерьянку пить, и вот еще, я тебе кизиловое варенье принесла. От нервов самое то. И учти, Грузия всегда держалась на женщинах. Вспомни царицу Тамар. Ей тоже было нелегко. Один это бесстыжий Георгий Русский чего стоил. Еле отвязались от него. Ты тоже должна войти в положение. Аба, в семье это так. Надо все терпеть…

Еще через несколько месяцев в одной из тбилисских клиник родилась очаровательная Нинуца. Нана и Рамаз перевезли дочку с внучкой домой, затем спешно продали батумскую квартиру Эки и раздали накопившиеся долги. Напоследок занесли все телефоны семьи бывшего зятя в черный список. Устно Рамаз озвучил эту меру так:

- Хатуна, не дай Бог, Вепхво явится к нам домой. Не доводи до греха. Я подключил знакомого вора в законе. Он хоть уже не при делах, но на районе положение держит. Полицию не хочу впутывать. Дело семейное. Разойдемся по хорошему. Я два раза не предупреждаю…

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