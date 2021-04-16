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Welcome to Georgia, или Как вернуть в Грузию российских туристов

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Колумнисты
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/columnists/20210416/251489794/Welcome-to-Georgia-ili-Kak-vernut-v-Gruziyu-rossiyskikh-turistov.html

Грузинский политолог и публицист, главный редактор ГРУЗИНФОРМ Арно Хидирбегишвили размышляет, почему даже при облегченных правилах въезда в Грузию российский турист не торопится на родину "Боржоми" и "Киндзмараули"

Пандемия вот уже более года как перевернула весь мир с ног на голову. Туристические страны бьют тревогу - днем с огнем туристов не найти! Грузия, для которой туризм - главный способ заработать деньги, даже несмотря на пандемию оптимизировала правила въезда в страну. Предъяви тест - и welcome to Georgia!

Россия закрывает Турцию: что будет с туристическим сезоном в 2021 году?
© video: Ruptly
Россия закрывает Турцию: что будет с туристическим сезоном в 2021 году?

Но как бы не так… Россияне, которые последние годы возглавляли топ-3 туристов в Грузии, в эту весну на родину "Боржоми" и "Киндзмараули" на отдых не торопятся. Все просто: прямое авиасообщение с Россией, прерванное после антироссийских акций протестов в Грузии в июле 2019 года, так и не восстановили. Лететь из Москвы через Ереван дорого (в одну сторону билет на одного человека стоит минимум одну тысячу лари - 22 тысячи рублей), а более бюджетные, пусть и не сильно удобные трансферы через Турцию в этот раз не спасут. На днях Россия временно приостановила полеты в Турцию. Причина - эпидситуация в Турции: там ежедневно выявляют до 60 тысяч инфицированных. Турции не помогла даже массовая вакцинация китайской вакциной, которой в прямом телеэфире привился президент Эрдоган (для справки 100 тысяч доз такой же вакцины завезли в Грузию и скоро начинают вакцинацию)... 

И вот результат: 533 200 российских туристов, планировавших отдых в Турции, аннулировали гостиничные брони и сдали авиабилеты. Базовая стоимость этих поездок - примерно 354,6 млн евро плюс 20% дополнительных расходов.

Число посетивших Грузию россиян в марте 2021 года снизилось на 85% >>>

Но отмена рейсов из Россию в Турцию так или иначе скажется и на Грузии. Так почему же последняя пока не закрывает границу с соседней Турцией? Разве не из-за резкого распространения коронавируса от соседей прошлым летом страну накрыла первая волна пандемии? Или руководство страны уже забыло про так называемый "батумский кластер"?

Есть и другая причина закрыть границу Грузии с Турцией: каждый российский турист тратит в Грузии минимум 1 000 долларов. Помножим на 533 200 туристов, которые этим летом не полетят отдыхать в Турцию, и получим 533 200 000 долларов + 20%.

Если бы всех россиян, не полетевших в Турцию, пригласить к нам в Грузию - точно бы было неплохо для хромающей грузинской экономики и вымирающего частного сектора – гостиничного и ресторанного бизнеса.

Вот тут всплывает самое главное "НО" - отсутствие прямого авиасообщения. Но тут, как говорится, под лежачий камень вода не течет. Руководству страны что-то уже пора делать. Для открытия прямого авиасообщения с Россией, кроме закрытия границы с Турцией, надо бы получить и заверения премьер-министра Грузии о гарантиях безопасности российских туристов в Грузии, кем бы они ни были. Словам Ираклия Гарибашвили поверят.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции

Теги:
Туризм, Грузия

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