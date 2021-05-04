Психологическая разгрузка: как правильно расслабляться в Тбилиси?

Когда нервы подступают к горлу, а таблетки пить совсем не хочется, на ум приходит один интересный метод – и абстрагируешься от скукоты и рутины, да и нервишки успокоишь. Главное – не переусердствовать

Кети, сорокасемилетняя дама неприметной наружности, мыла посуду и неожиданно поймала себя на вскипающей волне раздражительности. И брызги пены летели не в том направлении, и кран почему-то плохо вращался, и солнце из окна неприятно резало глаза.

Закончив с посудой, Кети попыталась заняться другими делами. Выбрала самое успокаивающее занятие – глажку. Но и тут все было против нее. Вот, пожалуйста, иди и не нервничай. Сын на рубашке пятно посадил, да еще на самом видном месте. Просто неисправимый неряха. А муж – тот еще бегемот, опять где-то курткой за гвоздь зацепился. Меньше надо на хинкали нажимать, да еще пивом их сверху полировать. Любой от такой еды распухнет. Вот сколько раз можно говорить одно и то же!? Нет, никто ее не жалеет и не думает. Лишь бы новую работу прибавить.

Губы у Кети предательски задрожали и она резко дернула шнур утюга на себя. Не рассчитала и прибор с шумом загремел под гладильную доску.

Нет, все, с нее хватит! Нужна психологическая разгрузка. Срочно! Говорят, японцы лупят надувные куклы с физиономиями своих начальников. Заранее, понимаешь, заказывают портретное сходство и мутузят надутые игрушки для снятия стресса. Но где такое в Грузии? Кети давно знала за собой свою слабость и нашла оригинальный способ снятия стресса. Дело обострялось гормональной перестройкой организма. Нервы – хоть ниточками подвязывай, а свободу им дай хоть пару-тройку раз в неделю.

Для этого у нее было свое проверенное средство. Кети вооружилась пачкой сигарет, пепельницей и раскрыла свой поцарапанный ноут. Стала крутить ленту Facebook. Минут десять ничего подходящего не попадалось. Потом что-то екнуло. Вот он, нужный пост! Пост о работе. Тут всегда есть где разгуляться. Защищать права трудящихся святое и благородное дело, требующее массу энергии.

Родители не по призванию - один странный способ убить время в Тбилиси >>>

Написано было вполне прилично и культурно: "Я недавно переехала в Тбилиси на ПМЖ. Ищу помощницу по дому шесть раз в неделю. Есть двое детей. С ними надо гулять в свободное от домашних дел время. Желательно уметь готовить и аккуратно гладить, не прожигая вещи. Русский язык обязателен. Так же необходима чистоплотность, пунктуальность и не выносить домашнюю информацию на весь Тбилиси. Зарплата 500 лари. При хорошем исполнении обязанностей вас будут ждать приятные бонусы. Пишите в личку".

Кети издала некий боевой клич и ринулась стучать по клавишам новые коменты к уже написанным перлам ретивыми пользователями. Не оставила ни одно предложение главного поста без внимания.

– Рабство уже отменили! Что за деньги 500 лари за такие каторжные условия???

– Двое детей – это двойная плата! Нарожают и сами не хотят воспитывать!

– Что значит "уметь готовить"? Знаем, проходили. Приготовишь, а вам не понравится.

– Как понять "не прожигая вещи"? У себя на родине учите людей гладить! Хамка бессовестная!

– И кому тут нужны ваши бонусы??? Засуньте себе куда-нибудь поглубже! Чемодан, вокзал и лесом до дому!

– Вы привыкли издеваться над прислугой у себя на родине. Здесь этот номер не пройдет!

"Что муженек ни сделает, все хорошо" - непридуманная история из Грузии >>>

Такая сетевая активность не могла остаться без внимания и скоро около гневных коментов Кети стали возникать и множиться смайлики поддержки или, наоборот, возмущения. Откликнулась и сама приезжая – автор поста.

– Уважаемая, я плачу сколько могу. Не нравится – проходите мимо!

– И не указывайте мне, чем мне заниматься! От хамки слышу!

Тут приезжая допустила стратегическую ошибку – провела нелестные параллели.

– К сведению проходящих мимо, в Грузии полно людей, ищущих любую работу. Мне уже пишут и пишут в личку. Прямо очередь стоит.

Это невинная ремарка вызвала новый взрыв эмоций.

– Не дождетесь!

– Все тянут к Грузии свои волосатые загребущие руки и еще хотят охмурить какими-то паршивими бонусами!

– Но пасаран! (лозунг испанских антифашистов "Фашизм не пройдет!" – прим. ред.)

Разрастался первоклассный сетевой скандал по давно накатанной схеме. Кети вся целиком ушла в перебранку, подборку самых язвительных эпитетов и сравнений. Аж вспотела от перенапряжения. Щеки пылали, как знамя победившего пролетариата.

Против Кети тут же возникла коалиция френдов приезжей работодательницы. Они пытались защитить свою подругу.

– Не наезжайте, если вам не нужна работа, не засоряйте эфир!

– Админ, примите меры. Здесь наезд на национальной почве.

– Дамочка, примите валерьянку. Желательно в лошадинной дозе. Можно через клизму.

Кети закусила удила и строчила коменты с удвоенной силой, отбивалась от пяти нападавших. Пальцы барабанили по клавишам, ломая хрупкие ногти. Опять, видимо, придется кальций принимать. Но с этим потом разберемся.

Через десять минут ее забанили и выкинули из группы.

Кети усмехнулась и зашла в Фейсбук с запасного аккаунта, на котором был изображен мужчина с трехдневной щетиной, выглядывающей из под тени сомбреро. Нашла ветку со своими коментами и продолжила ругаться с работодаельницей, но в другом более агрессивном стиле.

– Вы наших женщин за лохов держите? Ищете самых несчастных, которые попадут к вам в капкан? Я бы вас депортировал в два счета! Этим утюгом пробил бы вашу пустую голову к чертям собачьим!

– Не лезьте в наши женские дела! – отгавкивалась автор поста. – Не флудьте тему!

Мачо в сомбреро забанили еще быстрее, чем Кети в ее женском образе.

В прихожей раздался щелчок замка. В комнате появился ее Нугзар со всеми своими 120-ю килограммами чистого веса. Кети к его приходу чувствовала себя уже порядочно уставшей от фейсбучных баталий. От утренней раздражительности не осталось и следа.

– Как дела? – и прошлепал на кухню, не дожидаясь ответа. – Что есть покушать?

Потом, уплетая чашушули, Нугзар поинтересовался.

– Как ты себя чувствуешь? Опять давление?

И услышал неожиданный ответ:

– Представь, что нет. У меня получилась прекрасная релаксация. Все-таки правильная психологическая разгрузка работает лучше лекарств.