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"Что муженек ни сделает, все хорошо" - непридуманная история из Грузии

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Колумнисты
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/columnists/20210404/251336698/Chto-muzhenek-ni-sdelaet-vse-khorosho---nepridumannaya-istoriya-iz-Gruzii.html

Порой чужая любовь, сила и несгибаемость так поражают, что крепко задумаешься - а в чем же секрет? Но тут же отпрянешь и поймешь, ведь чужая семья - те еще потемки

Вы помните сказку Андерсена "Что муженек ни сделает, все хорошо"? Если вы не в курсе, то суть там такая. Пошел один мужик продавать лошадь на базар. По дороге сменял ее на корову, корову на козу, потом ее, в свою очередь, уступил за овцу, а овцу махнул не глядя за курицу. Курицу поменял на мешок гнилых яблок. Узнал об этой цепочке один купец и говорит: "Ох и влетит тебе от жены!" - и поспорил на крупную сумму. В итоге случился оригинальный хеппиэнд - мужик выиграл спор и утер нос купцу.

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Так я вам расскажу про Васико и Тасико. Это точно про них с незначительными поправками с учетом исторических реалий. Значит, ловите начальный расклад и фасуйте по мысленным полкам, чтоб не упустить цепь рассуждений.

Васико подфартило родиться при Брежневе, в семье какого-то тюремного врача. А это значило, что отец его был очень даже состоятельным человеком с далеко идущими возможностями. Потому Васико первые 20 с хвостиком лет жил, как арабский шейх, ни о чем таком серьезно не заморачиваясь. Летал в Москву, когда хотел, крутил там романы, обходил рестораны, везде сорил деньгами и наивно думал, что подобная нирвана продлится бесконечно долго.

Но звезды что-то там наверху пошептались и решились перестроиться в другом, немного незапланированном порядке. СССР приказал долго жить в тот самый момент, когда Васико, решив, что для полного счастья ему пора жениться, привел в дом Тасико, с кем он очень даже целомудренно встречался в течение последних трех лет.

Внешне молодожены представляли собой контрастную разницу, резко бьющую по глазам окружающей публики. Васико такой из себя сверх упитанный и вальяжный, а Тасико - высокая и стройная, как длинный несгибаемый гвоздик.

С наступлением демократии по всем фронтам отец Васико вдруг скоропостижно скончался, а у Тасико обнаружилась беременность. Дефолт унес у семьи, привыкшей питаться плотно и обстоятельно, все сбережения, можно сказать, мгновенно. По крайней мере, им так показалось. И вскоре Васико, неожиданно ставший главой семьи, оказался перед проблемой: "Как жить?" и "Что делать?".

Отец Васико успел-таки дать сыночку диплом в руки, но при полном коллапсе экономики красиво оформленная бумажка была абсолютно бесполезна.

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Васико решил дело кардинально. Он продал четырехкомнатную квартиру в центре и купил трехкомнатную. Разницу стали проедать и выжидать, пока ситуация в стране устаканится. Но ситуация по закону подлости еще больше свернулась винтом или еще каким-то хитрообразным штопором.

Васико вновь проделал тот же финт: продал трехкомнатную и купил двухкомнатную. Разницу опять банально проедали какое-то время. Тем более, что у него уже родился второй ребенок. Не буду утомлять вас однообразными подробностями. Васико менялся долго и нудно, пока не оказался с женой и на тот момент уже с тремя детьми в жуткой, бомжатского вида девятиметровке на общем балконе, с туалетом во дворе "направо за углом".

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Настал для него час Х, когда отступать уже было некуда, и Васико начал искать работу. Надо отдать ему должное, что хватался за все, что плыло в руки и мимо крупногабаритного носа. Кем он только ни был - маляром, электриком, грузчиком, перепродавал чьи-то ворованные вещи. Короче, крутился против часовой стрелки и по ней же с одинаковой скоростью.

Семья его тонула и дрейфовала в море житейском несчетное множество раз, влипала в жуткие долги и всякие передряги, но внутри каморки на общем балконе царил мир и покой. Соседи ни разу не слышали ни малейшего скандала между супругами,  ни даже тривиальной перебранки, которая так необходима, чтобы спустить пар. Гоги – жестянщик высказал смелое предположение:

- А может Тасико верующая. Троих детей нарожать с таким мужем – это не всякая на такое подпишется.

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Но его тут же оборвали самым некультурным образом:

- Где ты видел таких верующих? В церковь не ходит, все время в джинсах и курит, когда деньги есть. Нет, тут что-то другое.

Короче говоря, двор терялся в догадках. Потом как-то собрались на чьей-то кухне за чашечкой кофе местные кумушки, усадили Тасико в центр и, улучив момент на расслабоне, все ж спросили:

- Как это вы так с Васико мирно живете и не ругаетесь?

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- Так и живем. Обычно. Верю я в него. Мой Васико еще сделает всем один один. Просто надо подождать.

Собеседницы переглянулись и решили спросить в лоб про вероисповедание, может все-таки Тасико сектантка какая-то.

Тасико пожала плечами непонимающе и сказала, что ей похвастаться нечем на этом поприще. Наоборот, кругом одни грехи. Абортов штук десять на ней числится, и удивительно, как еще Всемилостивец терпит. Но на то Он и само Милосердие. Человеческим умом не понять.

- Васико просто мой человек. От и до. Мне даже запах его нравится. А проблемы... У кого их нет.

Соседки, услышав про запах, быстренько свернули скользкую тему и перешли на что-то другое, менее для мозгов загрузительное. Поняли, что пара эта держится на какой-то сложной, наукой не объяснимой реакции, которую лучше не взбалтывать и на предмет осадка не исследовать. Тасико затушила сигарету в пепельнице и отправилась на смену в местный супермаркет, где она работала уборщицей.

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Между тем дела у Васико шли хуже и хуже. Платить даже за их жуткую комнатушку было нечем, и он куда-то съехал с того общего балкона. Во дворе говорили, что кто-то из друзей пустил всю ораву к себе на бессрочное жительство. Поговорили вот так о Васико и забыли. Потом много воды утекло с тех пор. Болтали, что старший сын Васико удачно женился на какой-то девице с раскрученным папашей и семье как-то стало полегче. Детали остались за кадром.

Матрас Royal Georgia
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Правящей партией стала "Мечта", а Васико неожиданно вынырнул в одной из районных управ. Говорят, что он теперь сидит в кресле, принимает заявления трудящихся и дает их делам ход. Кто его видел, уверяют, что кресло ему это очень к лицу. Просто для него родился.

А недавно Гоги-жестянщик встретил в метро Тасико и выяснил подробности. Каким-то образом они-таки достали себе дом с участком в районе Мухианских дач, и Тасико весьма довольна жизнью. Сказала на прощанье такую фразу.

- Мой Васико все равно поймал удачу за хвост. Я в нем никогда не сомневалась. Он всегда знал, что делает.

Гоги только цокнул языком, не найдя, что тут можно возразить. Иногда вера двигает горы.

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