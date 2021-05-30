Чудо-незнакомец: как выбраться из депрессии в Тбилиси?

Когда печаль льется из тебя через край и сердце разрывается от боли, излечить тебя сможет даже мимолетная улыбка незнакомца и доброе слово. Главное, принять эту помощь

Раннее утро в парке настраивало на позитив. Фонтаны только включили, и струи воды приятно гармонировали со свежей зеленью, радуя глаз множеством оттенков. Но вся эта прелесть проснувшейся природы никак не радовала Нино.

Она присела на скамейку на безлюдной аллее, швырнула двухлетней дочке Лизико лопатку с ведерком и порылась в сумке в поисках зажигалки. На душе было не просто тошно, а сверхомерзительно.

Только закурила, выдохнула, — глядь, откуда ни возьмись, какой-то дедок нарисовался прямо у ее скамейки. И нет, чтоб по-человечески пройти мимо, как будто других скамеек мало, еще и с вопросом пристал:

— Можно присесть?

Нино буркнула что-то утвердительное и отвернулась от него. В незваном пришельце раздражало все: и выглаженная рубашка с темным галстуком, и совершенно не вяжущаяся с этим культурным прикидом сванская шапочка.

Пенсионер скользнул по Нино понимающим взглядом и снова задал вопрос:

— Вас, наверное, что-то тревожит?

Нино чуть не взорвалась от такой наглости. И так нервы на нуле, а тут еще всякая моль белая будет приставать с расспросами. Раз уж сел — сиди, не возникай, когда не просят. Точно как ее мать Като. Тоже лезет с расспросами, когда не надо. Хотя именно она и довела Нино до сегодняшнего состояния, когда от депрессии жить не хочется и от голоса собственной дочки сносит мозг...

...Все свое детство и юность Нино не могла отделаться от мысли, что мать ее усыновила. Иначе логически было необъяснимо, почему она все прощает младшему брату, а ее, Нино, нагружает домашними делами, постоянно орет и одевает абы как, да и то в чужие вещи, которые удавалось достать от разных знакомых. Но мысль эту приходилось каждый раз отгонять из-за удивительного внешнего сходства матери и дочери.

Кто именно вложил Като в мозги, что с дочкой надо обращаться как с падчерицей, не ясно, но это факт, что у нее была планомерная линия воспитания: "Чем хуже, тем лучше".

Като муштровала дочь по-черному. Чуть что не так, отвешивала пощечины и внушала, что дочь должна молчать, слушать и исполнять. Часто повторяла: "Ты родилась не для развлечений, а для конкретных дел! В жизни тебе еще придется пройти через много унижений и надо быть к этому готовой!" За любые слезы влетало отдельно. Потому Нино в 13 лет сама ходила на базар, приносила продукты, готовила, драила кухню и ванную, мать же в это время тоже не прохлаждалась, а убирала чужие квартиры.

Отец сгинул в неизвестном направлении, запутавшись в очередном браке. Примерно в 13 лет Нино поставила себе цель вырваться из этого круга и стала копить деньги на свою личную жизнь. Идей реальных пока не было, но Нино понимала, что без финансов все планы — пшик.

Достигнув совершеннолетия и поработав тут и там на раздаче флаеров, а также няней по вызову, Нино сделала все возможное, чтоб вырваться в Турцию.

"Буду пылинки сдувать и кофе в постель подавать" - история одной "любимой" невестки >>>

Радужные планы о тихой, спокойной работе у кого-то дома от столкновения с реальностью оставили чад разочарований. Сбежала от приставаний первого хозяина, устроилась на работу в кафе уборщицей. Только обжилась на новом месте, ее попросили... Пришлось искать что-то другое, а пока ночевать у подруги Нато и терпеть общение с ее бойфрендом. А тот не растерялся и подкатил к Нино в самый неожиданный момент, пока Нато не было дома.

Нино недолго переживала о случившемся, понимала, что теперь ей придется снова искать пристанище. Пока искала новое место, пытаясь устроиться на временные работы, упустила из вида женский календарь и спохватилась, когда аборт делать было поздно. Кое-как добралась до Тбилиси.

Реакцию Като можно было легко себе представить. Но грандиозный скандал все равно ничего не мог изменить в существующем положении дел. Так появилась Лизико. С грудной дочкой много не заработаешь, и потому приходилось слушать ежедневные попреки матери, глотать все это, укрепляя свои нервы мыслью: "И это пройдет!"

Единственной отдушиной была соседка Эка, к которой Нино спускалась отвести душу и заодно повисеть в интернете. Нино штудировала сайты знакомств и в итоге нашла, что искала, — Левани, который уверял, что чужой ребенок для него не проблема.

Они стали встречаться. Естественно, ни о какой особой любви Нино не думала, а воспринимала Левани как очередной проходной этап в своей жизни. В глубине души было мерзко и гадко жить с человеком, которого не любишь.

А во всем виновата мать, испортившая ей жизнь своей муштрой, от которой она попыталась сбежать в другой, лучший мир. Но ничего не вышло....

Лизико в этот момент неловко опрокинула ведерко с бурым песком прямо себе на платье, и Нино взорвалась:

— Мерзкая девчонка! Смотри, что делаешь! Только чистое надела. Всю кровь мою выпила.

Лизико посмотрела на мать и закатилась в плаче, инстинктивно закрывая личико руками. Будь они дома, Нино бы еще и отлупила маленькую негодяйку за неряшливость.

— М-да… — изрек в это время противный старикашка, — душевную травму нести в себе нелегко... Хотя сейчас все таковы — так или иначе... Войны так просто не проходят.

Нино уставилась на него остановившимся взглядом. Он что, только что мысли ее прочитал?

Старик сидел неподвижно, смотрел куда-то на верхушки деревьев и говорил, ни к кому не обращаясь.

— Слабые ломаются, выливают свою боль на тех, кто рядом и не может ответить. Сильные духом все прячут в себе и продолжают с улыбкой идти по жизни, которая, увы, никому не стелет ковры из роз.

Нино не нашлась, что ответить.

Моментально вынырнуло из памяти воспоминание детства. Когда-то очень давно именно так же орала на нее Като. С той же интонацией. И сегодня Нино точно такими же словами гонит на крохотную дочку, которая всего-навсего перевернула ведерко с песком. Она же автоматически копирует то, что больше всего ненавидит! А значит, через несколько лет точно так же, как Нино, Лизико возненавидит свою мать и попытается ликвидировать ее из своей жизни. История поломанной судьбы, скорее всего, повторится, никого не сделав счастливым.

Старик встал и пошел дальше, не прощаясь.

Нино отбросила сигарету и позвала Лизико.

— Иди ко мне. Я люблю тебя и постараюсь больше не орать на тебя... — подошла и обняла дочку.

Иногда мимолетная встреча c незнакомым человеком позволяет увидеть то, что было скрыто от тебя много лет.