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Женщина с раскинутыми руками в лесу радуется солнцу и теплу

Чудо-незнакомец: как выбраться из депрессии в Тбилиси?

photo: Pixabay / alfcermed
Колумнисты
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Когда печаль льется из тебя через край и сердце разрывается от боли, излечить тебя сможет даже мимолетная улыбка незнакомца и доброе слово. Главное, принять эту помощь

Раннее утро в парке настраивало на позитив. Фонтаны только включили, и струи воды приятно гармонировали со свежей зеленью, радуя глаз множеством оттенков. Но вся эта прелесть проснувшейся природы никак не радовала Нино.

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Она присела на скамейку на безлюдной аллее, швырнула двухлетней дочке Лизико лопатку с ведерком и порылась в сумке в поисках зажигалки. На душе было не просто тошно, а сверхомерзительно.

Только закурила, выдохнула, — глядь, откуда ни возьмись, какой-то дедок нарисовался прямо у ее скамейки. И нет, чтоб по-человечески пройти мимо, как будто других скамеек мало, еще и с вопросом пристал:

— Можно присесть?

Нино буркнула что-то утвердительное и отвернулась от него. В незваном пришельце раздражало все: и выглаженная рубашка с темным галстуком, и совершенно не вяжущаяся с этим культурным прикидом сванская шапочка.

Пенсионер скользнул по Нино понимающим взглядом и снова задал вопрос:

— Вас, наверное, что-то тревожит?

Нино чуть не взорвалась от такой наглости. И так нервы на нуле, а тут еще всякая моль белая будет приставать с расспросами. Раз уж сел — сиди, не возникай, когда не просят. Точно как ее мать Като. Тоже лезет с расспросами, когда не надо. Хотя именно она и довела Нино до сегодняшнего состояния, когда от депрессии жить не хочется и от голоса собственной дочки сносит мозг...

...Все свое детство и юность Нино не могла отделаться от мысли, что мать ее усыновила. Иначе логически было необъяснимо, почему она все прощает младшему брату, а ее, Нино, нагружает домашними делами, постоянно орет и одевает абы как, да и то в чужие вещи, которые удавалось достать от разных знакомых. Но мысль эту приходилось каждый раз отгонять из-за удивительного внешнего сходства матери и дочери.

Кто именно вложил Като в мозги, что с дочкой надо обращаться как с падчерицей, не ясно, но это факт, что у нее была планомерная линия воспитания: "Чем хуже, тем лучше".

Собака породы сиба-ину
photo : Pixabay / ayachiyo
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Като муштровала дочь по-черному. Чуть что не так, отвешивала пощечины и внушала, что дочь должна молчать, слушать и исполнять. Часто повторяла: "Ты родилась не для развлечений, а для конкретных дел! В жизни тебе еще придется пройти через много унижений и надо быть к этому готовой!" За любые слезы влетало отдельно. Потому Нино в 13 лет сама ходила на базар, приносила продукты, готовила, драила кухню и ванную, мать же в это время тоже не прохлаждалась, а убирала чужие квартиры.

Отец сгинул в неизвестном направлении, запутавшись в очередном браке. Примерно в 13 лет Нино поставила себе цель вырваться из этого круга и стала копить деньги на свою личную жизнь. Идей реальных пока не было, но Нино понимала, что без финансов все планы — пшик.

Достигнув совершеннолетия и поработав тут и там на раздаче флаеров, а также няней по вызову, Нино сделала все возможное, чтоб вырваться в Турцию.

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Радужные планы о тихой, спокойной работе у кого-то дома от столкновения с реальностью оставили чад разочарований. Сбежала от приставаний первого хозяина, устроилась на работу в кафе уборщицей. Только обжилась на новом месте, ее попросили... Пришлось искать что-то другое, а пока ночевать у подруги Нато и терпеть общение с ее бойфрендом. А тот не растерялся и подкатил к Нино в самый неожиданный момент, пока Нато не было дома.

Нино недолго переживала о случившемся, понимала, что теперь ей придется снова искать пристанище. Пока искала новое место, пытаясь устроиться на временные работы, упустила из вида женский календарь и спохватилась, когда аборт делать было поздно. Кое-как добралась до Тбилиси.

Реакцию Като можно было легко себе представить. Но грандиозный скандал все равно ничего не мог изменить в существующем положении дел. Так появилась Лизико. С грудной дочкой много не заработаешь, и потому приходилось слушать ежедневные попреки матери, глотать все это, укрепляя свои нервы мыслью: "И это пройдет!"

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© Sputnik / Vladimir Umikashvili
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Единственной отдушиной была соседка Эка, к которой Нино спускалась отвести душу и заодно повисеть в интернете. Нино штудировала сайты знакомств и в итоге нашла, что искала, — Левани, который уверял, что чужой ребенок для него не проблема.

Они стали встречаться. Естественно, ни о какой особой любви Нино не думала, а воспринимала Левани как очередной проходной этап в своей жизни. В глубине души было мерзко и гадко жить с человеком, которого не любишь.

А во всем виновата мать, испортившая ей жизнь своей муштрой, от которой она попыталась сбежать в другой, лучший мир. Но ничего не вышло....

Лизико в этот момент неловко опрокинула ведерко с бурым песком прямо себе на платье, и Нино взорвалась:

— Мерзкая девчонка! Смотри, что делаешь! Только чистое надела. Всю кровь мою выпила.

Лизико посмотрела на мать и закатилась в плаче, инстинктивно закрывая личико руками. Будь они дома, Нино бы еще и отлупила маленькую негодяйку за неряшливость.

— М-да… — изрек в это время противный старикашка, — душевную травму нести в себе нелегко... Хотя сейчас все таковы — так или иначе... Войны так просто не проходят.

Нино уставилась на него остановившимся взглядом. Он что, только что мысли ее прочитал?

Старик сидел неподвижно, смотрел куда-то на верхушки деревьев и говорил, ни к кому не обращаясь.

— Слабые ломаются, выливают свою боль на тех, кто рядом и не может ответить. Сильные духом все прячут в себе и продолжают с улыбкой идти по жизни, которая, увы, никому не стелет ковры из роз.

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Нино не нашлась, что ответить.

Моментально вынырнуло из памяти воспоминание детства. Когда-то очень давно именно так же орала на нее Като. С той же интонацией. И сегодня Нино точно такими же словами гонит на крохотную дочку, которая всего-навсего перевернула ведерко с песком. Она же автоматически копирует то, что больше всего ненавидит! А значит, через несколько лет точно так же, как Нино, Лизико возненавидит свою мать и попытается ликвидировать ее из своей жизни. История поломанной судьбы, скорее всего, повторится, никого не сделав счастливым.

Старик встал и пошел дальше, не прощаясь.

Нино отбросила сигарету и позвала Лизико.

— Иди ко мне. Я люблю тебя и постараюсь больше не орать на тебя... — подошла и обняла дочку.

Иногда мимолетная встреча c незнакомым человеком позволяет увидеть то, что было скрыто от тебя много лет.

Теги:
Рассказы Мариам Сараджишвили, Мариам Сараджишвили

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