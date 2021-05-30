Возвращение Гахария в политику: кто стоит за ним

Основной причиной искать фигуры, стоящие за Гахария, стали финансы, которые партии тратят на себя согласно отчетам Государственной службы аудита

Один из самых популярных грузинских политиков, бывший премьер-министр Грузии Георгий Гахария в субботу представил свою новую партию и команду, но пока оставил без ответа множество вопросов.

Команда Гахария, которую он представил на презентации, состоит или из бывших и нынешних чиновников, бизнесменов средней руки или из малоизвестных людей.

И хотя на презентации партии не было никого близкого к окружению основателя правящей партии "Грузинская мечта" миллиардера Бидзины Иванишвили или представителей оппозиции, грузинские СМИ просто захлебнулись слухами о том, чей же проект Гахария – Иванишвили или оппозиции.

Основной причиной искать фигуры, стоящие за Гахария, стали финансы, которые партии тратят на себя согласно отчетам Государственной службы аудита. Траты крупных партий, показывающих достойные результаты на выборах, измеряются большими суммами в год, и, естественно, ни одна партия не обходится без пожертвований бизнесменов.

Сам Гахария на все слухи ответил кратко.

"Я никогда не был ничьим проектом и никогда им не буду", - сказал он журналистам.

Однако у политологов есть свое мнение на этот счет.

Политолог Сосо Цинцадзе в интервью Sputnik Грузия заявил, что за планами Гахария стоит Иванишвили, которого его детище – "Грузинская мечта" – разочаровало.

"То, что Гахария не полезет на баррикады без поддержки Иванишвили, ясно каждому. Иванишвили как умный бизнесмен решил, что звездный час для правящей партии миновал, и ему лучше видеть мощной и правящей партией партию Гахария, чем "Единое национальное движение", "Лело" и так далее", – сказал Цинцадзе.

По его словам, именно этим и вызвано раздражение "Грузинской мечты", которая еще в преддверии презентации партии стала намекать, что за партией их бывшего соратника Георгия Гахария может стоять известный финансированием оппозиции бизнесмен Давид Кезерашвили.

"У Гахария есть перспективы. Естественно, не стоит ожидать, что он одержит оглушительную победу на местных выборах, но он серьезно потеснит позиции правящей партии, чтобы сказать свое слово на парламентских выборах", - сказал Цинцадзе.

Между тем политолог Хатуна Лагазидзе, комментируя журналистам создание партии Гахария, отметила в ней угрозу для "Грузинской мечты".

"Исходя из презентации можно уже сказать, что Гахария и его партия станут проблемой для "Грузинской мечты", чтобы получить необходимые ей 43% голосов", - сказала Лагазидзе.

Согласно соглашению между правящей партией и оппозицией, если "Грузинская мечта" не наберет 43% на местных выборах, в Грузии будут назначены досрочные парламентские выборы.

Однако Лагазидзе предполагает, что Гахария после уже парламентских выборов вступит в коалицию с правящей партией.

Первое мнение конкурентов

Оппозиционные партии на возвращение Гахария в политику и в их ряды отреагировали скупо.

"Георгий Гахария станет проблемой для "Грузинской мечты" и отберет у нее голоса, чтобы после создать коалицию и сотрудничать с ней", – сказал представитель "Европейской Грузии" Акакий Бобохидзе.

При этом Бобохидзе отметил, что для того чтобы понять, какую роль сыграет Гахария в грузинской политике, необходимо время.

А вот для лидера партии "Новый политический центр – Гирчи" Яго Хвичия возвращение в политику Гахария интересно.

"То, что в политику пришел новый человек, у которого специфическое политическое CV, сделает политическую игру интересной. А какой из этого будет результат, мы увидим вместе", - сказал Хвичия.

Вызовы для Гахария

Самому Гахария пока только предстоит ответить на многие вопросы о своем пребывании во власти и политической позиции.

Во время презентации он сделал акцент в основном на своем видении страны, лишь немного коснувшись своего пребывания в правящей партии, обвинив ее в том, что она заботится о своих целях больше, чем о государственных.

При этом Гахария, несмотря на акцию протеста, проходившую параллельно презентации его партии, не стал комментировать ни события в ночь на 21 июня 2019 года, когда полицейские, которыми он руководил как глава МВД Грузии, силой остановили попытку штурма парламента во время антироссийской акции протеста, ни ситуацию с Намахвани ГЭС, под контрактом на строительство которой стоит его подпись, ни другие важные события в стране.

Ожидается, что Гахария сделает свое заявление в начале недели в ходе пресс-конференции, к этому времени прокомментирует возвращение своего бывшего соратника и "Грузинская мечта", которая пока хранит молчание.

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