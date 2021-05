Как определить границу между Арменией и Азербайджаном?

Эскалация на границе между Азербайджаном и Арменией снова заставляет говорить о неразрешенном конфликте между этими двумя странами. Впрочем, само определение "граница" для обозначения нынешней линии, разделяющей соседние государства, не вполне корректно. Речь, скорее, может идти о фронтире - своеобразной зоне неопределенности, оспариваемой территории, барьере, который еще не оформился окончательно, но уже стал ареной противоречий.

Напомню, что между Арменией и Азербайджаном, начиная с 1991 года, то есть после распада СССР, не было (и до сих пор нет) дипломатических отношений, и межгосударственная граница не демаркирована и делимитирована. О ее точной конфигурации еще только предстоит договариваться. Но после того как вторая война в Нагорном Карабахе радикально изменила статус-кво, существовавший в течение двадцати шести лет, армяно-азербайджанский фронтир ожидаемо стал главным пространством напряженности. Насколько опасна новая фаза конфликта? В чем ее отличие от предыдущих этапов? Ответы на эти вопросы следовало бы начать с одного тезиса принципиальной важности.

Прежде всего, необходимо дать более четкое определение одному из самых опасных этнополитических противостояний в Закавказье. Многие годы и профессиональные дипломаты, и политики, и представители экспертного сообщества, и журналисты говорят о нагорно-карабахском конфликте. Однако это определение верно лишь отчасти. Действительно, Карабах долгое время был сердцевиной противостояния между Арменией и Азербайджаном. Вокруг борьбы за эту землю формировались постсоветские политические идентичности армян и азербайджанцев. Но эта линия разлома никогда не была единственной. Стоит напомнить, что конфликты и даже военные действия на протяжении последних тридцати лет возникали далеко не только на карабахской территории. Время от времени вооруженные инциденты имели место и на нахичеванском направлении, и на товушско-тавузском.