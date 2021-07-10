"Рожденные под несчастливой звездой" знаменитости – интересные истории

В старину считали, что когда человек рождается, на небе появляется звезда его судьбы, а в момент смерти она отрывается от неба и исчезает

Согласно этому поверью, существуют люди, рожденные под счастливой и несчастливой звездой, то есть люди со счастливой и несчастливой судьбой. Ниже предлагаем истории знаменитостей, "рожденных под несчастливой звездой", от которых удача отвернулась именно в то время, когда она им была больше всего нужна.

Древнеримский летописец Плиний-старший настолько увлекся наблюдением за лавой, извергнутой вулканом Везувий, что движимый любопытством упрямо двинулся к центру вулкана, чтобы лучше понять его природу. В конечном итоге он был поглощен лавой.

© photo: Sputnik / Юрий Простяков Первая страница "Естественной истории" Плиния старшего

Легендарный царь Афин Тесей погиб на острове Скирос в результате несчастного случая. После обеда он вышел прогуляться по территории поместья, поскользнулся и упал в обрыв.

Царь Эпира Пирр погиб в захваченном им Полопонесе, став жертвой случайности. В одном из городов какая-то старуха сбросила с крыши тяжелую балку. Так глупо прервалась жизнь человека, который за свою непродолжительную жизнь стал победителем множества сражений.

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Когда римляне взяли Сиракузу, Архимед сидел под открытым небом и выводил на песке формулы. К вражескому солдату, который к нему подошел, он, не прекращая свое занятие, обратился со следующими словами: "Не заходи в мой круг". На что римлянин одним взмахом меча лишил жизни великого греческого ученого.

Древнегреческий драматург Эсхил стал жертвой черепахи. Однажды, закопавшись в песок, он загорал под солнцем и не обратил внимание на парящую в небе хищную птицу. Лысую голову драматурга орел принял за камень и сбросил на нее черепаху (к этому трюку орлы прибегают для того, чтобы разбить панцирь добычи и беспрепятственно ею полакомиться). Эсхил умер на месте.

© AP Photo / Petros Giannakouris Луна над Парфеноном на древнем холме Акрополя в Афинах, Греция

Джеймс Второй занял шотландский трон в 1437 году в семилетнем возрасте и правил страной почти 23 года. Молодой монарх увлекался охотой, спортивными состязаниями, войнами и инновационным боевым оружием. В 1460 году он вместе со своим войском отправился брать последнюю занятую англичанами шотландскую крепость. Во время окружения монарх увидел приближавшуюся к лагерю жену и, в знак приветствия супруги, приказал выстрелить из недавно приобретенной новой пушки. Однако ядро взорвалось, разорвав в клочья находившегося поблизости Джеймса.

Римский император Тиберий плохо себя почувствовал и вскоре потерял сознание. Его уже объявили умершим и поздравили Калигулу с престолом, когда Тиберий неожиданно ожил. Однако гвардейский префект Макрон не растерялся и задушил Тиберия подушкой.

Инаугурация Уильяма Гаррисона состоялась в 1841 году в очень холодный, морозный январский день. Он простудился и заболел пневмонией. К сожалению, врачи ничем не сумели помочь президенту, и он через месяц скончался.

Во время Великой французской революции общественным обвинителем трибунала был Антуан Фукье-Тенвиль, отправивший на гильотину сотни людей. В 1795 году его самого арестовали и присудили казнь через гильотину. По иронии судьбы, на бланке с приказом о его казни, красовалась его подпись. Как оказалось, он заготовил большое количество подписанных бланков, которые его преемнику стало жаль выбрасывать. И получилось, что Фукье-Тревиль сам издал приказ о собственной казни.

© photo: Sputnik / Олег Кнорринг Гильотина

Философ и писатель Фрэнсис Бекон хотел исследовать, как холод действует на труп. С этой целью он зарезал курицу и закопал ее в снегу. Спустя несколько дней захотел посмотреть на тушку, долго искал ее в снегу, но так и не нашел. Зато простудился и скончался от воспаления легких.

В Европе XIII века уже был известен состав пороха. Однако идея использовать силу, выделившуюся в результате взрыва, первому пришла немецкому монаху, алхимику Бертольду Шварцу.

Он изготовил венецианцам нескольких мортир (предок пушки). Но из страха, чтобы изобретатель не создал такие же орудия врагу, в 1388 году по приказу императора Германии Вацлава IV, Бертольда Шварца посадили на бочку с порохом и взорвали.

Великий персидский правитель Ксеркс (465 г. до н. э.) умер от безудержного смеха.

Странный и одержимый известный итальянский математик Джеродамо Кардано стал жертвой собственной глупости. Он покончил жизнь самоубийством ради того, чтобы оправдать созданный им же гороскоп.

Доктор Улис Шейс прославился тем, что написал множество книг о правильном и здоровом питании. Он не скупился на красноречие и чернила для того, чтобы убедить своих читателей в полезности здорового питания. Однако, по иронии судьбы, доктор Улис скончался от голода.

Император Германии Фридрих Барбаросса утонул во время крестового похода. Переходя маленькую реку, он упал в воду, и из-за тяжелых доспехов его не сумели вовремя вытащить на сушу…