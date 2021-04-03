Как Дюма изменил настоящие истории своих героев

Вряд ли найдется человек, который не читал какой-нибудь исторический роман Александра Дюма. Однако известно также и то, что романы Дюма мы называем историческими лишь условно. Дело в том, что он довольно небрежно обращался с источниками и менял их по своему усмотрению

"История для меня – гвоздь, на который я вешаю разную одежду", – говорил великий писатель. В качестве примера можно привести роман "Граф Монте-Кристо", об истории прототипа главного героя которого Дюма узнал через газеты 1838 года.

Настоящий граф Монте-Кристо (Франсуа Пико) был не марсельским матросом, а парижским сапожником. Он, как и Эдмон Дантес, оказался в тюрьме из-за доноса друга, поскольку он и портной Матье Люпен любили одну женщину – Маргариту Вигору. Женщина остановила свой выбор на Франсуа Пико, из-за чего Люпен донес на друга, якобы тот был английским шпионом.

Пико 7 лет провел в парижской тюрьме, где познакомился с итальянским прелатом, который перед смертью рассказал ему о сокровищах и месте, где они спрятаны. Выйдя из тюрьмы, Франсуа Пико нашел перепрятанный близ Бордо клад и вернулся в Париж богатым. Именно тогда он узнал о вероломном поступке Люпена. Прототип графа Монте-Кристо убил доносчика и двух его сообщников. Но следователь, который на 7 лет посадил Пико в тюрьму, позднее сам расправился с сапожником. Так что остров Монте-Кристо и замок Иф почти ничего общего не имели с жизнью Франсуа Пико.

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То же самое можно сказать и о героях "Трех мушкетеров". Прототипом д'Артаньяна был Шарль де Баци-Кастельморо, который родился в 1613 году в селе Артаньян. Его родители были из знатного рода, но настолько обнищали, что их родовое поместье, село Артаньян, стало собственностью другого человека.

Нищий Шарль де Бац отправился в Париж на отцовской кляче и с несколькими экю в кармане. Два его брата служили в отряде мушкетеров, и в эту элитарную гвардию он хотел попасть с их помощью. В городе Сен-Дени ему действительно пришлось сражаться, но граф Рошфор тут был не причем – просто горделивому гасконцу не понравился взгляд какого-то дворянина, и он вызвал его на дуэль. Однако поединок не состоялся, поскольку кардинал Ришелье запретил проводить дуэли. Поэтому к задире Шарлю де Бацу дворянин обратился со словами: "Я не сражаюсь с петушками, но отлупить могу". Он просто переломал его шпагу, после чего Баца на два месяца заперли в тюрьме.

Гасконец все потерял – и лошадь, и деньги, и шпагу, и рекомендательное письмо на имя де Тревиля. Ему пришлось пешком отправиться в Париж, но без письма он к де Тревилю попасть не смог.

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В Париже он узнал, что один из братьев пал на поле боя в Брабанте, а второй воевал в далекой Италии. Отчаявшийся гасконец, чтобы заглушить горе, спустился в винный погреб на улице Фосуэар, где познакомился с гасконцем же Исааком Портосом, тоже мечтавшим стать мушкетером. Именно последний познакомил прототипа д'Артаньяна со своим друзьями-мушкетерами: Анри де Армицем, а также с Арманом де Силем де Атосом де Отвиелем.

Атос был потомком зажиточного буржуа, который купил дворянство. А об Арамисе известно лишь то, что его отец служил квартирмейстером отряда мушкетеров и сам привел сына на королевскую службу. Арамис и Атос были родственниками де Тревиля, и они проложили молодому гасконцу дорогу к капитану мушкетеров.

Что касается истории с бриллиантами Анны Австрийской, то она настоящая. Однако мушкетеры никакого отношения к ней не имели. Когда этот случай произошел, гасконцу Шарлю де Бицу было 11 лет, и он, разумеется, никак не мог помочь королеве. Д'Артаньян отправился в Англию вместе с "Арамисом", по заданию кардинала Мазарини, гораздо позже, да и то всего на несколько дней. Мазарини хотел, чтобы Оливер Кромвель помог Франции в сражениях с испанцами и поручил Д'Артаньяну завербовать правителя Англии. Однако гасконцу это не удалось.

Однажды, в 1644 году, семилетний король Людовик увидел гвардейца полка де Сезара, стоявшего на посту, и сказал ему: "Вы мне нравитесь, мушкетер!" Эти слова короля услышал Мазарини, и Шарль де Бац был зачислен в мушкетеры. А в 1654 году в сражении с испанцами у крепости Арас гасконец так отличился, что маршал Тюрен еще на поле боя передал ему звание капитана, а его неразлучного друга Исаака Порто (Портоса) назначил командиром роты.

Спустя еще несколько лет де Бац, по заданию короля, арестовал министра финансов Николя Фуке, и за эту услугу ему было присвоено звание лейтенанта мушкетеров (то есть, командира королевской гвардии). Шарль де Бац женился на богатой вдове, которая родила ему двоих детей. Одного из них крестил сам король Луи XIV.

Король был к гасконцу очень расположен, поэтому решил подобрать ему службу спокойнее и доходнее, и предложил быть комендантом Пиниерольской крепости. Но Бац отказался.

"Король, моя жизнь принадлежит вам, а сердце – женщинам. У меня осталась одна честь, и я ее никому не уступлю. Поэтому прошу вас не приказывать мне делать то, что ударит по моей чести. Предпочитаю быть рядовым солдатом, нежели первым тюремщиком". Восторженный этими словами король пожаловал де Бацу маршальский жезл.

Прототип д'Артаньяна – Шарль де Бац погиб под Майстрихом в 1673 году в войне с Голландией. В то время троих его друзей уже не было в живых. Известно, что Исаака Порто (Портоса), который за четыре месяца до смерти, при помощи Баца получил плащ лейтенанта мушкетеров, нашли мертвым в собственном доме. Затем убили Анри де Арамица (Арамиса), но причина убийства так и осталась неизвестна. Самым первым скончался Арман де Силем де Атос де Отвиель, которому у Пеоклерского рынка незнакомцы перерезали горло и бросили.

Такой была реальная жизнь героев Дюма – гораздо более жестокая и кровавая, нежели описывал автор романа.