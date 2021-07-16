Что привело польского инженера в Тифлис, или Дорога жизни, которую проложил Статковский

Кто был Статковский и почему его деятельность крепко вписана в историю Грузии? О невероятно интересном человеке и его следе в грузинской столице рассказывает автор проекта "Прогулки по Тифлису" Екатерина Микаридзе

Кто ездил по Военно-Грузинской дороге на автобусе лет сорок тому назад, тот знает – это тот еще экстрим. Мы на нем раз в год ездили на отдых в Кисловодск.

По 12 часов тряслись в дороге. Не сказать, чтобы дорога была невыносимой. Автобусы были может и не первой молодости, но внутри вполне комфортные, рассчитанные на дальние путешествия. Такие, знаете, напоминающие сгорбленного от непосильной ноши старика. ЛАЗами их называли взрослые.

А экстремальным был проезд в том месте, где начинался Крестовый перевал, место опасное и немного тревожное. Дорога на некоторых участках сужалась до невозможности.

Сидя у окна, мне обычно доставалось именно это место, я с замиранием сердца наблюдала, как медленно автобус ползет по краю обрыва. Как отскакивают мелкие камушки из-под колес и летят прямо в обрыв. До сих пор не могу понять, как набитому под завязку людьми "жуку" удавалось успешно преодолевать такой путь.

Странный фасад

Тогда я, конечно, и предположить не могла, что буду когда-либо писать о человеке, по проекту которого строилась Военно-Грузинская дорога в XIX веке. В Сололаки дом, в котором жил этот человек, не всякому краеведу знаком.

© Sputnik / Ekaterina Mikaridze Фасад дома Болеслава Статковского

Интересный дом, с гипсовыми украшениями шестеренок и прочих деталей технического прогресса на фасаде. А все потому, что владелец был не просто инженером, разработавшим проект Военно-Грузинской дороги, но и начальником Кавказского округа путей сообщения, председателем Кавказского отдела Императорского Русского технического общества, учредителем Кавказского альпийского клуба при обществе любителей естествознания и членом распорядительного комитета кавказского отделения императорского русского географического общества.

© Sputnik / Ekaterina Mikaridze А тут надобно обратить внимание на детали лепнины

У дома необычный фасад. Половина исторического дома с лепниной и в цвете, а другая – голая, как череп плешивого человека. То есть ее отштукатурили и решили не заморачиваться с восстановлением прежнего вида. Негоже тратить финансовые и физические ресурсы на эстетические преференции, и так сойдет. По итогам вышла какая-то нелепица. Местная жительница объяснила чуть позже, как обстоит дело с этими фасадными украшениями.

© Sputnik / Ekaterina Mikaridze Вдохнуть бы в дом реставрационной жизни

Мы с молодой женщиной пересеклись в парадной. Она спешила куда-то, сбегая по лестницам, а я их щелкала на фотоаппарат в это время. Справедливости ради нужно сказать, и ограждения с чугунной ковкой, да и сам лестничной изгиб со стеклянным потолком – сами по себе произведение искусства. В таких случаях стараешься все зафиксировать детально, ничего не упустить из виду. Рассказать о мастерстве ремесленников, подчеркнуть художественный вкус и передать настроение.

© Sputnik / Ekaterina Mikaridze Можно подняться до самого верха, бросить взгляд вниз и увидеть там прошлое

Мы с женщиной посмотрели в упор друг на друга, улыбнулись и поняли, что нам есть о чем поговорить. Так бывает.

– Я 25 лет живу в этом доме. Спрашивайте меня обо всем, что вас интересует.

Обо всем не получилось, жительница спешила, а вот о главном в двух словах все же рассказала. Дело в том, что дом, который был построен в 1880 году, давно нуждался в реставрации. И вроде бы у районных властей и руки дошли до этого процесса.

– Самое главное – нам укрепили фундамент, – рассказывает моя собеседница. – Ну а фасад, да, отштукатурили, и началась пандемия. И работы свернули. Сказали потом, что продолжим в 2021-м, но слабо в это верится, знаете ли. Но все детали декора сохранены, находятся, как я знаю, в районном правлении (гамгеоба). Никто не отвечает нам определенно на вопрос, когда дому вернут прежний облик.

Потом жительница поинтересовалась, неизвестно ли мне, кем был построен дом и кому он принадлежал в далеком XIX столетии. Я с готовностью поделилась информацией, которой обладала, и показала пару статей о владельце этого трехэтажного дома. Женщина достала телефон, заглянула в мой и, сверяясь со статьей, записала фамилию первого собственника трехэтажного дома – Болеслав Статковский.

От Полесья до Тифлиса

Болеслав Игнатьевич Косцеша-Статковский родился в Пинске в 1825 году, в семье польских шляхтичей. Рос он мальчиком пытливого ума. И по окончании гимназии юноша отправился продолжить образование в столицу Российской империи, в Санкт Петербург.

Болеслав с детства испытывал тягу к точным наукам, поэтому и поступил в Институт корпуса инженеров путей сообщения. Чертежи, расчеты, измерения – в этом проходили его студенческие годы. Ну а по окончании института Болеслава посылают на службу на Кавказ.

Чем заканчивалась такая командировка для приезжавших на эту благословенную землю, знает почти каждый житель Грузии и не только. Пожив и поработав некоторое время, человек влюблялся в Грузию окончательно и бесповоротно. И связывал свою жизнь с этой страной уже навсегда. Так вышло и в этот раз. На Кавказ Статковский отправился в 1847 году, период активного развития Грузии и региона в целом.

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Молодой, образованный Болислав быстро завоевывает авторитет. И ему, представившему проект, поручают строить Военно-Грузинскую дорогу. Однако для осуществления проекта такого масштаба требуются дополнительные знания. Ведь в России до этого не строили дорог в условиях высокогорья.

Поэтому молодой специалист отправляется в Европу. Отучившись, через три года возвращается в Тифлис и принимается за воплощение проекта усовершенствования Военно-Грузинской дороги. Проект, между прочим, снискал одобрение комиссии при генерал-губернаторе. Ну а руководит грандиозным строительством один из выдающихся общественных деятелей и поэт – Григол Орбелиани. Торжественное открытие дороги состоялось 30 августа 1861 года.

Григол Орбелиани перерезал ленту, и под звуки военного оркестра по Млетскому спуску прошел кавалерийский эскадрон, а затем – гражданский транспорт. В Земомлетском подъеме в так называемою "Белую скалу" была врезана медная плита, надпись на которой гласила, что шоссе сооружалось по проекту подполковнка Болеслава Статковского.

Туризм в дореволюционном Кавказе

Завершив это большое дело, Болеслав Игнатьевич продолжает заниматься научной деятельностью. Изучает природу и климат любимого Кавказа, пишет книги на тему предупреждения схождения потоков и лавин. В результате его исследований в 1878 году выходит книга "Задачи климатологии Кавказа".

© Sputnik / Ekaterina Mikaridze Устал, затосковал, приуныл - зайди в тбилисский двор!

Он принимал участие и в строительстве Закавказской железной дороги. Болеслав Игнатьевич имел свой оригинальный взгляд на вопрос пересечения железной дорогой Главного Кавказского хребта. Есть еще одна интересная страница в его биографии. Статковский предлагает создать Альпийское общество, которое бы занималось просветительской задачей, работало над созданием метеостанций для прогнозирования и предупреждения различных природных аномалий.

Альпийский клуб, так его назвали, был создан в 1878 году тифлисской интеллигенцией. Клуб был основан при Кавказском обществе естествознания. И просуществовал каких-нибудь шесть лет, четыре из которых располагался на первом этаже дома Статковского.

© Sputnik / Ekaterina Mikaridze Любой лестничный пролет в тбилисской парадной - произведение искусства

Количество участников, состоящих в нем за то время, не превышало 40 человек. Интерес к клубу стал быстро угасать. Ну, во-первых, клуб был малочислен. Во-вторых, организаторы изначально ставили перед собой труднодостижимые цели. Для организации туристических экспедиций нужны были средства, которые руководство не умело достать. Помимо прочего члены клуба не понимали целей этого интересного объединения.

© Sputnik / Ekaterina Mikaridze Тбилисские балконы и виноградная лоза - взаимодополняющие субстанции

Ну и последнее, Кавказ оставался для них по-прежнему зоной, внушающей тревогу. Достаточно почитать, как отзывались в русской прессе тех лет о Военно-Грузинской дороге:

"Кавказ не имеет веселого, мирного вида европейских Альп: в нем все угрюмо! Вдобавок, Кавказ отличается еще недоступностью своих высоких перевалов, своею непроходимостью. Дороги, ведущие через него, представляют собою лишь невозможные тропинки, и рассказы лиц, проходивших по таким тропинкам, полны поразительными, иногда даже страшными подробностями. Путнику приходится ступать с величайшей осторожностью, ведя лошадь на поводу, по узенькой, скользкой дорожке.

С одной стороны у него отвесная горная стена, с другой – обрыв, в глубине которого слышен рев потока. Если застигнет на пути густой туман с дождем и снегом, что часто случается и летом в горах, то необходимо остановиться и стоять неподвижно, хотя зубы стучат от холода. Были примеры, что люди, непривычные к горным переходам и впечатлительные, не выносили ужасов подобных тропинок, их нервная система изнемогала под влиянием испытанных потрясений, и они сходили с ума" (Военно-Грузинская дорога, 1887).

И это после того, как дорога была усовершенствована! Информационный вакуум и отсутствие средств и видения целей привели к распаду клуба. Между тем, в клубе собирались заниматься помимо научной деятельности и туризмом. Так или иначе, но попытка дать жизнь горному туризму не имела успеха.

Но, несмотря на то, что век клуба был столь недолог, именно с него взяли начало последующие организации любителей путешествий. Тифлисский клуб альпинистов дал жизнь всем остальным объединениям любителей путешествий, возникших в конце XIX столетия.

Ведь именно в Тифлисе было положено начало развитию российского горного туризма. Тифлисский альпийский клуб был первым российским объединением любителей гор. И был в каком-то смысле впереди планеты всей.

Располагался этот клуб на первом этаже собственного дома Статковского. Там, где теперь живут люди. И вряд ли кто-либо из них подозревает, что за организация жила в этой квартире всего пару веков назад.

© Sputnik / Ekaterina Mikaridze Вот он - тбилисский колорит

У дома Статковского довольно оригинальная планировка и очень колоритный тбилисский двор. Фасад дома инженера решен в европейском стиле, а вот двор, как и было принято, сохранял национальные традиции. Скученные, резные балконы. Виноградная лоза, обвивающая эти уютные скворечники. И голоса, доносящиеся из открытых на балкон дверей. И тут запахло свежесваренным кофе. И я подумала о том, что запах – это невидимые провода, по которым настоящее сообщается с прошлым.