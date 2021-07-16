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Помните о тбилисских правилах развешивания белья?

Что привело польского инженера в Тифлис, или Дорога жизни, которую проложил Статковский

© Sputnik / Ekaterina Mikaridze
Колумнисты
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Темы:
Прогулки по Тифлису (174)
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https://sputnik-georgia.ru/columnists/20210716/252329397/Chto-privelo-polskogo-inzhenera-v-Tiflis-ili-Doroga-zhizni-kotoruyu-prolozhil-Statkovskiy.html

Кто был Статковский и почему его деятельность крепко вписана в историю Грузии? О невероятно интересном человеке и его следе в грузинской столице рассказывает автор проекта "Прогулки по Тифлису" Екатерина Микаридзе

Кто ездил по Военно-Грузинской дороге на автобусе лет сорок тому назад, тот знает – это тот еще экстрим. Мы на нем раз в год ездили на отдых в Кисловодск.

Дверь можно рассматривать по детально
© Sputnik / Ekaterina Mikaridze
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По 12 часов тряслись в дороге. Не сказать, чтобы дорога была невыносимой. Автобусы были может и не первой молодости, но внутри вполне комфортные, рассчитанные на дальние путешествия. Такие, знаете, напоминающие сгорбленного от непосильной ноши старика. ЛАЗами их называли взрослые.

А экстремальным был проезд в том месте, где начинался Крестовый перевал, место опасное и немного тревожное. Дорога на некоторых участках сужалась до невозможности.

Сидя у окна, мне обычно доставалось именно это место, я с замиранием сердца наблюдала, как медленно автобус ползет по краю обрыва. Как отскакивают мелкие камушки из-под колес и летят прямо в обрыв. До сих пор не могу понять, как набитому под завязку людьми "жуку" удавалось успешно преодолевать такой путь.

Странный фасад

Тогда я, конечно, и предположить не могла, что буду когда-либо писать о человеке, по проекту которого строилась Военно-Грузинская дорога в XIX веке. В Сололаки дом, в котором жил этот человек, не всякому краеведу знаком.

Фасад дома Болеслава Статковского
© Sputnik / Ekaterina Mikaridze
Фасад дома Болеслава Статковского

Интересный дом, с гипсовыми украшениями шестеренок и прочих деталей технического прогресса на фасаде. А все потому, что владелец был не просто инженером, разработавшим проект Военно-Грузинской дороги, но и начальником Кавказского округа путей сообщения, председателем Кавказского отдела Императорского Русского технического общества, учредителем Кавказского альпийского клуба при обществе любителей естествознания и членом распорядительного комитета кавказского отделения императорского русского географического общества.

А тут надобно обратить внимание на детали лепнины
© Sputnik / Ekaterina Mikaridze
А тут надобно обратить внимание на детали лепнины

У дома необычный фасад. Половина исторического дома с лепниной и в цвете, а другая – голая, как череп плешивого человека. То есть ее отштукатурили и решили не заморачиваться с восстановлением прежнего вида. Негоже тратить финансовые и физические ресурсы на эстетические преференции, и так сойдет. По итогам вышла какая-то нелепица. Местная жительница объяснила чуть позже, как обстоит дело с этими фасадными украшениями.

Вдохнуть бы в дом реставрационной жизни
© Sputnik / Ekaterina Mikaridze
Вдохнуть бы в дом реставрационной жизни

Мы с молодой женщиной пересеклись в парадной. Она спешила куда-то, сбегая по лестницам, а я их щелкала на фотоаппарат в это время. Справедливости ради нужно сказать, и ограждения с чугунной ковкой, да и сам лестничной изгиб со стеклянным потолком – сами по себе произведение искусства. В таких случаях стараешься все зафиксировать детально, ничего не упустить из виду. Рассказать о мастерстве ремесленников, подчеркнуть художественный вкус и передать настроение.

Можно подняться до самого верха, бросить взгляд вниз и увидеть там прошлое
© Sputnik / Ekaterina Mikaridze
Можно подняться до самого верха, бросить взгляд вниз и увидеть там прошлое

Мы с женщиной посмотрели в упор друг на друга, улыбнулись и поняли, что нам есть о чем поговорить. Так бывает.

– Я 25 лет живу в этом доме. Спрашивайте меня обо всем, что вас интересует.

Обо всем не получилось, жительница спешила, а вот о главном в двух словах все же рассказала. Дело в том, что дом, который был построен в 1880 году, давно нуждался в реставрации. И вроде бы у районных властей и руки дошли до этого процесса.

Коллектив Ольгинского повивального института
© Sputnik / Ekaterina Mikaridze
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– Самое главное – нам укрепили фундамент, – рассказывает моя собеседница. – Ну а фасад, да, отштукатурили, и началась пандемия. И работы свернули. Сказали потом, что продолжим в 2021-м, но слабо в это верится, знаете ли. Но все детали декора сохранены, находятся, как я знаю, в районном правлении (гамгеоба). Никто не отвечает нам определенно на вопрос, когда дому вернут прежний облик.

Потом жительница поинтересовалась, неизвестно ли мне, кем был построен дом и кому он принадлежал в далеком XIX столетии. Я с готовностью поделилась информацией, которой обладала, и показала пару статей о владельце этого трехэтажного дома. Женщина достала телефон, заглянула в мой и, сверяясь со статьей, записала фамилию первого собственника трехэтажного дома – Болеслав Статковский.

От Полесья до Тифлиса

Болеслав Игнатьевич Косцеша-Статковский родился в Пинске в 1825 году, в семье польских шляхтичей. Рос он мальчиком пытливого ума. И по окончании гимназии юноша отправился продолжить образование в столицу Российской империи, в Санкт Петербург.

Отцветет еще этот букет пару лет, и будет навсегда утерян, если реставраторы не доберутся вовремя
© Sputnik / Ekaterina Mikaridze
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Болеслав с детства испытывал тягу к точным наукам, поэтому и поступил в Институт корпуса инженеров путей сообщения. Чертежи, расчеты, измерения – в этом проходили его студенческие годы. Ну а по окончании института Болеслава посылают на службу на Кавказ.

Чем заканчивалась такая командировка для приезжавших на эту благословенную землю, знает почти каждый житель Грузии и не только. Пожив и поработав некоторое время, человек влюблялся в Грузию окончательно и бесповоротно. И связывал свою жизнь с этой страной уже навсегда. Так вышло и в этот раз. На Кавказ Статковский отправился в 1847 году, период активного развития Грузии и региона в целом. 

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Молодой, образованный Болислав быстро завоевывает авторитет. И ему, представившему проект, поручают строить Военно-Грузинскую дорогу. Однако для осуществления проекта такого масштаба требуются дополнительные знания. Ведь в России до этого не строили дорог в условиях высокогорья.

На третьем этаже остался лишь фрагмент оригинального потолка
© Sputnik / Ekaterina Mikaridze
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Поэтому молодой специалист отправляется в Европу. Отучившись, через три года возвращается в Тифлис и принимается за воплощение проекта усовершенствования Военно-Грузинской дороги. Проект, между прочим, снискал одобрение комиссии при генерал-губернаторе. Ну а руководит грандиозным строительством один из выдающихся общественных деятелей и поэт – Григол Орбелиани. Торжественное открытие дороги состоялось 30 августа 1861 года.

Григол Орбелиани перерезал ленту, и под звуки военного оркестра по Млетскому спуску прошел кавалерийский эскадрон, а затем – гражданский транспорт. В Земомлетском подъеме в так называемою "Белую скалу" была врезана медная плита, надпись на которой гласила, что шоссе сооружалось по проекту подполковнка Болеслава Статковского.

Туризм в дореволюционном Кавказе

Завершив это большое дело, Болеслав Игнатьевич продолжает заниматься научной деятельностью. Изучает природу и климат любимого Кавказа, пишет книги на тему предупреждения схождения потоков и лавин. В результате его исследований в 1878 году выходит книга "Задачи климатологии Кавказа".

Устал, затосковал, приуныл - зайди в тбилисский двор!
© Sputnik / Ekaterina Mikaridze
Устал, затосковал, приуныл - зайди в тбилисский двор!

Он принимал участие и в строительстве Закавказской железной дороги. Болеслав Игнатьевич имел свой оригинальный взгляд на вопрос пересечения железной дорогой Главного Кавказского хребта. Есть еще одна интересная страница в его биографии. Статковский предлагает создать Альпийское общество, которое бы занималось просветительской задачей, работало над созданием метеостанций для прогнозирования и предупреждения различных природных аномалий.

Альпийский клуб, так его назвали, был создан в 1878 году тифлисской интеллигенцией. Клуб был основан при Кавказском обществе естествознания. И просуществовал каких-нибудь шесть лет, четыре из которых располагался на первом этаже дома Статковского.

Любой лестничный пролет в тбилисской парадной - произведение искусства
© Sputnik / Ekaterina Mikaridze
Любой лестничный пролет в тбилисской парадной - произведение искусства

Количество участников, состоящих в нем за то время, не превышало 40 человек. Интерес к клубу стал быстро угасать. Ну, во-первых, клуб был малочислен. Во-вторых, организаторы изначально ставили перед собой труднодостижимые цели. Для организации туристических экспедиций нужны были средства, которые руководство не умело достать. Помимо прочего члены клуба не понимали целей этого интересного объединения.

Тбилисские балконы и виноградная лоза - взаимодополняющие субстанции
© Sputnik / Ekaterina Mikaridze
Тбилисские балконы и виноградная лоза - взаимодополняющие субстанции

Ну и последнее, Кавказ оставался для них по-прежнему зоной, внушающей тревогу. Достаточно почитать, как отзывались в русской прессе тех лет о Военно-Грузинской дороге:

"Кавказ не имеет веселого, мирного вида европейских Альп: в нем все угрюмо! Вдобавок, Кавказ отличается еще недоступностью своих высоких перевалов, своею непроходимостью. Дороги, ведущие через него, представляют собою лишь невозможные тропинки, и рассказы лиц, проходивших по таким тропинкам, полны поразительными, иногда даже страшными подробностями. Путнику приходится ступать с величайшей осторожностью, ведя лошадь на поводу, по узенькой, скользкой дорожке.

Зал реального училища
© Sputnik / Ekaterina Mikaridze
Тбилисские охотницы за приключениями, или Как найти дорогу к себе

С одной стороны у него отвесная горная стена, с другой – обрыв, в глубине которого слышен рев потока. Если застигнет на пути густой туман с дождем и снегом, что часто случается и летом в горах, то необходимо остановиться и стоять неподвижно, хотя зубы стучат от холода. Были примеры, что люди, непривычные к горным переходам и впечатлительные, не выносили ужасов подобных тропинок, их нервная система изнемогала под влиянием испытанных потрясений, и они сходили с ума" (Военно-Грузинская дорога, 1887).

И это после того, как дорога была усовершенствована! Информационный вакуум и отсутствие средств и видения целей привели к распаду клуба. Между тем, в клубе собирались заниматься помимо научной деятельности и туризмом. Так или иначе, но попытка дать жизнь горному туризму не имела успеха.

Но, несмотря на то, что век клуба был столь недолог, именно с него взяли начало последующие организации любителей путешествий. Тифлисский клуб альпинистов дал жизнь всем остальным объединениям любителей путешествий, возникших в конце XIX столетия.

Ведь именно в Тифлисе было положено начало развитию российского горного туризма. Тифлисский альпийский клуб был первым российским объединением любителей гор. И был в каком-то смысле впереди планеты всей.

Располагался этот клуб на первом этаже собственного дома Статковского. Там, где теперь живут люди. И вряд ли кто-либо из них подозревает, что за организация жила в этой квартире всего пару веков назад.

Вот он - тбилисский колорит
© Sputnik / Ekaterina Mikaridze
Вот он - тбилисский колорит

У дома Статковского довольно оригинальная планировка и очень колоритный тбилисский двор. Фасад дома инженера решен в европейском стиле, а вот двор, как и было принято, сохранял национальные традиции. Скученные, резные балконы. Виноградная лоза, обвивающая эти уютные скворечники. И голоса, доносящиеся из открытых на балкон дверей. И тут запахло свежесваренным кофе. И я подумала о том, что запах – это невидимые провода, по которым настоящее сообщается с прошлым.

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