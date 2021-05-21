О покушении на Александра Милова и других событиях тифлисской жизни

Иногда автора проекта "Прогулки по Тифлису" истории находят сами, и каждый раз это настоящие, интересные и захватываещие открытия

В профессиональной практике нашего брата-журналиста бывает по-разному. Обычно журналист отправляется за историей. Но случается, что история сама находит журналиста. Вот как в этот раз. Позвонил друг и рассказал про одного интересного человека. Интересного, прежде всего, своими корнями и происхождением. Ну а потом мы с этим интересным человеком решили встретиться.

Время собирать камни

Потомок известных тифлисских купцов Миловых – Александр Милов – явился на встречу "вооруженным до зубов". В арсенале у него имелся компьютер, куча материала на тему истории рода и собственные воспоминания. И я подумала, может это такая фамильная черта – обстоятельный подход к деталям. Ведь без него не построить ни дома, ни бизнеса, ни собственной истории.

© Sputnik / Ekaterina Mikaridze Рекламный буклет ТД Миловых на Головинском пр

Уже потом, в разговоре, проступила еще одна особенность характера – тяга к точности фактов, предельно аккуратное обращение с историческими событиями и явлениями, свойственное скорее историкам, нежели архитектору, коим он является.

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В жизни каждого из нас наступает время, когда человек, оглядываясь на пройденный путь, переосмысливает его. Пытается отделить главное от второстепенного, найти ответы на важные для себя вопросы. Так называемое время собирать камни.

© Sputnik / Ekaterina Mikaridze Знаменитый дом Миловых в Сололаки

Несколько лет назад такое время наступило и для Александра, родилось желание вернуться к корням, собрать воедино информацию о семье Миловых и передать ее детям. Передать им тот ценный груз, которого сам был лишен. Дедушка и отец были людьми немногословными, – рассказывает Саша.

© Sputnik / Ekaterina Mikaridze Дом Миловых в районе Мтацминда

– Отца не стало и фактически вместе с ним ушла история. И мне было некому задавать вопросы. Честно говоря, после смерти отца образовалась пустота. Мне казалось, для чего все это… Раньше я думал, какая разница, кто предки, главное – кто есть мы и как мы воспитаем наших детей. Но со временем понимаешь, что без прошлого нет будущего. Только вот приходишь к этому слишком поздно. Когда у тебя остается немного времени, чтобы правильно прожить. Недавно прочитал такую фразу: "Невозможно начать жить сначала, но можно начать жить иначе".

© Sputnik / Ekaterina Mikaridze Инициалы собственника можно найти и на ограждениях балкона

В семье, по рассказу Саши, всегда существовало негласное табу на обсуждение темы собственной истории.

– Мой троюродный брат рассказывал о том, что как-то проснулся ночью и увидел, как бабушка кидает в огонь документы. Это происходило многим позже после репрессий. Но старшее поколение все еще боялось расправы. Я многое понял после того, как начал вникать в историю семьи, читать периодику того времени. Понял, что Миловы были не просто буржуи, нет, они были "врагами" строя, который наступил. Поэтому в семье и молчали, опасаясь расправы, – вспоминает Александр.

Кто такие братья Миловы?

Саша раскрывает свой компьютер и находит папку с "Делом", заведенным на семью. За пять лет, которые он занимается изучением рода Миловых, он успел сколотить приличное родовое "состояние". Чего только нет в этом интересном ларце. И информация из газетных вырезок, и архивные данные, и результаты исследований специалистов, занимающихся изучением истории города. В загашнике Саши еще около двух десятков архивных дел, которые предстоит изучить. Собранного материала хватит на одну книгу.

© Sputnik / Ekaterina Mikaridze Рекламна ТД Миловых на Головинском пр

– Миловы это довольно редкий род, – рассказывает мой соебеседник. – Фамилия Миловых происходит из старинного рода, который берет свое начало, по данным Института Истории, Археологии и Этнографии имени И. А. Джавахишвили, в поселении под названием Эреклес цихе (Крепость Ираклия). На рубеже первой половины XIX века и в последующее время вплоть до прихода большевиков в Грузию, некоторые представители его принимали активное участие в становлении города Тифлис и оставили заметный след в его истории.

© Sputnik / Ekaterina Mikaridze Дверь в парадную дома в Сололаки

Член Городского Общественного Правления, почетный член, входящий в попечительский совет Тифлисского женского училища 1-го разряда, открытого 11 апреля 1865 года, Августейшей Покровительницей и Основательницей которого являлась Ея Императорское Высочество Государыня Великая Княгиня Ольга Федоровна. Глава семьи Назар (Газар) Оганезович (Иванович) Милов имел троих детей: Александра, Аркадия (Аршак) и дочь Екатерину. Как удалось выяснить, дочь рано ушла из жизни, а братья стали одними из наиболее известных граждан этого города.

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Купцы первой гильдии братья Миловы были уважаемыми и состоятельными людьми в городе. Старший брат Александр – член учетно-ссудного комитета по торгово-промышленным кредитам Тифлисского отделения Государственного Банка, мануфактурист и нефтепромышленник, больше принимал участие в семейном бизнесе, который приносил немалые доходы. Он являлся основным владельцем домов, построенных Миловыми в Тифлисе. За ним закрепились "домашние" дела, а за младшим Аркадием – общественная деятельность.

© Sputnik / Ekaterina Mikaridze Дом в Мтацминда немного скромнее

Аркадий (Аршак) Назарович Милов являлся купеческим старостой, советником наместника на Кавказе по коммерческим делам. Одновременно с этим был председателем Тифлисского биржевого комитета, председателем попечительского совета Манташевской торговой школы и депутатом городской думы. В 1907 году ему было присвоено звание почетного гражданина города Тифлиса.

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Помимо финансирования тифлисским купечеством самых разных коммерческих проектов, предприниматели самым активным образом поддерживали государство в ходе Первой мировой войны. Милов содействовал созданию в Тифлисе Центрального Бюро Кавказского отдела военно-промышленного комитета и после его создания делал очень многое для поддержки и помощи государству в ходе войны.

© Sputnik / Ekaterina Mikaridze Вход во двор дома Миловых в Сололаки

Выдержка из материала, предоставленного Сашей: "Во время посещения Государем Императором в 1914 году Тифлиса, Аркадий Назарович Милов, как председатель купечества, принимал участие в его встрече, выступил с речью, после чего лично передал Государю от лица Тифлисского купечества финансовую лепту на нужды войны. На личные средства Тифлисского купечества для раненных воинов был открыт лазарет на 100 кроватей с полным оборудованием и содержанием на все время войны. В городе даже на линии трамвая был выпущен первый санитарный вагон, приспособленный для перевозки раненных". Помимо самого активного участия Миловых в политической и общественной жизни, братья занимались и благотворительностью в помощь нуждающимся.

Покушение на жизнь, экспроприация состояния

Как следует из архивных документов, которые изучил Александр, Миловым принадлежало более 13 домов в Тифлисе до революции: дом на бывшей площади Николаевской, в районе площади Воронцова, Мтацминде, Авлабаре и Абанотубани. Один из самых известных, как любили его называть тифлисцы, "Итальянская вилла" на улице Кикодзе. До того, как его заселили советской политической элитой, в нем проходили приемы, балы, гостем этого дома бывал и царский наместник на Кавказе.

© Sputnik / Ekaterina Mikaridze В масштабах всего города у Миловых было до 13 домов

– У нас в школе была заведующая учебной частью Нина Николаевна Бебуришвили. Грозная и строгая женщина была, – рассказывает Александр. – Мы ее жутко боялись. Мой отец редко приходил в школу, но когда это все же случалось, Нина Николаевна не упускала случая пригласить его к себе в кабинет и, предаваясь воспоминаниям, рассказывать о том, что когда была молоденькой девушкой, в доме Миловых видела царского наместника. Я все это в одно ухо впускал, а из другого выпускал. А Нина Николаевна прямо светлела на глазах, отправляясь в плавание по прошлому.

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"Будучи натурами неординарными и творческими, братья Миловы поддерживали молодых и талантливых поэтов, художников и певцов города, – читаю выдержку из материала Саши. – Периодически в своем магазине они устраивали выставки-продажи картин молодых художников, а в доме Миловых на улице Паскевича проводились творческие вечера, на которые приглашалась элита города.

© Sputnik / Ekaterina Mikaridze Рекламный буклет из газеты, 1907 год

Во время таких вечеров в доме читались стихи и пелись песни, о чем свидетельствовала пресса тех времен. Так, например, в грузиноязычной газете "სახალხო საქმე" ("Народное дело") от 4 декабря 1918 года была опубликована заметка, что 30 ноября текущего года в доме братьев Миловых был проведен вечер памяти, посвященный известному армянскому поэту и ашугу Саят-Нова. На вечер было приглашено избранное общество. В числе приглашенных были также выдающиеся личности в лице армянского поэта Ованеса Туманяна, художника Геворка Башинджагяна, грузинского поэта Иосифа Гришашвили. Стихи Саят-Нова читались на армянском, грузинском, русском и немецком языках".

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Торговая деятельность братьев была связана в основном с мануфактурной деятельностью и продажей текстильной продукции. В те времена это считалось довольно серьезным и прибыльным занятием. Нажитое братьями состояние, авторитет и высокое положение в обществе часто становились предметом зависти. А сами Миловы и их предприятия подвергались нападениям преступников.

© Sputnik / Ekaterina Mikaridze Инициалы владельца обознаены на фасаде дома

"Покушение на купца Александра Милова было совершенно близ авлабарского моста, – читаем заметку о происшествии в газете "Кавказ". – Злоумышленниками было произведено четыре выстрела из браунинга.

Милов был ранен. Немедленно было возбуждено уголовное дело и выдвинуто сразу несколько версий покушения, одной из которых было вымогательство со стороны организации анархистов-коммунистов "Хлеб и воля" после получения от них письма с угрозами в адрес Александра и требованием 60 000 рублей.

В другой раз в мануфактурном складе братьев Миловых в Ватном ряду произошел взрыв. Учитывая вес, который имели Миловы в обществе, легко предположить, что за такими террористическими актами стояли не просто грабители и вымогатели, но и революционеры-террористы.

© Sputnik / Ekaterina Mikaridze Во дворе мтацминдского дома

Ну а потом наступили иные времена. Те самые, про которые принято говорить, кто был никем, тот станет всем. Недвижимость, доходные дома и магазины, некогда принадлежавшие большой семье, были конфискованы и национализированы. Членам семьи выделили по крохотной комнате для жилья, заселив остальное новыми жильцами. Кто-то из многочисленного семейства остался жить в Тифлисе, другие эмигрировали за пределы Грузии.

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На сегодняшний день немногочисленные потомки рода рассеяны по всему миру. Аркадий Назарович Милов, эмигрировавший после революции с дочерью во Францию, с тоской писал оставшимся родственникам в Тбилиси, что готов отдать все свое состояние за кусок грузинского хлеба с грузинским сыром и зеленью…

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