Грузинское отклонение от курса Мишеля – чем недоволен Запад 

В разгар жаркого лета Черноморское побережье Грузии стало региональным политическим центром – в приморском Батуми президент Евросовета Шарль Мишель провел переговоры с президентами сразу трех стран – Грузии, Украины и Молдовы.

Для Тбилиси этот визит вышел за рамки традиционного обмена высокими фразами о стремлении к евроинтеграции.

А президент Евросовета на несколько часов отложил начало международной конференции, чтобы разобраться в том, что же происходит в Грузии.

Этот визит Шарля Мишеля - третий в этом году и происходит ровно спустя три месяца после того, как правящая партия и почти вся оппозиция подписали предложенный им лично текст соглашения по выводу Грузии из политического кризиса. В выполнении этого соглашения уже есть определенный прогресс, но есть и то, что вызвало в адрес Тбилиси шквал критики из Брюсселя и Вашингтона.

Факт, что приезд Мишеля в летнюю столицу Грузии происходит на фоне явно ощутимого охлаждения в отношениях между Тбилиси и Западом.

Но "Грузинская мечта" не собирается сдаваться просто так – недавно правительство намеками “перешло на личности”, упоминая в негативном контексте “неких чиновников”, по вине которых партнеры получают “не ту информацию”.

В США и в Европе тоже намекают - на санкции. А пресс-службе премьера пришлось опровергать сообщения об отмене визита премьера Ираклия Гарибашвили на фоне последних событий в Тбилиси. По заявлению пресс-службы, визит, собственно говоря, и не планировался.

В Вашингтоне и Брюсселе выражают недовольство тем, что правящая партия, во-первых, не выполняет соглашение Мишеля. Также раздражение Запада вызвала позиция Гарибашвили, открыто поддержавшего ультраконсервативные силы. На все упреки "Грузинская мечта" ответила скандалом, в который включились сразу несколько американских послов – и действующий, и бывшие.

Американский посол – между монастырем и санкциями

Нынешнему послу США в Грузии не позавидуешь. Наверное, даже такой опытный дипломат, как Келли Дегнан, за свою почти 30-летнюю карьеру еще не оказывалась в ситуации, когда ее критикуют поочередно то оппозиция, то правящая партия.

До назначения в Грузию Дегнан была политическим советником командующего ВМС США в Европе и Африке, работала с дипломатическими миссиями в Риме, Приштине, Анкаре, Брюсселе и Афганистане. В Тбилиси она прибыла в январе 2020 года, причем два года до ее назначения американское представительство обходилось без посла. Ходят слухи, что основатель "Грузинской мечты" Бидзина Иванишвили блокировал назначение предложенной Вашингтоном кандидатуры, исходя из того, что тот дипломат - тоже женщина, слишком сочувствовала партии его главного оппонента - третьего президента Михаила Саакашвили.

После назначения госпоже Дегнан пришлось активно участвовать в разрешении острых политических кризисов, которые преследуют Грузию последние два года.

До последнего времени оппозиции казалось, что в этом процессе симпатии американского посла неизменно были на стороне правящей партии. Гендиректор оппозиционного телеканала "Мтавари" Ника Гварамия и члены партии "Единое национальное движение" открыто выражали сомнения в непредвзятости Дегнан.

В оппозиции были недовольны тем, что посол категорически не поддерживала объявленный ими бойкот парламентской деятельности. Кроме того, у оппонентов власти явно вызывало недоумение нежелание посла включиться в борьбу за "смену режима". По мнению многих сторонников оппозиции, именно этим и должен заниматься "настоящий" американский посол.

Кроме того, в последнее время Дегнан раздражала грузинских либералов своим слишком явным желанием понравиться традиционалистам – чего стоило только ее посещение в мае монастыря Святой Нино в Бодбе.

Американский дипломат выстояла церковную службу возле могилы православной святой с метровой свечой рядом с митрополитом Яковом – одним из самых непримиримых критиков Запада.

"Американский и грузинский народы разделяют единые ценности, которые включают уважение к верующим и приверженность свободе вероисповедания", - отмечало посольство США в день визита Дегнан в Бодбийский монастырь.

Под размещенными в соцсети фотографиями Дегнан из Бодбе были самые разные комментарии. И благодарность за подчеркнутое уважение к грузинским традициям, и недовольство тем, что американский посол так тесно общается с митрополитом, известным своим агрессивным отношением к защитникам прав сексменьшинств. Были и те, кто призывал посла уточнить, на чьей она стороне: “Хорошо, что у вас есть уважение к верующим. Однако поощряемые вами неправительственные организации и СМИ борются с нашей церковью и ценностями".

Уточнять послу Дегнан пришлось довольно скоро – последние события в Грузии, когда 5 июля в центре города ультраправые группировки избили журналистов, которых не смогла защитить полиция, стали для Запада вызывающим обстоятельством, на которое нельзя было не ответить. И монастырской свечкой тут было уже не обойтись.

В заявлениях занпада прозвучало слово "санкции" - на брифинге Госдепартамента. На него пригласили аккредитованого в Вашингтоне корреспондента оппозиционного грузинского телеканала, который рассказал всему миру о том, что журналисты в Грузии требуют отставки премьера Гарибашвили.

Выслушивая обличительную речь грузинского журналиста, пресс-спикер Госдепа сочувственно кивал. И, отвечая на вопрос, напомнил, что персональные санкции назначают почти без предупреждений.

"Что касается премьер-министра и его будущего, конечно, это решение должен принять грузинский народ. У нас есть различные инструменты, чтобы привлечь к ответу тех, кто несет ответственность за нарушения прав человека по всему миру. Санкции — один из таких инструментов. Как вы знаете, мы не говорим о санкциях заранее, пока не введем их, но очень внимательно следим за ситуацией в Грузии", - сказал Прайс.

На том же брифинге были произнесены и другие слова, которые явно входили в противоречие с позицией Гарибашвили. Во время кризиса грузинский премьер дал понять, что проведение открытых мероприятий в поддержку сексуальных меньшинств правительство поддерживать не будет, так как это противоречит желанию большинства.

"Напоминаем лидерам Грузии и правоохранительным органам об их обязанности защищать конституционные права всех людей. Мы напоминаем им об их обязанности защищать журналистов и свободу СМИ. Мы призываем всех грузин, включая власти, публично осудить такое насилие, которому нет места в демократии. Мы гордо продолжим защищать ЛГБТ-сообщество во всем мире от насилия, криминализации, дискриминации и стигмы. Мы пытаемся укрепить ЛГБТ-движения и людей, мы категорически против насилия против ЛГБТ-групп", - скороговоркой повторил представитель Госдепартамента прописные истины американской демократии.

Назначения без реформы

Проблема, которая стала последней каплей в чаше терпения Запада, - судебная система.

Проблема с судьями, которые принимают решения в пользу правительства, в Грузии не теряет актуальность последние тридцать лет – с момента обретения независимости.

На Западе считают, что именно с этого следует начинать улучшать демократический фундамент государства. Однако каждое правительство изо всех старается отложить этот вопрос. Ситуация в период правления «Грузинской мечты» усугубилась тем, что судей назначают на должность пожизненно. Делается это из демократических побуждений - чтобы они стали независимыми в принятии своих решений.

Согласно Конституции, в Верховном суде Грузии должны работать 28 судей. До подписания соглашения Мишеля, в декабре, парламент назначил 14 судей. Уже после соглашения, совсем недавно, 12 июля, парламент утвердил еще шесть. То есть всего сейчас в Верховном суде 23 судьи, из которых 20 назначены пожизненно. Осталось назначить пять.

Именно назначение новых шести судей на Западе восприняли как нежелание "Грузинской мечты" выполнять соглашение Мишеля, для принятия которого несколько месяцев назад потребовались титанические усилия.

Государственный департамент распространил заявление, в котором напомнил, что власти Грузии должны были приостановить процесс назначения судей «до тех пор, пока не будет проведена всеобъемлющая, прозрачная и инклюзивная судебная реформа.

Госсекретарь США Энтони Блинкен сделал свое первое на этом посту заявление, полностью посвященное Грузии. В нем была выражена «глубокая обеспокоенность нарушением соглашения от 19 апреля» из-за назначения шести судей.

"Это то, о чем договорились лидеры Грузии, в том числе правящая партия", — напоминал и пресс-спикер Госдепартамента Нед Прайс.

В Вашингтоне считают, что невыполнение соглашения поставит под угрозу демократическое развитие страны, ослабит доверие инвесторов и устойчивость политических и социальных институтов страны, - эти словам Прайса прозвучали как явное обвинение властей.

Назначения судей могут «негативно повлиять» на выделение второго транша макрофинансовой помощи Грузии в рамках текущей программы ЕС, вторили Вашингтону из Брюсселя.

Грузия в последние полтора года очень зависит от финансовой помощи Евросоюза. Между тем следующий транш в размере 75 миллионов евро напрямую связали с вопросом назначения судей.

Пресс-спикер Службы внешних связей ЕС Питер Стано в своем заявлении напомнил, что именно подписывали в Тбилиси: «Согласно ключевым положениям соглашения от 19 апреля, текущие назначения судей должны были быть приостановлены, в полной мере должны были быть выполнены все рекомендации Венецианской комиссии и в целом, должна была быть расширена независимость, подотчетность и качество системы правосудия в широкомасштабном, инклюзивном процессе реформы, разработанной с участием всех партий».

Дипломатическая перепалка

В Госдепе и Еврокомиссии заняли позицию "у нас все ходы записаны", а в "Грузинской мечте" нашли виноватого.

Сначала председатель «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе заявил, что «международные партнеры иногда делают поспешные заявления». Потом депутаты от «Мечты» уже группой доказывали, что они имели право назначать судей, так как уже выполнили свои обязательства по судебной реформе, когда вносили поправки в «Закон об общих судах», и сделано это было еще раньше, чем в апреле было подписано соглашение.

Затем Ираклий Кобахидзе, Арчил Талаквадзе и Шалва Папуашвил написали заявление, в котором указали, что «кое-кто» вводит Вашингтон в заблуждение.

"Вызывает тревогу то, что из-за недобросовестных действий отдельных чиновников структурам нашей основной страны-стратегического партнера предоставляется искаженная информация о выполнении политического соглашения на высшем уровне", - заявили лидеры "Мечты".

Затем инициативу по защите курса правящей партии взял на себя депутат Шалва Папуашвили, который использовал для этого сакраментальный тезис «А у вас негров линчуют» - он сравнил гомофобные погромы 5 июля в Тбилиси с американским движением Black Lives Matter.

"Происходят ли массовые беспорядки в любой стране, в том числе и в странах Запада? Да, они происходят и сейчас. Что значит массовые беспорядки? Это спонтанный акт насилия, когда полиции трудно локализовать это насилие, и это происходит только спустя какое-то время. Почему США было сложно, когда было так называемое движение Black Lives Matter, когда разрушали памятники, врывались в магазины, пострадали люди. Мы же помним Black Lives Matter? Это продолжалось месяцами. Мы же помним протесты "желтых жилетов" [во Франции]? Это тоже продолжалось месяцы. Почему это сложно локализовать? Потому что принцип массовых беспорядков состоит в том, что они разбросаны, людей много..." - заявил Папуашвили.

Депутат также подчеркнул, почему в "Мечте" не называют имен тех, кто "недобросовестно" объясняет все Вашингтону, – "этот вопрос касается наших партнеров, касается их иерархии, и мы не хотим нанести им какой-либо репутационный ущерб. Поэтому и не конкретизируем".

Журналисты сразу же опознали в этих обвинениях Келли Дегнан и побежали к ней за комментариями.

Американский посол цитировала документы, подчеркивая, что они открыты для доступа: "Лидеры «Грузинской мечты» должны прояснить сделанные ими заявления... В соглашении 19 апреля очень четко и ясно сказано, что назначение судей должно быть приостановлено, пока не будет осуществлен очень широкий, всеобъемлющий процесс, обсуждение реформы и затем уже сама амбициозная реформа. Только после этого должно было продолжиться назначение судей. Этот процесс не стал многопартийным, инклюзивным и широким. Соответственно, реформа судебной системы осуществлена не была. Именно поэтому эти назначения должны быть остановлены".

Под конец на Запад пожаловался и премьер Гарибашвили. Он заявил, что до 2012 года, то есть до прихода к власти "Мечты", он "не слышал критику ни от Европы, ни от США по поводу состояния суда в Грузии".

На это ответил бывший посол США в Грузии Ян Келли, который как раз в этот период работал в Тбилиси.

"Это неправда. Пересмотрите отчеты о состоянии прав человека, там всегда была критика «Национального движения» , связанная с судом эпохи «Национального движения». Возьмем записи 2011 года – «ложь, политически мотивированные обвинения», «злоупотребления официальных лиц в отношении к заключенным», «Судебная власть продолжает действия в пользу правящей партии", - ответил Келли Гарибашвили в своем Твиттере.

Тут же он пояснил, что это только несколько примеров критики со стороны США по поводу судебной системы при власти Михаила Саакашвили.

"Грузины должны знать правду. Мы, американцы, знаем опасность такого лидера, который создает собственные факты и избегает истины", - поделился своими опасениями американский дипломат.

Следующий ход

Несколько оппозиционных политиков тут же озвучили версию, что “Грузинская мечта” желает сорвать выполнение соглашения Мишеля.

Согласно этому сценарию, "Мечта" не откажется перед местными выборами от поддержки избирателей-традиционалистов – сейчас для них это тактически важнее, чем гневные заявления из Вашингтона. Если оппозиция продолжит бойкотировать заседания парламента, а две фракции – "Единое национальное движение" и "Лело", уже заявили об этом, то "Мечта" может даже обвинить в срыве соглашения и саму оппозицию.

Если соглашение будет объявлено проваленным, правящая партия сможет избежать необходимости выполнять другие положения документа, говорят в оппозиции. Это избирательная реформа и переход на полностью пропорциональные выборы с низким проходным барьером в 2%, что считается главным плюсом документа.

Теперь осталось выяснить, кто же победит в споре и насколько далеко Запад готов зайти, добиваясь от Грузии выполнения соглашения.

Впрочем, Мишель уже в Грузии.

Также не исключено, что игуменья Феодора в Бодбе уже отложила для американского посла еще одну свечку.

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