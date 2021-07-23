Ускользающая красота – какая участь постигнет историческое здание музея искусств?

Вопрос сохранения исторического здания музея искусств в центре Тбилиси уже который день волнует неравнодушных к культуре. Из-за тяжелого аварийного состояния музейный фонд эвакуируют. Но что произойдет со зданием? Власти пока не торопятся раскрывать всех карт...

Здание музея искусств имени Шалвы Амиранашвили, что на Площади Свободы, одно из самых старейших в районе, а может во всем городе.

Во всяком случае, более ранних построек общественного назначения в центре города не существует.

История рождения этого яркого образца позднего классицизма берет начало с первой половины XIX века, с момента, когда один из представителей многочисленной династии предпринимателей-меценатов Яков Зубалашвили решил построить на этом месте дом.

Строительство дома по проекту известного архитектора Джузеппе Бернардацци началось в 1832 году и завершилось через три года. Посему дом этот, можно сказать, уходящая натура. Причем, по следам недавней информации, в буквальном смысле.

Судьба красоты

На днях стало известно о том, что в ближайшем будущем город на время лишится одного из самых старых зданий – Мезея искусств им. Ш. Амиранашвили. Информации о том, когда начнется реконструкция здания и завершится, пока нет. Специальная комиссия при министерстве культуры Грузии, изучив состояние строения, пришла к заключению, что оно не соответствует нормам безопасности.

Оба флигеля – на улицах Гудиашвили и Пушкинской – должны быть снесены, так как из-за деформации, накопления подземных вод и несоответствия требованиям сейсмической безопасности они не подлежат восстановлению. Из всего здания возможно только сохранение центрального входа. Министерство культуры, в связи с аварийным состоянием музея, приняло решение эвакуировать музей в другое пространство.

По плану, утвержденному министром культуры Теей Цулукиани, здание Музея искусств Грузии на Площади Свободы полностью опустеет к 5 февраля 2022 года. До того времени будет найдено здание, в нем сделают ремонт для безопасного хранения фондов музея, и только после этого перенесут коллекции.

В сентябре 2021 года из музея в первую очередь вынесут коллекцию тканей и вышивок, а в последнюю – золотой фонд музея. В запасниках музея хранятся такие ценные экспонаты, как золотой крест царицы Тамары с надписью, украшенный изумрудами, рубинами, жемчугом. Особо ценная золотая чаша Баграта III (999 г.).

Самая древняя икона Грузии (VI в.) Анчийская икона Нерукотворного Спаса (Анчисхати) также является экспонатом музея. Другой гордостью музея является большая коллекция средневековых монет (VIII-XIII вв.).

© Sputnik / Ekaterina Mikaridze Музей искусств имени Шалвы Амиранашвили

Помимо перечисленного, в музее собраны картины европейских мастеров, произведения китайского и японского искусства, памятники египетского, иранского и индийского искусства, шали из Индии, Турции и Ирана, персидские ковры, картины русских художников И. Репина, В. Сурикова, В. Серова, И. Айвазовского, А. Васнецова и богатейшее собрание работ великого грузинского художника Нико Пиросмани.

Однако, не менее ценно и само здание с историями, происходившими в этих стенах. В этом материале мы решили вспомнить о страницах истории, и понять, чем же так дорог дом сердцу тбилисцев.

Страница №1. Визит венценосной особы

Итак, первая половина XIX века. Площадь Паскевича-Эриванского. Зубаловский дом, который получился таким красивым и роскошным, что в нем, по слухам, в 1837 году даже устроили торжественный прием государю Николаю Первому. Он оказался первым из российских правителей, ступившим на грузинскую землю.

С этим визитом связана одна драматическая история. В те времена бытовала неписанная традиция – угождать высокопоставленным лицам предоставлением им женских услад. Притом "под обстрел" попадали девушки из обедневших дворянских семей. Так случилось и с Маико Орбелиани. После случившегося девушка сочла себя опозоренной и отказала в предложении руки и сердца жениху Меликишвили.

photo : courtesy of Mamuka Gogitidze Духовная семинария в Тифлисе. Первая половина XIX века

Впрочем, несмотря ни на что, молодые все же сошлись и начали жить вместе, не оформляя брака. Маико родила ему сына. Ушла из жизни она рано, по болезни. А гражданский супруг женился во второй раз и сына растил уже со второй женой. Вскоре после описанных событий, Яков Зубалашвили решает продать гостиницу.

Продажа здания интересным образом совпадает с открытием Яковом первого в Грузии сахарного завода и началом водочного производства. Не уступи Зубалашвили экзархату здание за символическую цену, можно было высказывать предположение о том, что предпринимателя продать здание вынудила материальная нужда. Так с 1840 года здесь поселяется духовная семинария.

Страница №2. Хроника одного убийства

Жесткая дисциплина, строгий устав и суровые правила – вот что отличало тогдашнюю семинарию. Перегибы в системе и привели к трагической истории. Семинаристам разрешалось читать сугубо ту литературу, которую можно было найти в семинаристской библиотеке. Запрещалось курить, выходить за ограду семинарии, посещать спектакли, особенно на грузинском языке. Да что там театры, запрещалось даже между собой говорить на грузинском языке! Ну как тут, спрашивается, не появиться бунтарским настроениям?!

Все эти ужесточения семинаристского бытия появились в 1884 году вместе с назначением на должность ректора Павла Чудецкого. В семинарии в то время учился сын священника Якова Лагиашвили Иосиф. Мальчик рано осиротел и рос на попечении бабушки.

Иосиф окончил Горийское духовное училище и поступил в Тифлисскую семинарию. Рос он скромным и тихим мальчиком. Учился хорошо, вел себя прилежно, угнетало его лишь чувство несправедливости, имевшее место в заведении. Свои переживания Иосиф записывал в дневник. В один из обысков, регулярно проводившихся в семинарии, дневник Лагиашвили пропал и обнаружился на столе ректора.

Стоит ли говорить, во что ему обошлись бумажные излияния. Хозяина дневника исключили из училища и лишили мизерного жалованья. Лагиашвили много раз пытался восстановиться, упрашивал ректора, объясняя свое бедственное положение. Но ректор был непреклонен.

Как-то раз Иосиф, будучи в полном отчаянии, в очередной раз обратился за помощью к Чудецкому. Но получил в ответ всегдашнюю порцию холодного равнодушия и презрения. И тут Лагиашвили достает из-за пазухи кинжал и вонзает его в ректора. Уже раненый Чудецкий пытается спастись бегством, но тщетно, рана оказывается смертельной.

По одной версии, Чудецкий был убит в здании семинарии, по другой – в нескольких шагах от памятника Пушкину. Семинариста осудили и сослали в ссылку на остров Сахалин. Там следы семинариста и теряются.

Страница №3. Из священников в революционеры

История этого здания прочно связана и с именем другого Иосифа. Лет через десять после произошедших событий, в 1894-м, в духовную семинарию поступил Иосиф Виссарионович Джугашвили.

© photo: Sputnik Иосиф Виссарионович Джугашвили, 1913 год

Сведения о том, как учился Иосиф Джугашвили, разнятся. Одни биографы утверждают, что будущий вождь народов был прилежным учеником и по успеваемости имел только высокие баллы. Другие склоняются к тому, что Джугашвили с самого же начала оценил всю косность и деспотичность системы и, забросив учебу, объявил ей войну. Но истина кроется, скорее всего, где-то посередине.

В духовную семинарию Сосо, как его звала мать Екатерина (Кеке) Геладзе, поступил в возрасте 15 лет. Говорят, то было решение матери, которая видела в сыне будущего священника. Хотел ли сам Иосиф такой карьеры, история умалчивает. Некоторые из его мемуаристов пишут о том, что бытующие в семинарии суровые порядки и сделали из будущего отца народов атеиста. Ведь исполнял же он поначалу церковные песнопения с удовольствием. А вот впоследствии пропускал церковные службы все чаще. Церковь помещалась на втором этаже семинарии.

© photo: Sputnik / Evgenyi Khaldei Иосиф Виссарионович Сталин

За обучение в заведении нужно было платить, денег же у стесненной в средствах семьи Джугашвили не было. Вместе с прошением о вступительном экзамене Иосиф Джугашвии подал ректору прошение о зачислении его на казенное отделение и был принят. Можно предположить, что ему оказывали протекцию из Горийского духовного училища, которое он окончил. Однако вряд ли в духовной семинарии содержали бы ученика, который отлынивал от учебы и систематически нарушал внутренний устав. Посему, возможно, успеваемость Джугашвили и скатилась за время учебы, но определенно не сразу после поступления. И провинности будущего революционера тоже носили характер подростковых шалостей.

Учась в этих стенах, он одновременно писал стихи. Его первое лирическое произведение было напечатано в газете "Иверия", которую издавала группа грузинских интеллигентов во главе с грузинским писателем и общественным деятелем Ильей Чавчавадзе. Джугашвили был удивительной фигурой. Его тяга к знаниям была неистребимой. Он просто-таки проглатывал книги.

Однокурсником Сталина был Геронтий Кикодзе. И вот уже спустя много лет, когда Джугашвили стал Сталиным и был у власти, он осведомился о том, чем сегодня занимается Геронтий. И ему ответили – переводами. На это Сталин, подумав, сказал, значит, он недоволен сегодняшним строем, раз не пишет, а переводит. Он блестяще разбирался в людях и был очень хорошим психологом.

О том, по какой причине Иосиф Джугашвили так и не окончил семинарию, существует несколько версий. По одной из них, у него не было денег продолжать обучение, а экзархат более не оплачивал ему обучение. По другой, он не сдал экзамен и был за это отчислен. Есть и другое предположение, тиражируемое его биографами, в нем говорилось, что Джугашвили был исключен за революционную деятельность.

К моменту его ухода из семинарии он и в самом деле состоял в нескольких кружках, времени на учебу у него оставалось все меньше. Скорее всего, семинарию он покинул по нескольким причинам. Так завершается один из самых важных этапов в жизни будущего правителя страны советов. Периода, который сыграл значительную роль в формировании характера и образа мышления этого неординарного человека.

Страница №4. Новая жизнь старого здания

Новый этап наступает и в жизни здания. Еще в 70-х годах XIX столетия в Грузию приезжает из России комиссия, которая, осмотрев семинарию, постановляет найти другое, соответствующее место, и построить на нем новое здание для семинарии.

© Sputnik / Alex Shlamov Грузинский национальный музей искусств имени Шалвы Амиранашвили

Объяснялось это тем, что учебное заведение находилось в самом центре города. Его шумная и красочная жизнь таила в себе множество соблазнов для неокрепших умов. Строить духовную семинарию решили на окраине, на территории современного района Ваке. После перехода семинарии в новое здание, в доме на Пушкинской улице разместился отель "Царские номера". После прихода советской власти, дабы смыть постылые остатки самодержавия, "Царские номера" превратили в "Отель Палас". А потом поселили в нем исполком.

© Sputnik / Alex Shlamov Грузинский национальный музей искусств имени Шалвы Амиранашвили

Музей разместился в историческом здании в 1951 году. Тогда-то и произвели в нем первый раз в нем капитальный ремонт. Строение требовало капитального вмешательства уже хотя бы потому, что насчитывало больше ста лет. Да и оборудовать его нужно было особым образом, ведь в нем собирались размещать ценные музейные экспонаты.

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Историк Шалва Амиранашвили, чьим именем назван музей, хотел увеличить территорию музея и добился разрешения на пристройку. Новое здание архитектурно повторяло старое строение. Историку хотелось также надстроить дополнительный четвертый этаж, но институт строительной механики и сейсмостойкости имени Кирияка Завриева дал отрицательную оценку, мотивируя свое решение тем, что старое здание могло не выдержать такой нагрузки.

© Sputnik / Ekaterina Mikaridze Музей искусств имени Шалвы Амиранашвили

Говорят, с уходом в мир иной близких и дорогих нашему сердцу людей, мы немного теряем себя. Вместе с людьми умирает часть нас самих. Так и с домами, которые нас окружают и прочно связаны с нашими воспоминаниями и переживаниями. Мы расстаемся с каждым кирпичиком, переживая боль утраты. Так, словно каждый из этих камней наделен сердцем.