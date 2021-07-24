Золушка, принц и злая мачеха – трагическая любовь испанского царевича

Вряд ли многие знают, что герои любимых детьми сказок "Золушка" и "Белоснежка и семь гномов" реально существовали. И данная история действительно произошла, но финал ее был трагический

Все началось с того, что император Испании Карл Пятый и принц Филипп собрались навестить германские владения. Когда бургомистр одного из городов сообщил графине фон Валдек, что прибудут царь и принц, ее радости не было конца.

Но она никак не могла смириться с тем, что букет цветов принцу должна была преподнести ее красавица-падчерица Маргарэт. Графиня хотела выполнить эту миссию сама. Однако бургомистр ее строго предупредил, что таковы правила, и их следует неуклонно соблюдать – цветы принцу должна преподнести незамужняя девушка, а не вдова.

Разгневанная графиня одела Маргарэт в тряпье, лицо полностью закрыла косынкой и вручила ей огромный букет. Бедная девушка едва сдерживала слезы. После смерти отца она и без того одевалась более чем скромно, однако появляться в тряпье перед народом ей было стыдно.

Настал день визита императора и принца. Стоявшая у церковных ворот Маргарэт с прижатым к груди огромным букетом исподволь рассматривала принца. А тот был очень раздражен. Во-первых, его утомило долгое путешествие, а во-вторых, юноша бессмысленным путешествиям и выполнению "царских обязанностей" предпочитал времяпрепровождение с друзьями в мадридском дворце. Поэтому ему не терпелось поскорее вернуться в Испанию.

Увидев перед собой существо в тряпье, принц не смог скрыть возмущения. Он так грубо вырвал из рук девушки букет, что задел косынку и… на руку Филиппа упала волна золотистых локонов. На него смотрела испуганная девушка неописуемой красоты. От неожиданности принц остолбенел.

На следующий день принц снова захотел увидеть Маргарэт, однако вместо нее перед ним предстала вырядившаяся в блестящее платье графиня Шарлота фон Валдек. Уверенная в собственной красоте графиня бросала на Филиппа вызывающие взгляды, но тот завел разговор о Маргарэт.

Почувствовавшая себя оскорбленной, женщина сообщила принцу, что якобы ее падчерица больна, часто падает в обморок и сейчас у нее очередной припадок. Несмотря на сообщение злой мачехи, Филипп решил разыскать девушку и ему удалось несколько раз с ней тайно встретиться.

Это дошло до ушей графини и она решила избавиться от падчерицы. Отослав девушку в горы во владения пасынка, графа фон Валдека, она попросила его заточить Маргарэт в крепость.

Кроме того, графиня сообщила императору об увлечении его сына Филиппа, и по приказу Карла за принцем была установлена активная слежка. В конце концов графиня своего добилась и разлучила влюбленных. Но на помощь Маргарэт пришел ее брат, к которому девушка и была сослана. Он обещал, что поручит передать ее письмо принцу таким людям, которые проникают туда, куда даже птица не может пролететь.

И граф призвал карликов. Оказавшаяся в окружении горбатых, лысых и сморщенных существ, Маргарэт испугалась, но брат ее успокоил – дескать, они могут спасти твою любовь.

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Именно с помощью карликов была восстановлена переписка между Маргарэт и Филиппом. Однако от двух дворцовых стражников мачеха узнала и об этом и решила обставить дело так, чтобы молодой граф уже не смог ей помешать.

Графиня наполнила мешок яблоками и отправилась к пасынку. Молодой граф встретил мачеху очень холодно. Вскоре ему пришлось отлучиться по делу, и он покинул Шарлоту.

Последняя вошла в комнату Маргарэт, приласкала ее и протянула яблоки – дескать, принц Филипп попросил тебя навестить и передал эти красивые яблоки. Наивная, бесхитростная девушка доверилась мачехе, надкусила предложенное яблоко и…

Когда граф вернулся, в комнате его ждало бездыханное тело сестры. Обезумев, он выбежал из дому и, догнав мачеху, жестоко с ней расправился. Шарлота умерла в муках, но Маргарэт уже ничем нельзя было помочь…

В 1556 году Карл Пятый передал царскую корону Филиппу, который взошел на трон под именем Филиппа Второго. Согласно преданию, в первую же ночь по его приказу те два дворцовых стражника, по вине которых была отравлена Маргарэт, были повешены. А после этого Филипп Второй запретил церемонию, во время которой передавали букеты царю (принцу).

Говорят, после смерти Маргарэт Филипп возненавидел цветы, в особенности белые и красные розы, которые он когда-то сам дарил своей любимой.