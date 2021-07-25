Любовь в одни ворота, или История тбилисского Ромео не в лучшей форме

Хорошие мужчины на дороге не валяются, тем в более в Грузии. Но угодить современным женщинам представителям сильного пола с каждым годом становится все трудней и трудней

Жил в Ортачала один парень неопределенного возраста, и звали его Рудик. Впрочем, почему жил, он и сейчас живет и здравствует, и пусть дальше продолжает в том же духе.

Происхождения Рудик был самого простого, рабоче-крестьянского, и семья у него была небольшая, но колоритная до предела: бабушка, мать и он собственной персоной, мало кому известной. Его отец когда-то тоже состоял в общем комплекте, но потом сам собой растворился и слинял в неизвестном направлении.

Основную финансовую нагрузку несла в семье бабушка Луиза. Она постоянно чем-то торговала, начиная от бананов и сигарет, до мини-аферы с магическими вениками. Суть проекта была проста, как пять копеек. Покупался на "Дезертирке" веник за несколько лари, расплетался на части и из них делались штук 10 миниатюрных веничков, украшенных бисером, пуговицами и прочей бросовой ерундой. Только продавали по 40 лари, так как новая модернизация гарантировала притягивать прибыль в дом.

Мать Рудика, Анжела, тоже вносила свою лепту в семейный бюджет. Очень удачно гадала на кофейной гуще (по 10 лари чашка) и даже временами не брезговала наводить порчу на коммерческих конкурентов мелкого и среднего бизнеса. Причем, специально сидела во всех тбилисских группах на Фейсбуке под другим именем, и стоило кому-то спросить в посте "Посоветуйте хорошую гадалку", тут же начинала писать комменты, что, мол, кроме нее, Анжелы, лучше никто не смотрит чашки. И в конце обязательно словечко "Клянусь" присобачивала для пущей достоверности.

Сам Рудик, не отягощенный высшим образованием и прочими академическими дисциплинами, был редким неумехой и дальше продажи бананов на улице возле своих ворот никакой карьеры не достиг. Но и особенно по этому поводу не переживал. Внешность имел тоже самую заурядную, сутулый, худой, на лице один нос и глаза, в толпе пройдет и не заметишь.

И вот угораздило Рудика влюбиться в соседку Ирину, на 15 лет младше себя, единственную дочку своей мамы, не менее предприимчивой, чем Рудикина родительница. С той лишь разницей, что мама Ирины Лариса имела руку легкую на торговлю и постоянно продавала все, на чем глаз останавливался. От старых туфель до новых турецких полотенец. И все очень удачно реализовывала через Интернет. Доставала дешево, перепродавала, накручивая несколько лари.

Светловолосая Ирина была для Ларисы главной жемчужиной, и все свои свободные финансы она направляла на образование дочери. Ирина была круглая отличница и с первого захода поступила на факультет международных отношений.

В их семье, как и у Рудика, тоже не наблюдалось крепкого мужского плеча. Именно этот факт в будущем сыграл свою роковою роль в последующих событиях.

В один прекрасный день Рудик обнаружил в груди этакое легкое томление и потом понял для себя совершенно точно: он влюбился в Ирину без памяти. Навечно. И стал оказывать соседке вполне ощутимые знаки внимания: то шоколадку принесет, то цветы сорванные вручит, отводя глаза.

Лариса наметанным глазом сразу оценила стратегический расклад сил и поняла наклевывающиеся плюсы. Пара мужских рук, пусть даже худосочных, как две макаронинки, в хозяйстве всегда пригодятся. И стала почаще посылать дочку с влюбленным соседом на базар.

- Рудик, сделай доброе дело, сходите-ка с Ириной на базар за картошкой. Один десять кило принесите. Да выберите подешевле. Уложитесь в пять лари. Да, и огурцов лагодехских захватите пару кило. Ой, чуть не забыла. И моркови ереванской. Рудик, ты, как мужчина, прояви сообразительность.

По пути ангела: мало кому удается достигнуть чего-то, не замаравшись >>>

И Рудик проявлял, тащил, сопровождал, словом, делал все, что надо, посматривая на Ирину влюбленными глазами.

Года два так ходил за Ириной верным Санчо Панса, потом рассекретился.

- Ирина, выходи за меня замуж.

Его возлюбленная от души расхохоталась и даже переспросила для точности:

- Я? За тебя? Ой, не могу...- и продолжила смеяться.

В понимании Ирины сосед–бананщик никак на жениха не тянул. Даже не при каком самом лунном свете в ненастную ночь. Она выискивала себе женихов перспективнее, с положением и стабильной зарплатой, желательно с личным хорошо раскрученным бизнесом.

- Могу ли я надеяться? - переспросил Рудик, пылая ушами.

Ирина пожала плечами и ответила обтекаемой фразой.

- Надежда умирает последней. Надейся и жди - вся жизнь впереди.

И Рудик продолжил таскать за Ириной сумищи с базара по длинному списку, составленному предполагаемой тещей, чинить розетки, точить ножи и делать всю ту незаметную мужскую работу, которая есть в каждом доме.

Анжела наблюдала за страданиями сына и решила положить им конец. Она позвонила Ларисе и сказала без обиняков.

- Или пусть твоя Ирина выходит за моего сына замуж, или я на вас джадо (груз. "порчу" - здесь и далее примеч. ред.) сделаю. На всю семью! Смертельное джадо!

Про мужество и чудо, или Невозможное человекам возможно Богу >>>

Лариса и ухом не повела на эту угрозу, с ходу отбрила соседку:

- Смотри, не надорвись! У меня сосед мамао (груз. "священник"). Примет свои меры. Я заранее ему скажу.

Ирина узнала об этих страстях и только посмеялась.

- И эти люди живут в двадцать первом веке.

Потом повернулась к только что явившемуся Рудику за новыми распоряжениями.

- Ты, если хочешь шанс получить, хоть работу найди для начала, хоть какую-нибудь, Ромео.

Рудик воспринял это как призыв к действию. Думал неделю и в итоге устроился грузчиком в "Спаре". Ужасно важничал поначалу и гордо показывал Ирине карту, куда ему теперь должны начислять заработанные лари.

Но его возлюбленная мало впечатлилась таким резким карьерным ростом и поставила перед воздыхателем новую планку.

- Теперь давай английский учи. Сейчас без языка никуда. Я, например, три знаю. Сейчас китайский думаю начать. Вдруг пригодится.

И теперь Рудик медленно, но верно заучивает наизусть первые слова типа "кошка", "собака" и "дом". По агентурным сведениям, на него стала заглядываться одна местная старая дева. Все-таки, как ни крути, мужчина в самом соку, при официальной работе и с культурными интересами к иностранным языкам.

Что ни говори, а любовь, даже односторонняя, несомненно двигатель прогресса.