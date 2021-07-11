Про мужество и чудо, или Невозможное человекам возможно Богу

Порой, когда с человеком происходит трагедия, он опускает руки и просто существует. Но иногда на пути можно встретить таких близких людей, благодаря которым у тебя за спиной вырастают крылья и ты становишься способен на многое

У меня в ленте Фейсбука время от времени мелькают фотографии очаровательного малыша. Вот он в коляске, а тут ест с аппетитом банан, на другой фотографии осваивает новую машинку. Это Андриа. С его появлением на свет связана удивительная история о мужестве и чуде.

Диана Джишиашвили родилась в Гори, прекрасно училась, принимала участие в любительских спектаклях, одним словом, жила обычной жизнью среднестатистической девушки в Грузии, которая мало чем отличается от места проживания. На каникулы она часто приезжала в Абаша, в дом, оставленный бабушкой.

Как-то, только-только закончив школу, пошла с друзьями купаться. Прыгнула с обрыва, упала на камни и повредила позвоночник. Ее отвезли в больницу в очень тяжелом состоянии. Диана была парализована, но в памяти. Ее перевозили из больницы в больницу и с сильным опозданием сделали операцию.

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Потянулись однообразные больничные дни, полные боли и мучительных мыслей. Девушка лежала с множеством трубок, с трахеостомой. Она не могла двигать конечностями, дышала и говорила с трудом.

Через полгода смогла пересесть в инвалидную коляску, хотя для этого потребовалось много изнурительных попыток. И это было большим шагом вперед.

Несмотря на всю тяжесть положения, Диана не теряла надежды и мыслями стремилась вперед. Родители Дианы продали все и без того мизерное имущество, что у них было, чтобы облегчить дочери ее положение.

Диана освоила компьютер и задумалась о учебе. Увидела в Интернете заинтересовавший ее колледж и по началу сама испугалась своей затеи:" Э, какая еще учеба в моем положении?" Но произошло удивительное. Сам директор колледжа связался с Дианой и предложил свою помощь. И, естественно, тут же получил согласие.

Чтобы облегчить учебу, директор выделил в вверенном ему заведении специальную комнату для проживания там с ее родителями. Вначале учиться было тяжело, но потом все наладилось и Диана с отличием закончила колледж, получив профессию IT-специалиста.

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Примерно в это же время Диана познакомилась со своим будущим мужем Георгием. Вначале они были просто друзьями, много общались и находили множество общих точек соприкосновения. Потом дружба переросла в любовь.

Диана как-то сказала: "Если бы мне нужно было снова пройти через все то, что я пережила, только чтобы встретить его, я согласна!"

Переехав в Тбилиси, Диана стала заниматься фехтованием. Произошло это тоже при счастливом стечении обстоятельств. На одной из передач по телевидению Диана встретилась с тренером Ирмой Хецуриани и получила предложение позаниматься этим видом спорта. Оказывается, тренер искала именно спортсменов С – категории, тех, кто находится в тяжелом физическом состоянии.

Потом Диана приняла участие во многих чемпионатах Европы и мира, завоевав для Грузии три бронзовые награды. И везде ее сопровождал муж, который поддерживал Диану морально и физически, в буквальном смысле нося на руках.

Помимо фехтования Диана нашла в себе силы принимать участие в спектаклях известного тбилисского Театра Марджанишвили. Восемь месяцев участвовала в проекте "Репродукция женщин с ограниченными возможностями", работала в детской параспортивной ассоциации…

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Я периодически читала ее фейсбук и однажды обнаружила пост со снимком эхоскопии, а внизу надпись, подтверждающую, что Диана беременна. Это было чудо! Решиться на ребенка в ее состоянии. Врачи говорили, что это невозможно. Но Диана решила для себя: "А почему бы и нет?". Во время беременности не смогла посещать государственную клинику, где имела страховку, из-за отсутствия возможности проехать туда физически и ей пришлось посещать частную.

Несмотря на все эти дополнительные сложности, возникавшие у нее на пути, беременность протекала нормально.

– Да, последние месяцы беременности было очень тяжело, но я же привыкла терпеть, – рассказывала впоследствии Диана.

Врачи в роддоме с трудом поверили своим глазам, когда Диана въехала в холл на коляске. "Невозможно выносить ребенка в таком состоянии", – говорили они. Тем не менее, в августе прошлого года Диана подарила миру Андриа.

Сейчас Диана занята каждодневными приятными хлопотами по уходу за малышом. Ухитряется делать необходимое все по дому, и муж ей в этом активно помогает. Из-за беременности пришлось прекратить свои занятия фехтованием, но в скором времени собирается вернуться к спорту.

Сейчас Диана работает в аппарате Парламента с людьми с ограниченными возможностями. И любящие супруги готовятся к переезду в новую квартиру, выплачивая ипотеку.

В ленте Фейсбука нет-нет да и мелькнет постоянно растущий Андриа. И каждый снимок – лишнее доказательство того, что "невозможное человекам, возможно Богу" и никогда не стоит терять надежду.