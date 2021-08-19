Афганистан: центр событий – в Кабуле или в Панджшере?

Обещания талибов прекратить производство наркотиков в Афганистане, создавать новую экономику, не тревожить сограждан в частных домах и принимать на работу в будущее правительство женщин выглядят парадоксальными, считает военный обозреватель Sputnik

После военной победы над правительственными силами Исламской республики, захвата практически всей территории и власти в Афганистане талибы на внешнеполитическом фронте стремятся представить себя вполне демократичным движением – например, приглашают в будущее правительство женщин. А внутри страны продолжают бои в непокоренном Панджшере, и расстреливают "несогласных" мирных жителей (включая женщин без паранджи) в других провинциях.

Боевики "Талибана"* 18 августа открыли огонь по митингующим в поддержку национального флага в провинции Нангархар, есть убитые и раненые. В сопредельной с Таджикистаном провинции Тахар талибы застрелили женщину, которая вышла на улицу без паранджи. При этом самозваная власть требует от жителей сдать оружие и боеприпасы. Подобные факты и стабильность в стране несовместимы.

Талибы настойчиво поторапливают американцев – напоминают о нарушении сроков эвакуации войск по соглашению в Дохе. Даже Турция утратила желание сохранить военное присутствие в международном аэропорту Кабул, хотя ранее настойчиво продвигала этот план.

Руководитель террористического движения "Талибан"* мулла Абдул Гани Барадар торжественно вернулся из Катара в Кандагар (после 20-летнего отсутствия в Афганистане), однако официально в должность "эмира" пока не вступил. Технология формирования нового правительства совершенно непрозрачна. Все возражения близких и дальних соседей по планете о неприемлемости исламского эмирата как государственного устройства талибы игнорируют.

Ранее вице-президент исламской республики Амрулла Салех заявил, что после побега главы государства он приступил к исполнению обязанностей президента – в свободном от талибов Панджшерском ущелье. Там же правительственными войсками и ополченцами командует Ахмад Масуд-младший, сын национального героя Ахмада Шаха Масуда. С севера в Панджшер направляются десять тысяч военнослужащих афганской армии под руководством маршала Абдула Рашида Дустума.

Масуд-младший призвал всех афганцев присоединиться к антиталибскому сопротивлению. Бои идут не только в Панджшерском ущелье, талибов выбили из района Чарикар сопредельной провинции Парван. Афганистан снова оказался на краю большой гражданской войны.

Невероятное и неочевидное

Обещания талибов прекратить производство наркотиков в Афганистане, создавать новую экономику, не тревожить сограждан в частных домах и принимать на работу в будущее правительство женщин выглядят парадоксальными.

Только наркобизнес приносит и гарантирует стабильный доход. Международная финансовая помощь стране заморожена. США угрожают талибам санкциями. Сельское хозяйство и промышленность находятся в упадке. Помощь десятков западных стран и раньше исчезала, как вода сквозь песок. Намерение Евросоюза вести диалог с талибами для предотвращения гуманитарной катастрофы (без признания легитимности движения) далеко от реальности, ведь почти все западные страны эвакуировали свои посольства из Кабула.

Пентагон планирует эвакуировать до 22 тысяч проамериканских афганцев. Что будет дальше с остальными 40 миллионами обычных граждан – неизвестно. Впрочем, постпред Афганистана при ООН Гулам Исакзай на заседании Совбеза уже рассказал про обыски в домах и массовые казни талибами военнослужащих. Вскоре "Талибан"* отладит полицейские функции в населенных пунктах и по своим правилам сможет гораздо эффективнее "беспокоить" сограждан где и когда угодно. Разумеется, бить палками, "забивать камнями" или "отделять голову" будут только по решению шариатского суда.

Афганским женщинам вряд ли угрожает полностью изолированная в домашних стенах "жизнь овощей", но и появление на улице без паранджи талибы будут пресекать – чем дальше, тем жестче. Неслучайно это нетрадиционное для женщин Афганистана изделие легкой промышленности резко возросло в цене – в несколько раз.

Здесь необходимо учитывать, что "Талибан"* – лишь часть проблемы. На территории Афганистана действуют десятки других террористических организаций, самые известные – ИГ*, "Джебхат ан-Нусра"*, "Исламское движение Туркестана"*. Их программы и методы не менее радикальны, а базирование в Афганистане после выхода войск США и НАТО практически безопасно.

Имеются все условия для развития, вербовки новых членов, распространения идеологии и проекции силы на север – в страны Центральной Азии. Тезис официального представителя талибов Забиуллы Муджахида - "Никому не будет позволено использовать нашу территорию против третьих стран" – это всего лишь слова, а взаимодействие с "Аль-Каидой"* – многолетняя практика. И хотя бы вербального отречения от подобного сотрудничества мы не дождались.

Помощь России

Взятие талибами Кабула (военный переворот) ставит под удар всю систему региональной безопасности, последствия афганских событий труднопредсказуемы. Периодически МИД РФ и Минобороны РФ делают заявления из серии "лед и пламень", однако устанавливать дипломатические отношения с "Талибаном"* Москва в ближайшее время не намерена. Как и в прошлое пришествие к власти, талибов поспешили признать только ОАЭ.

Россия увеличила поставки вооружений странам Центральной Азии и проводит серию совместных военных учений вблизи Афганистана. На приграничных полигонах отрабатывают удары дальние бомбардировщики Ту-22М3, которые предназначены для поражения стратегических объектов в тылу противника – это предупреждение талибам держаться подальше от границ Центральной Азии.

Москва существенно нарастила арсенал 201-й РВБ в Таджикистане – подразделения получили огнеметы повышенной дальности стрельбы, новейшие автоматы Калашникова АК-12, пистолеты Ярыгина, современные снайперские крупнокалиберные винтовки АСВК-М и переносной зенитный ракетный комплекс (ПЗРК) "Верба" (теперь у талибов есть авиация). Эти усилия России наряду с дипломатическими шагами направлены на нейтрализацию широкого спектра угроз на фоне обострения ситуации в Афганистане.

* – террористическое движение, запрещенное в РФ.

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