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Баку и Ереван приняли предложение Путина провести переговоры в Москве

© photo: Sputnik / Ilya Pitalev
Конфликты
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Темы:
Обострение в Нагорном Карабахе, вооруженные столкновения 2020 (109)
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Sputnik Грузия
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Конфликтующие стороны приняли решение вернуться за стол переговоров и попробовать урегулировать ситуацию мирным путем

ТБИЛИСИ, 9 окт — Sputnik. Власти Азербайджана и Армении подтвердили участие в консультациях в Москве, сообщила журналистам официальный представитель МИД России Мария Захарова.

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Накануне стало известно о том, что президент России Владимир Путин пригласил министров иностранных дел Армении и Азербайджана на переговоры.

"Идет активная подготовка", — отметила дипломат, не уточнив, когда именно состоятся переговоры.

С 27 сентября на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе ведутся ожесточенные бои. Многочисленные жертвы есть как с армянской, так и с азербайджанской стороны. Баку и Ереван возлагают ответственность за это друг на друга. Все участники объявили полную или частичную мобилизацию. Есть жертвы среди мирного населения.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© photo: Sputnik / Sergey Guneev
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Карабахский конфликт начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В результате вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Баку потерял контроль над регионом и семью прилегающими к нему районами.

С 1992 года идут переговоры по мирному урегулированию в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики.

Темы:
Обострение в Нагорном Карабахе, вооруженные столкновения 2020 (109)


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