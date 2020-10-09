Баку и Ереван приняли предложение Путина провести переговоры в Москве

ТБИЛИСИ, 9 окт — Sputnik. Власти Азербайджана и Армении подтвердили участие в консультациях в Москве, сообщила журналистам официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Путин призвал остановить боевые действия в Нагорном Карабахе>>

Накануне стало известно о том, что президент России Владимир Путин пригласил министров иностранных дел Армении и Азербайджана на переговоры.

"Идет активная подготовка", — отметила дипломат, не уточнив, когда именно состоятся переговоры.

С 27 сентября на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе ведутся ожесточенные бои. Многочисленные жертвы есть как с армянской, так и с азербайджанской стороны. Баку и Ереван возлагают ответственность за это друг на друга. Все участники объявили полную или частичную мобилизацию. Есть жертвы среди мирного населения.

Карабахский конфликт начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В результате вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Баку потерял контроль над регионом и семью прилегающими к нему районами.

С 1992 года идут переговоры по мирному урегулированию в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики.