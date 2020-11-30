Россия развернула в Карабахе полевой госпиталь - видео

Госпиталь ориентирован на медицинское обеспечение миротворцев, но там также готовы оказать помощь мирному населению

ТБИЛИСИ, 30 ноя – Sputnik. Российское оборонное ведомство развернуло на территории Нагорного Карабаха полевой госпиталь, передает РИА Новости.

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Госпиталь оборудован отделениями реанимации, функциональной диагностики, лабораторной диагностики, операционной, стоматологическим кабинетом и кабинетом офтальмолога. В наличии есть аппараты ИВЛ, УЗИ и рентген.

"В первую очередь мы ориентируемся на медицинское обеспечение миротворческого контингента. И мы готовы оказать помощь мирному населению. На своих фондах готовы разместить до 40 человек", – сказал журналистам начальник медицинского отряда Ярослав Иванов.

Российские миротворцы размещаются в Нагорном Карабахе в соответствии с соглашением, которое 10 ноября подписали лидеры России, Азербайджана и Армении. Оно предусматривает полное прекращение военных действий, продолжавшихся с 27 сентября, обмен пленными и телами погибших. Армения также должна вернуть Азербайджану Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы.

В Баку соглашение назвали капитуляцией Еревана. Президент Ильхам Алиев подчеркивал, что документ максимально выгоден Азербайджану: теперь, по его словам, военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян признался, что решение о мире далось ему тяжело, однако оно позволило сохранить то, что Карабах бы потерял. После этого в Ереване начались акции протеста с требованием отставки премьера.