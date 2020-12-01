Азербайджан демобилизует военных, призванных на карабахскую войну

На первом этапе будут демобилизованы военные, имеющие трех и более детей, единственные дети в семье, а также раненые

ТБИЛИСИ, 1 дек – Sputnik. Азербайджанский лидер Ильхам Алиев распорядился демобилизовать первую группу военнослужащих, которых призвали из-за начала военного конфликта в Нагорном Карабахе, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу президента Азербайджана.

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Согласно документу, на первом этапе будут демобилизованы: имеющие трех и более детей; лица, под опекой которых находится инвалид I степени или несовершеннолетние брат или сестра; единственный ребенок в семье; чьи отцы или братья погибли или скончались в ходе боевых действий, а также при исполнении воинских обязанностей; раненные в ходе боевых действий, а также лица, которые признаны негодными к военной службе в мирное время и считающиеся ограниченно годными в военное время.

Ранее во вторник Алиев выступил с обращением к нации и заявил, что между Баку и Ереваном продолжается обмен пленными и телами убитых.

Боевые действия в Нагорном Карабахе возобновились 27 сентября. Баку и Ереван ввели военное положение и обвинили друг друга в атаках на гражданское население.

В ночь на 10 ноября премьер-министр Армении Никол Пашинян подписал с президентами Азербайджана и России Ильхамом Алиевым и Владимиром Путиным соглашение о прекращении огня в Карабахе.