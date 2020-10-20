В Грузии запускают новый образовательный проект "История-Кино-История"

Проект Национального киноцентра Грузии поможет лучше изучить и понять историю ХХ века в любимом всеми жанре кинематографа

ТБИЛИСИ, 20 окт — Sputnik. В Грузии запускается новый образовательный проект – "История-Кино-История", который поможет изучить историю с помощью кинопоказов, сообщает Национальный киноцентр.

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В этом году проект Национального киноцентра выиграл конкурс медиапрограммы "Креативная Европа" и грант в 205 тысяч евро. Это первый случай за несколько лет сотрудничества с программой, когда Грузия стала победителем как страна-лидер. Всего в конкурсе участвовало 23 проекта, из которых только пять получили наивысшие оценки и статус победителя.

"История-Кино-История" дает новую возможность использовать образовательный потенциал киноискусства. В рамках проекта будет подобран материал по двум направлениям: истории Европы ХХ века в фильмах и истории кино как одного из направлений искусства.

Подростки получат возможность узнать о важных этапах истории Европы и развития европейского кино. Фильмы, используемые в процессе обучения, или другой наглядный материал, помогут в познании важных исторических вех.

В современную эпоху для получения и распространения информации чаще всего используются онлайн-пространство и аудиовизуальная форма повествования. С учетом этого учебные материалы, созданные в рамках проекта, будут представлены в виде видеолекций, наряду с теоретическим материалом и упражнениями, что отличает новый портал от других существующих образовательных ресурсов такого типа.

Платформа будет использоваться на практике во всех странах-партнерах проекта, в том числе в Грузии, в рамках проекта "Киношкола".

Работа над новой образовательной платформой для кино начнется в ноябре, и в будущем она будет доступна каждому.

Проект был создан по инициативе Национального центра кинематографии Грузии при поддержке медиапрограммы "Креативная Европа".