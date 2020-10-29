Cамый необычный Хэллоуин: Топ-5 идей для костюмов из культового грузинского кино

Ищите оригинальный наряд на Хеллоуин с грузинским акцентом? Значит пора окунуться в грузинское кино, откуда родом самые яркие, узнаваемые и колоритные национальные образы

Согласитесь, Хеллоуин в условиях пандемии коронавируса и выборов в парламент Грузии - настоящий вызов для поклонников этого праздника. Но люди, которые намерены повеселиться в единственный день в году, когда по поверьям духи умерших могут вернуться на землю, действительно существуют, и они нуждаются в новых интересных идеях для праздничных нарядов.

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В этом году Sputnik Грузия предлагает превратиться в известных героев из грузинского кинематографа. Да-да, не все же черпать вдохновение из зарубежных кинолент. Пора поддержать и отечественного производителя. Так что вооружаемся фантазией и действуем.

Мимино и Рубен Хачикян

Почему бы не фильм "Мимино"?! Смешной, остроумный и всегда актуальный. Нарядитесь в героев легендарной картины Данелия – отчаянного грузина-летчика Валико и его армянского друга Рубена Хачикяна.

Сделать такие костюмы легко: залезьте в шкаф своих пап или дедушек, где вы точно найдете старые дубленки, пальто, шарфы и головные уборы, которые характерны данелиевским героям. Кстати, заучите пару крылатых фраз из фильма, чтобы окончательно вжиться в образ персонажей.

Дата Туташхия

Дата Туташхия – литературный киноперсонаж, известный практически всем любителям грузинского искусства. В литературе его создал выдающийся грузинский писатель Чабуа Амирэджиби (роман "Дата Туташхия"), а на экране его образ воплотил блестящий актер Отар Мегвинетухуцеси (сериал "Берега").

Чтобы создать такой наряд, надо найти чоху и народный головной убор – кабалахи. Если трудно найти, можно сделать его из темной материи самому. Дальше все зависит от вас. Для полного сходства ходите с задумчивым лицом и хмурыми бровями, ведь вся жизнь Даты Туташхия – это борьба со злом.

Софико Чиаурели из фильма "Цвет граната"

Прекрасный образ Софико Чиаурели из фильма Параджанова "Цвет граната" – это воплощение красоты и изящества.

© Sputnik / Alexander Imedashvili Перформанс в честь Софико Чиаурели на открытии Тбилисской Недели моды

Здесь необходимо больше деталей, чтобы образ в точности походил на оригинальный – красная накидка или платье, черная вуаль, перчатки и самое главное – изысканный головной убор. Естественно, таинственность и загадка. Как же без нее в Хеллоуин.

Фуфала

Этого персонажа знают и любят все, кто знаком с творчеством грузинского мэтра кино – режиссером Тенгизом Абуладзе и его прекрасной картиной "Древо желания". Эту героиню – сумасшедшую "аристократку" Фуфалу также блистательно сыграла Софико Чиаурели.

Sputnik, Анастасия Хатиашвили Кукла Фуфала из фильма "Древо желания" Тенгиза Абуладзе. Автор - Юлия Сорокина

Здесь вам дорога прямиком в шкаф вашей любимой бабушки, где вы сможете найти все необходимые для Фуфалы атрибуты. Шляпа, кашне, платок или шарф, парик, шуба, максимум косметики. Одним словом, чем несуразнее будет наряд, тем лучше!

Стрекоза ("Чричина")

И еще одна идея для костюма на Хэллоуин на грузинский лад – это главная героиня кинофильма "Стрекоза", фантазерка и затейница Маринэ.

Если вы считаете, что по характеру вы похожи, ты вы прекрасно сможете исполнить эту роль. К тому же, для этого вам необходимо подобрать красное платье в горошек с воротником, хорошенько завить волосы, заплести косу и, конечно, широко улыбаться, это ведь Чричина!