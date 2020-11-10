Грузинского "Преступного человека" впервые покажут в Москве и Санкт-Петербурге

Этот невероятно напряженный и интересный фильм о рождении убийцы держит в саспенсе до самого конца. Теперь грузинскую драму оценят и российские киноманы

ТБИЛИСИ, 10 ноя — Sputnik. Фильм "Преступный человек" режиссера Дмитрия Мамулия впервые покажут в Москве и Санкт-Петербурге, говорится на странице автора картины в Facebook.

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Премьера "Преступного человека" пройдет 16 ноября в северной столице России в рамках Международном фестиваля нового документального и игрового кино России и стран ближнего зарубежья Lendoc Film Festival (LEFF).

На следующий день, 17 ноября, показ фильма пройдет в рамках закрытия фестиваля "Московская премьера" в киноцентре "Октябрь" в Москве. Фильм "Преступный человек" зрители смогут посмотреть на оригинальном языке (грузинском) с русскими субтитрами.

О чем фильм "Преступный человек"?

Драма "Преступный человек" в жанре нуар рассказывает историю 28-летнего инженера Георгия Месхи, который становится случайным свидетелем убийства известного футбольного вратаря Константина Геловани, произошедшего близ Тбилиси. Это событие переворачивает жизнь мужчины с ног на голову: Георгий начинает следить за молодой и красивой вдовой убитого и даже зачем-то покупает себе пистолет.

"Он приходит на панихиду убитого вратаря и, стараясь быть незамеченным, наблюдает за женой и дочерью убитого. Вернувшись домой, он звонит в полицию, но услышав голос дежурного, бросает трубку. Изо дня в день он возвращается на место преступления. Увиденное убийство становится его наваждением. Он начинает интересоваться всем, что связано с преступлением. Это фильм о рождении убийцы…" - говорится на сайте Сineticle Films.

Главные роли в фильме исполнили грузинские актеры Георгий Петриашвили, Наталиа Джугели, Мадонна Чачхиани, Нукри Ревишвили, Анна Талаквадзе и другие. Авторами саундтрека к фильму стали грузинские музыканты Ника Кочаров и Софи Вилли.