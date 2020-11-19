Топ-5 дизайнеров, чьи показы не стоит пропускать на Mercedes Benz Fashion Week Tbilisi

MBFW уже пропустил один сезон по милости COVID-19, но в этот раз организаторы не стали прогибаться под обстоятельства и решили провести любимое мероприятие модников в онлайн-формате с 19 по 22 ноября.
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И пока вы думаете, на показ кого из модных дизайнеров лучше обратить внимание, Sputnik Грузия расскажет, дефиле каких модельеров и брендов ни в коем случае нельзя пропустить.
Георгий Кебурия
Новая коллекция весна-лето 2021 Георгия Кебурия запала в самое сердечко уже многим.
Однажды мы уже говорили, что новая коллекция популярного дизайнера-самоучки (на минуточку!) демонстрирует тотальную женственность, несмотря на то, что Кебурия всегда старается объединить в своих работах женское и мужское.
Любительниц платьев нежных оттенков и милых пушистых деталей в этой коллекции ждет настоящий рай. Если кто-то думал, что Кебурия забыл о своей главной фишке – солнечных очках, то это не так! Кебурия "неисправим" и снова представил очки, которым будут особенно рады ценители винтажа.
Ака Продиашвили
Ака Продиашвили – еще один талантливый самородок, которого точно не стоит упускать из внимания.
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Несмотря на то, что дизайнеру всего-то 25 лет, работает в сфере моды он достаточно долго, ведь карьеру стилиста Ака начал в 15 лет.
Продиашвили уже успел поработать с несколькими местными и мировыми журналами, участвовал в известных проектах, таких как конкурс Be Next и Young Talents в Киеве.
Продиашвили также был замечен журналом Vogue и Dazed Magazine, а в его одежде появлялась не одна звезда мирового масштаба, среди них Леди Гага, Пэрис Хилтон и другие.
Обычно Ака Продиашвили представляет красочную и яркую коллекцию, где все детали изучают квир-культуру, ведь его творчество сочетает мужественную традицию с женской эстетикой, разрушая все границы и стереотипы. Посмотрим, что нас ждет в этом сезоне, ведь частенько показы Продиашвили, которые называют не иначе как театральное шоу, поражают.
Тико Паксашвили
Тико Паксашвили – новый креативный директор уже известного бренда Materiel.
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Паксашвили является выпускницей тбилисской Академии художеств. У дизайнера есть уникальный подход в сочетании структурного кроя с женственными формами.
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В ее коллекции можно увидеть тщательно подобранную цветовую палитру и нетрадиционные, интересные детали.
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Организаторы обещают, что ее первая коллекция в Materiel представляет собой непрерывный диалог геометрических и архитектурных форм с характером решительной и амбициозной женщины.
Ануки Арешидзе
Ануки Арешидзе – успешный грузинский дизайнер и супруга тбилисского мэра Кахи Каладзе.
Этот дизайнер станет настоящим вдохновением для тех, кто считает, что семья и работа – вещи несовместимые. Ануки – мама четверых сыновей, но это не мешает ей создавать прекрасные коллекции.
Любопытно, что каждый раз Арешидзе представляет не только одежду, но и аксессуары.
Главная идея бренда Ануки – "быть собой", а не клише, и понимать, что нужно женщине в данный конкретный момент.
Вся команда бренда делает все возможное, чтобы доказать, что в Грузии можно создать нечто по-настоящему новое и интересное.
Автандил Цквитинидзе
И, наконец, дизайнер Автандил Цквитинидзе – истинный пионер современной грузинской модной индустрии. Определение женственности стало торговой маркой дизайнера с начала нулевых. Автандил – художник, которые придает каждой коллекции неповторимый смысл.
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Помимо представления своих коллекций на родине, он также участвует в неделях моды по всему миру. Автандил провел персональные выставки в Париже, Лондоне, Риме и Монте-Карло. Сейчас у бренда Avtandil есть две линии одежды – люксовая и более повседневная.