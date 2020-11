Представительница Грузии на детском Евровидении выступит под седьмым номером

ТБИЛИСИ, 23 ноя — Sputnik. Представительница Грузии на детском Евровидении-2020 Сандра Гаделия выступит под седьмым номером, сообщается на официальном сайте мероприятия.

Финал 18-го международного конкурса "Детское Евровидение - 2020" пройдет 29 ноября в Польше в формате моста из-за эпидемиологической ситуации в мире. Профессиональная команда и ведущие разместятся в студии в Варшаве, а каждый участник будет исполнять свою песню из студии в своей стране.

Чтобы обеспечить справедливость конкурса и достойно показать выступления всех артистов, члены Европейского вещательного союза (EBU) будут использовать аналогичную планировку сцены и техническое оснащение на всех площадках.

Конкурсантка из Грузии представит страну с песней "You Are Not Alone. Над конкурсной песней Гаделия работал композитор Георгий Кухианидзе, а текст принадлежит Темо Саджая.

Слоганом 18-го фестиваля станет фраза "Move the world!" ("Двигай мир!"). В финале конкурса примут участие участники из 12 стран: Грузии, России, Беларуси, Франции, Казахстана, Мальты, Нидерландов, Сербии, Испании, Украины, Польши и Германии.

В 2019 году Грузию на "Детском Евровидении - 2019" в польском городе Гливице представлял тринадцатилетний Георгий Ростиашвили с песней We need love ("Нам нужна любовь"). Он занял 14-е место. Победительницей стала польская певица Вики Габор.

Грузия трижды (в 2008, 2011 и 2016 годах) становилась победителем "Детского Евровидения".