"Детское Евровидение – 2020": Грузия представила клип на песню You Are Not Alone - видео

Клип снят на одной из самых красивых улочек грузинской столицы, и в нем принял участие ансамбль скрипачей Национального дворца студентов и молодежи "Си-Миц"

ТБИЛИСИ, 19 ноя – Sputnik. Конкурсантка от Грузии на "Детском Евровидении – 2020" 10-летняя Сандра Гаделия представила клип на песню "You Are Not Alone" - премьера состоялась в эфире утренней программы на Первом канале.

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Съемки музыкального клипа проходила на улице Шавтели, в одном из старых районов Тбилиси, где расположена одна из визитных карточек столицы - Театр марионеток Резо Габриадзе. Режиссер клипа, снятого в акустическом стиле, Заза Орашвили. Помимо Сандры Гаделия в видео участвует ансамбль скрипачей Национального дворца студентов и молодежи "Си-Миц".

Над конкурсной песней Гаделия работал композитор Георгий Кухианидзе, а текст принадлежит Темо Саджая.

Финал 18-го международного конкурса "Детское Евровидение - 2020" пройдет 29 ноября в Польше в формате моста из-за эпидемиологической ситуации в мире. Профессиональная команда и ведущие разместятся в студии в Варшаве, а каждый участник будет исполнять свою песню из студии в своей стране.

Чтобы обеспечить справедливость конкурса и достойно показать выступления всех артистов, члены Европейского вещательного союза (EBU) будут использовать аналогичную планировку сцены и техническое оснащение на всех площадках.

Слоганом 18-го фестиваля станет фраза "Move the world!" (англ. "Двигай мир!"). В финале конкурса примут участие участники из 12 стран: Грузии, России, Беларуси, Франции, Казахстана, Мальты, Нидерландов, Сербии, Испании, Украины, Польши и Германии.

В 2019 году Грузию на "Детском Евровидении - 2019" в польском городе Гливице представлял тринадцатилетний Георгий Ростиашвили с песней We need love ("Нам нужна любовь"). Мальчик принес Грузии 14 место. Победительницей стала польская певица Вики Габор.

Грузия трижды (в 2008, 2011 и 2016 годах) становилась победителем "Детского Евровидения".