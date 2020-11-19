18:46 19 Ноября 2020
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.9098
  • 100 RUB4.3521
  • USD3.2919
Поиск
Представительница Грузии на Евровидении - 2020 Сандра Гаделия

"Детское Евровидение – 2020": Грузия представила клип на песню You Are Not Alone - видео

photo: Ranina / FB
Культура
Получить короткую ссылку
Темы:
Детское Евровидение 2020 (8)
63 0 0
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e4/0b/13/250096773.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/world_culture/20201119/250096714/Detskoe-Evrovidenie--2020-Gruziya-predstavila-klip-na-pesnyu-You-Are-Not-Alone---video.html

Клип снят на одной из самых красивых улочек грузинской столицы, и в нем принял участие ансамбль скрипачей Национального дворца студентов и молодежи "Си-Миц"

ТБИЛИСИ, 19 ноя – Sputnik. Конкурсантка от Грузии на "Детском Евровидении – 2020" 10-летняя Сандра Гаделия представила клип на песню "You Are Not Alone" - премьера состоялась в эфире утренней программы на Первом канале.

Стали известны правила проведения "Евровидения - 2021" >>>

Съемки музыкального клипа проходила на улице Шавтели, в одном из старых районов Тбилиси, где расположена одна из визитных карточек столицы - Театр марионеток Резо Габриадзе. Режиссер клипа, снятого в акустическом стиле, Заза Орашвили. Помимо Сандры Гаделия в видео участвует ансамбль скрипачей Национального дворца студентов и молодежи "Си-Миц".

Над конкурсной песней Гаделия работал композитор Георгий Кухианидзе, а текст принадлежит Темо Саджая.

Финал 18-го международного конкурса "Детское Евровидение - 2020" пройдет 29 ноября в Польше в формате моста из-за эпидемиологической ситуации в мире. Профессиональная команда и ведущие разместятся в студии в Варшаве, а каждый участник будет исполнять свою песню из студии в своей стране.

Сандра Гаделия - финалистка вокального проекта Ранина
photo: Ranina / FB
"Ты не один": Грузия представила песню для "Детского Евровидения - 2020"

Чтобы обеспечить справедливость конкурса и достойно показать выступления всех артистов, члены Европейского вещательного союза (EBU) будут использовать аналогичную планировку сцены и техническое оснащение на всех площадках.

Слоганом 18-го фестиваля станет фраза "Move the world!" (англ. "Двигай мир!"). В финале конкурса примут участие участники из 12 стран: Грузии, России, Беларуси, Франции, Казахстана, Мальты, Нидерландов, Сербии, Испании, Украины, Польши и Германии.

В 2019 году Грузию на "Детском Евровидении - 2019" в польском городе Гливице представлял тринадцатилетний Георгий Ростиашвили с песней We need love ("Нам нужна любовь"). Мальчик принес Грузии 14 место. Победительницей стала польская певица Вики Габор.

Грузия трижды (в 2008, 2011 и 2016 годах) становилась победителем "Детского Евровидения".

Темы:
Детское Евровидение 2020 (8)


Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Мужчина в защитной медицинской маске на Карловом мосту в Праге, Чехия
Полный локдаун и пустынные улицы. Что сейчас происходит в городах Европы - фото
Карабах: российские миротворцы разминировали Лачинский коридор
Карабах: российские миротворцы разминировали Лачинский коридор
Итоги парламентских выборов 2020 года в Грузии по пропорциональной системе
Итоги парламентских выборов 2020 года в Грузии по пропорциональной системе
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться