"Большая перемена": в Грузии снимают фильм о школе и ошибках юности

По сюжету несколько одноклассников решают собраться спустя 13 лет после окончания школы. Их встреча перерастает в настоящее откровение, во время которого на поверхность дружбы выплывают зависть и злость, переосмысление прошлых ошибок и слабостей

ТБИЛИСИ, 27 ноя – Sputnik. В Тбилиси подходят к завершению съемки художественного фильма режиссера Давида Пирцхалава "Большая перемена" - фильм о прощении, ошибках юности и переосмыслении своего прошлого.

Сценарий фильма родился из пьесы, написанной Пирцхалава во время учебы в Театральной мастерской режиссера Темура Чхеидзе. По ней был поставлен спектакль на сцене Тбилисского Театра королевского квартала, а сама пьеса стала номинантом грузинской литературной премии "Саба".

"Но уже тогда я понимал, что это больше чем пьеса, это фильм, - рассказывает автор картины. - И я решил написать сценарий, принял с ним участие в конкурсе дебютов Национального киноцентра Грузии в 2019 году и стал одним из победителей".

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По сюжету несколько одноклассников решают собраться спустя 13 лет после окончания школы. Их встреча перерастает в настоящее откровение, во время которого на поверхность дружбы выплывают зависть и злость, переосмысление прошлых ошибок и слабостей.

"დიდი შესვენება" ფილმი, რომელიც სკოლას და იქ განვითარებულ ამბებს გაგახსენებთ. ეროვნული კინოცენტრის მხარდაჭერით დავით ფირცხალავა მუშაობს სრულმეტრაჟიან მხატვრულ ფილმზე სახელწოდებით "დიდი შესვენება". გადაღებები რამდენიმე დღეში დასრულდება. იხილეთ ჩენი ვიდეო გადასაღები მოედნიდან. ვიდეოს ავტორები: შოთა (ზამზა) იმნაძე და ბასა ხარაზი. Опубликовано GNFC - Georgian National Film Center Воскресенье, 22 ноября 2020 г.

В фильме играют актеры Георгий Шарвашидзе, Шако Мирианашвили, Сандро Каландадзе и Гага Шишинашвили. Художник картины Гурам Наврозавшили, оператор - Шалва Сокурашвили

"Большая перемена" - это дебют Давида Пирцхалава в полно метре. Он является автором нескольких короткометражных картин. Одна из них - лента "Отец" - в 2015 году победила в международном конкурсе короткометражных лент "Леопарды завтрашнего дня" на кинофестивале в Локарно в Швейцарии.