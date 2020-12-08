В консервации фресок в Гелатском монастыре будут использованы специальные датчики

Поэтапная реставрация одного из выдающихся памятников грузинской культуры, находящийся под защитой ЮНЕСКО, продолжается

ТБИЛИСИ, 8 дек — Sputnik. На стенах храма Рождества Богородицы XII века и храма Святого Георгия Победоносца, входящих в Гелатский монастырский комплекс близ Кутаиси, завершена установка датчиков долгосрочной системы наблюдения за внешними факторами, сообщает Национальное агентство охраны культурного наследия Грузии.

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Монастырский комплекс Гелати – один из значительных средневековых памятников Грузии, центр церковной и культурной жизни, резиденция Католикоса со второй половины XVI века до 1814 года, памятник Всемирного наследия ЮНЕСКО (1994). Монастырь был основан царем Давидом IV Строителем в 1106 году и стал его усыпальницей.

Установка системы наблюдения за внешними факторами стала необходима после того, как стала протекать черепичная кровля главного храма. Проникающая в храм дождевая вода повредила настенную роспись, и встал вопрос сохранения уникальных фресок.

На вертикальных и горизонтальных стенах двух храмов размещено 18 внутренних датчиков. Установлены также системы наблюдения над алтарем главного храма, на главных воротах и во дворе комплекса.

По данным агентства, система наблюдения необходима для оценки взаимодействия внешних факторов с микроклиматом внутри помещения. Так специалисты смогут определить их влияние на состояние росписи внутри храмов. На основании круглогодичных данных датчиков, включающих параметры влажности и температуру, специалисты смогут разработать план управления консервацией росписей.

Проектная документация на полноценную консервацию настенной росписи церкви Рождества Богородицы будет разработана в следующем году после восстановления поврежденной крыши. Проект реставрации подготовит команда квалифицированных художников-реставраторов с привлечением международных экспертов.

Масштабную программу реставрации Гелатского монастырского комплекса государство осуществляет поэтапно с 2008 года. На разных этапах совместно с государством проект финансировался Фондом посольства США и Фондом муниципального развития Грузии в рамках грантовых программ.