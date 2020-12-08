В одном из храмов Гелатского монастыря спасают уникальные фрески

На храме Рождества Богородицы ставят временное перекрытие, которое не позволит дождевой воде проникать внутрь и портить древние стенные росписи

ТБИЛИСИ, 8 дек — Sputnik. Работы по временному перекрытию главного храма Рождества Богородицы Гелатского монастырского комплекса близ Кутаиси будут завершены к концу года.

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Как говорится в сообщении Национального агентства охраны культурного наследия, храм будет перекрыт жестяной крышей. В зимний сезон очередной этап профилактических мероприятий снова проводится Международным центром искусств и его подрядчиком – компанией "Икорта 2007".

"Физические работы в архитектурном комплексе начались нескольких дней назад. Согласно методике, согласованной с агентством, участки без крыш главного храма будут покрыты тем же методом, который использовался для покрытия нижних регистров храма", – сказано в сообщении.

Отмечается, что после завершения работ вода уже не будет попадать внутрь храма и повреждать уникальные росписи.

Временная жестяная крыша будет на храме до тех пор, пока бракованная черепица нижних регистров здания не будет полностью заменена новой, качество которой будет подтверждено лабораторными исследованиями и заключениями экспертов.

Ранее Агентство распространило сообщение в ответ на волнения в обществе по поводу того, что протекающая крыша храма представляет угрозу для уникальной настенной росписи.

Монастырский комплекс Гелати – наиболее значительный средневековый монастырь в Грузии, центр церковной и культурной жизни, резиденция Католикоса со второй половины XVI века до 1814 года, памятник Всемирного наследия ЮНЕСКО (1994). Монастырь был основан царем Давидом IV Строителем в 1106 году и стал его усыпальницей.

Что касается, конкретно храма Рождества Богородицы, то церковь строилась до 1125 года и еще пять лет украшалась мозаиками, которые почитаются лучшими во всем Закавказье.